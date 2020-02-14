[Индекс номера 15 (28.02.2020)]



Наш общий юбилей

Норильску из Москвы

«Заполярная Правда» продолжает свой праздничный проект, в котором исполняет роль почтальона. Со всех уголков страны мы собрали поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.

• Николай Абрамов — генеральный директор Норильского горно–металлургического комбината с 1996 по 1997 год. Посвятил НГМК 30 лет. • Под его началом практически впервые за всю историю предприятия промышленная экология стала важной составляющей производственной деятельности. • Доктор наук и действительный член Горной академии РФ и Международной инженерной академии, заслуженный металлург РФ. Награждён знаком «Горняцкая слава» I степени. «Москва-Сити». Ночной пейзаж Дорогие норильчане! В Норильск я приехал по приглашению, на строительство «Надежды». Сначала был начальником серного цеха, а за десять последующих лет сменил 11 должностей. С гордостью называю себя последним «красным» директором, которого назначило государство. Мне очень повезло поработать на таком предприятии, как «Норильский никель», с такими людьми, как Борис Иванович Колесников и Анатолий Васильевич Филатов. Сейчас я хотел бы пожелать компании двигаться вперёд. Видно, что «Норникель» активно развивается и модернизируется. Я считаю правильным решение о закрытии никелевого завода и переносе мощностей на «Надежду», это предприятие более новое и перспективное. Норильчанам я хотел бы пожелать, чтобы росла заработная плата. Всё–таки в Норильске сейчас нет тех льгот, что были раньше. Мне хочется надеяться, что сохранятся норильские производственные традиции, когда комбинат сам воспитывал руководителей. Хочу пожелать нынешнему руководству не забывать про своих людей, уважать и ценить рабочих. А перспективы у компании есть и будут. Николай Абрамов

Надежда Петрова Фото из архива автора и с сайта fotostrana.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

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