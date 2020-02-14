[Индекс номера 15 (28.02.2020)]



Есть повод

Только для своих

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны — именно в этот день в 1931 году по инициативе французского генерала медицинской службы Жоржа Сен–Поля был принят устав международной организации, появившейся на базе «Ассоциации женевских зон безопасности».

Главную из 15 основных задач гражданской обороны — соблюдение ряда мер для организации безопасности населения, сформулированную ещё в начале прошлого века, ещё раз озвучил заместитель начальника управления ГОиЧС администрации Норильска Руслан Аллаяров. По некоторым данным, Норильский промышленный район когда–то входил в десятку городов, попадающих под стратегический удар вероятного противника в первую очередь. Времена изменились, опасность первоочередного уничтожения Норильска миновала, однако необходимость обладать навыками спасения и принимать элементарные меры предосторожности не только осталась, но и, по словам Руслана Аллаярова, приобрела несколько иное направление. Один из способов спасения в случае ЧС или военной угрозы — укрытие населения в специальных сооружениях: убежищах, бункерах и прочих защитных местах. Их строительство широко велось ещё в советское время, и по заверению Руслана Аллаярова, объекты сохранились в боевой готовности по сей день благодаря специальным нормативным актам, обязующим содержать их в образцовом состоянии. Одно из таких мест, которое сегодня можно назвать экзотическим, находится на глубине около 10 метров под землей, на территории одного из промышленных предприятий Норильска. Помещение предназначено для укрытия в случае угрозы около 700 человек. По нормативам ГО здесь должна находиться группа высококвалифицированных работников предприятия. Эти люди обязаны обеспечивать работу своего подразделения в полном технологическом цикле, поэтому по законам военного времени имеют привилегированное положение. В убежище несколько просторных залов и специальные комнаты. В них располагаются двухъярусные спальные места, хранилища питьевой и технической воды, фильтровентиляционное оборудование в отдельном помещении, дизельная электростанция, санузел, комната для совещаний, помещения для людей с комплектом противогазов на всех. От контакта с окружающей средой укрытие изолируется системой тамбуров и специальных дверей. Предусмотрено два штатных выхода на поверхность, а в случае их блокирования — возможность выбраться наружу через специальные ходы путём их вскрытия. Убежище рассчитано на двое суток автономного пребывания до появления помощи. Общее количество таких укрытий в НПР является государственной тайной.

Денис Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Главную из 15 основных задач гражданской обороны — соблюдение ряда мер для организации безопасности населения, сформулированную ещё в начале прошлого века, ещё раз озвучил заместитель начальника управления ГОиЧС администрации Норильска Руслан Аллаяров.По некоторым данным, Норильский промышленный район когда–то входил в десятку городов, попадающих под стратегический удар вероятного противника в первую очередь. Времена изменились, опасность первоочередного уничтожения Норильска миновала, однако необходимость обладать навыками спасения и принимать элементарные меры предосторожности не только осталась, но и, по словам Руслана Аллаярова, приобрела несколько иное направление.Один из способов спасения в случае ЧС или военной угрозы — укрытие населения в специальных сооружениях: убежищах, бункерах и прочих защитных местах. Их строительство широко велось ещё в советское время, и по заверению Руслана Аллаярова, объекты сохранились в боевой готовности по сей день благодаря специальным нормативным актам, обязующим содержать их в образцовом состоянии.Одно из таких мест, которое сегодня можно назвать экзотическим, находится на глубине около 10 метров под землей, на территории одного из промышленных предприятий Норильска. Помещение предназначено для укрытия в случае угрозы около 700 человек. По нормативам ГО здесь должна находиться группа высококвалифицированных работников предприятия. Эти люди обязаны обеспечивать работу своего подразделения в полном технологическом цикле, поэтому по законам военного времени имеют привилегированное положение.В убежище несколько просторных залов и специальные комнаты. В них располагаются двухъярусные спальные места, хранилища питьевой и технической воды, фильтровентиляционное оборудование в отдельном помещении, дизельная электростанция, санузел, комната для совещаний, помещения для людей с комплектом противогазов на всех. От контакта с окружающей средой укрытие изолируется системой тамбуров и специальных дверей. Предусмотрено два штатных выхода на поверхность, а в случае их блокирования — возможность выбраться наружу через специальные ходы путём их вскрытия. Убежище рассчитано на двое суток автономного пребывания до появления помощи. Общее количество таких укрытий в НПР является государственной тайной.

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