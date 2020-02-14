[Индекс номера 15 (28.02.2020)]



Промышленный словарь

Запасы руды......Кольская горно–металлургическая компания

Все мы, норильчане, даже не являясь работниками компании, знаем о производственной цепочке больше, чем многие жители материка. И это понятно и правильно. Ведь «Норникель», который в нынешнем году празднует 85–летний юбилей, — градообразующее предприятие. «Заполярка» решила отметить эту дату по–особенному и предлагает читателям проверить себя, а именно — заглянуть в промышленный словарь. И ещё раз сказать слова благодарности нашим землякам, чей труд связан с непростым делом производства металлов.

Плавильный цех медного завода Запасы руды — являются частью разведанных или обозначенных запасов полезных ископаемых, добыча которых экономически оправданна. Группа компаний «Норникель» владеет первоклассной ресурсной базой, уникальной по количеству ценных минералов и высокому содержанию ключевых металлов: никеля, меди и металлов платиновой группы. Главная площадка компании с ресурсами более 2 млрд тонн руды расположена на Таймыре, и при текущем уровне добычи предприятие обеспечено ресурсами более чем на 80 лет вперёд. Разрабатываемые «Норникелем» Талнахский и Норильский рудные узлы находятся в Норильском промышленном районе. . Добычу и переработку руды осуществляют основные производственные активы «Норникеля» — Заполярный филиал и «Медвежий ручей». Заполярный филиал разрабатывает Талнахский рудный узел, который включает Октябрьское и Талнахское медно–никелевые месторождения богатых, медистых и вкрапленных руд. «Медвежий ручей» осваивает Норильский рудный узел. Извлечение металла — отношение количества извлечённого компонента из исходного сырья к его количеству в исходном материале (в процентах или долях единиц). В целом за 2019 год «Норникель» произвел рекордные 499 тыс. тонн меди, что на 5% больше, чем в прошлом году. Увеличение производства меди связано с постепенным выходом на проектную мощность Быстринского ГОКа, ростом объемов добычи руды и повышения содержания меди, а также ростом выпуска катодной меди и медного концентрата на Кольской ГМК из файнштейна Заполярного филиала. Показатель извлечения металла варьируется в зависимости от категории добываемой руды. Катод — чистый металл (никель или медь), полученный в результате электролитического рафинирования анодов. Одним из основных продуктов «Норникеля» в Заполярном филиале является медь катодная марки NORILSK/M00K, выпускаемая медным заводом. В 2019 году завод произвел её почти 360 тыс. тонн. Внешний вид медного катода — красный (розовый на изломе) металл, мягкий и гибкий, хороший проводник тепла и электричества (близкий к серебру). Размер катода — около 935х840х10 мм, вес – 80–85 кг. Область применения: кабельно– проводная продукция, производство сплавов, проката, труб. Кольская горно–металлургическая компания — дочернее предприятие «Норникеля». Находится на Кольском полуострове, является никелерафинировочным центром «Норникеля» и одним из ведущих производственных комплексов Мурманской области. Кольская ГМК создана 16 ноября 1998 года на базе старейших предприятий — комбинатов «Североникель» и «Печенганикель», представляет собой единое горно–металлургическое производство по добыче сульфидных медно–никелевых руд и выпуску цветных металлов. Подразделения КГМК территориально удалены друг от друга. Они находятся в центре Кольского полуострова — в городе Мончегорск (комбинат «Североникель») и на самом северо–западе Мурманской области — в посёлке Никель и городе Заполярном. Предприятия являются градообразующими для этих населённых пунктов.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Запасы руды — являются частью разведанных или обозначенных запасов полезных ископаемых, добыча которых экономически оправданна. Группа компаний «Норникель» владеет первоклассной ресурсной базой, уникальной по количеству ценных минералов и высокому содержанию ключевых металлов: никеля, меди и металлов платиновой группы. Главная площадка компании с ресурсами более 2 млрд тонн руды расположена на Таймыре, и при текущем уровне добычи предприятие обеспечено ресурсами более чем на 80 лет вперёд.Разрабатываемые «Норникелем» Талнахский и Норильский рудные узлы находятся в Норильском промышленном районе. . Добычу и переработку руды осуществляют основные производственные активы «Норникеля» — Заполярный филиал и «Медвежий ручей». Заполярный филиал разрабатывает Талнахский рудный узел, который включает Октябрьское и Талнахское медно–никелевые месторождения богатых, медистых и вкрапленных руд. «Медвежий ручей» осваивает Норильский рудный узел.Извлечение металла — отношение количества извлечённого компонента из исходного сырья к его количеству в исходном материале (в процентах или долях единиц). В целом за 2019 год «Норникель» произвел рекордные 499 тыс. тонн меди, что на 5% больше, чем в прошлом году. Увеличение производства меди связано с постепенным выходом на проектную мощность Быстринского ГОКа, ростом объемов добычи руды и повышения содержания меди, а также ростом выпуска катодной меди и медного концентрата на Кольской ГМК из файнштейна Заполярного филиала. Показатель извлечения металла варьируется в зависимости от категории добываемой руды.Катод — чистый металл (никель или медь), полученный в результате электролитического рафинирования анодов. Одним из основных продуктов «Норникеля» в Заполярном филиале является медь катодная марки NORILSK/M00K, выпускаемая медным заводом. В 2019 году завод произвел её почти 360 тыс. тонн. Внешний вид медного катода — красный (розовый на изломе) металл, мягкий и гибкий, хороший проводник тепла и электричества (близкий к серебру). Размер катода — около 935х840х10 мм, вес – 80–85 кг. Область применения: кабельно– проводная продукция, производство сплавов, проката, труб.Кольская горно–металлургическая компания — дочернее предприятие «Норникеля». Находится на Кольском полуострове, является никелерафинировочным центром «Норникеля» и одним из ведущих производственных комплексов Мурманской области. Кольская ГМК создана 16 ноября 1998 года на базе старейших предприятий — комбинатов «Североникель» и «Печенганикель», представляет собой единое горно–металлургическое производство по добыче сульфидных медно–никелевых руд и выпуску цветных металлов. Подразделения КГМК территориально удалены друг от друга. Они находятся в центре Кольского полуострова — в городе Мончегорск (комбинат «Североникель») и на самом северо–западе Мурманской области — в посёлке Никель и городе Заполярном. Предприятия являются градообразующими для этих населённых пунктов.

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