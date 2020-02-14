[Индекс номера 15 (28.02.2020)]



Забота и почёт

Вместе мы – сила

В Норильске чествовали защитников Отечества.

Медалью «За мужество и отвагу» награждены пятеро норильчан. Один из них – Сергей Глушков Медалями Министерства обороны и ветеранской организации «Боевое братство», грамотами и благодарственными письмами главы Норильска и Норильского городского Совета депутатов были награждены 44 норильчанина. – В этот год, объявленный указом президента РФ Годом памяти и славы, мы в первую очередь благодарим за заслуги и выражаем свою признательность ветеранам, — подчеркнул глава Норильска Ринат Ахметчин и вручил шести норильчанам, в годы войны вставшим на защиту Родины и тяжёлым трудом внёсшим весомый вклад в Великую Победу, юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Низкий поклон вам, победители: Мария Прокофьевна Белоцкая, Людмила Дмитриевна Варламова, Елизавета Михайловна Егорова, Раиса Павловна Зайцева, Дмитрий Иванович Конопля и Любовь Ивановна Куракина. Те же, кто сегодня стоит на страже мира и спокойствия, получили из рук градоначальника от Министерства обороны РФ медали «За мужество и отвагу», «200 лет ордена «Святого Георгия», «Адмирал Горшков», «За отличие в учениях», «За укрепление боевого содружества» и «Адмирал Кузнецов». – Принято считать, что защитник Отечества — это воин, но в последнее время всё больше людей мирных профессий вносят свою лепту в защиту и укрепление могущества Родины, — сказал глава города. — И это хорошо показали тактические учения, которые в прошлом году провёл на Таймыре Северный флот. Министерство обороны высоко оценило помощь норильчан, наградив медалями не только военных, но и гражданских, как мужчин, так и женщин. Вместе мы — действительно сила, и враг точно не пройдёт. Ринат Ахметчин и депутат горсовета Виктор Цюпко поблагодарили заслуженных норильчан за службу и работу и пожелали счастья, здоровья, долголетия и мирного неба над головой.

Надежда Сидор Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Медалями Министерства обороны и ветеранской организации «Боевое братство», грамотами и благодарственными письмами главы Норильска и Норильского городского Совета депутатов были награждены 44 норильчанина.– В этот год, объявленный указом президента РФ Годом памяти и славы, мы в первую очередь благодарим за заслуги и выражаем свою признательность ветеранам, — подчеркнул глава Норильска Ринат Ахметчин и вручил шести норильчанам, в годы войны вставшим на защиту Родины и тяжёлым трудом внёсшим весомый вклад в Великую Победу, юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».Низкий поклон вам, победители: Мария Прокофьевна Белоцкая, Людмила Дмитриевна Варламова, Елизавета Михайловна Егорова, Раиса Павловна Зайцева, Дмитрий Иванович Конопля и Любовь Ивановна Куракина.Те же, кто сегодня стоит на страже мира и спокойствия, получили из рук градоначальника от Министерства обороны РФ медали «За мужество и отвагу», «200 лет ордена «Святого Георгия», «Адмирал Горшков», «За отличие в учениях», «За укрепление боевого содружества» и «Адмирал Кузнецов».– Принято считать, что защитник Отечества — это воин, но в последнее время всё больше людей мирных профессий вносят свою лепту в защиту и укрепление могущества Родины, — сказал глава города. — И это хорошо показали тактические учения, которые в прошлом году провёл на Таймыре Северный флот. Министерство обороны высоко оценило помощь норильчан, наградив медалями не только военных, но и гражданских, как мужчин, так и женщин. Вместе мы — действительно сила, и враг точно не пройдёт.Ринат Ахметчин и депутат горсовета Виктор Цюпко поблагодарили заслуженных норильчан за службу и работу и пожелали счастья, здоровья, долголетия и мирного неба над головой.

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