[Индекс номера 15 (28.02.2020)]



Школьный двор

Испытано на себе

Свои силы в сдаче ЕГЭ оценили выпускники 11–х классов и их родители.

Так ли страшен чёрт? Пробный экзамен по иностранному языку в общей сложности прошли 67 учеников из различных норильских школ, и это только часть 11–классников, которые будут сдавать иностранный в основной период. Всего на сдачу ЕГЭ по английскому языку настроены 118 выпускников 11–х классов. Предварительное тестирование проходило на базе школы № 1 в пяти аудиториях: в четырёх разместили по 15 человек, а в пятой — семь. Эльвира Андреева, руководитель пункта проведения ЕГЭ, напомнила, что апробация проводится для проверки технических параметров: работы принтеров, на которых распечатываются бланки ЕГЭ, звука, что важно для аудирования (процесс восприятия устной иностранной речи на слух), и так далее. Для школьников такой пробный экзамен — возможность увидеть процесс изнутри, ещё раз проверить свои знания, чтобы меньше стрессовать на основном экзамене. Пробное испытание, как и основное, проходит в течение трёх часов: 30 минут уходит на аудирование, остальное время — на тестовую часть. Школьникам традиционно напомнили о требованиях к сдаче ЕГЭ, а уже в экзаменационных аудиториях прошёл инструктаж. Вот такая история На днях за парты сели и норильские родители — чтобы написать пробный ЕГЭ по истории. Норильск уже в четвёртый раз становится участником всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этом году акцию посвятили 75–летию Победы в Великой Отечественной войне. Пункт сдачи развернулся в первом корпусе школы № 28. – Изначально такие мероприятия для родителей мы проводили самостоятельно, — рассказывает Ирина Матюхина, заместитель начальника управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. — Позднее решили стать участниками всероссийской акции. Цель её — продемонстрировать процедуру проведения единого государственного экзамена и рассказать, что в сдаче ЕГЭ нет ничего страшного. Прийти к нам могли все желающие, но мы сделали акцент на родителях, чьи дети сдают историю. В итоге на экзамен пришёл 21 человек. Испытание для пап и мам сокращено по времени — на выполнение заданий был 1 час 15 минут. Основное испытание у выпускников длится 3,5 часа. Родители, которые решились на пробный ЕГЭ, прошли через все этапы, начиная от входа в пункт проведения экзамена, где организаторы смотрят, чтобы участники не пронесли с собой в аудиторию телефоны, сверяют паспортные данные и регистрацию на экзамен. После этого родителям объяснили, как будет проходить ЕГЭ, и распределили по аудиториям. Далее были инструктаж, распечатка бланков, их заполнение и прочее. – Мы надеемся на обратную связь. Хотелось бы, чтобы они поделились своими наблюдениями и замечаниями, сказали, на что стоит обратить внимание. В разные годы родители испытывали целую гамму эмоций. Одни не хотели, чтобы их снимали видеокамеры, и мы им объясняли, что это обязательное требование. Благодаря видеосъёмке выявляются факты нарушений процедуры сдачи ЕГЭ. Были такие, кто говорил о слишком жёстких требованиях. Кому–то не нравилось, что их проверяют металлоискателем. А дети спокойно относятся и к самому экзамену, и ко всем подготовительным моментам. Отчасти благодаря тому, что подготовка к ЕГЭ идёт на протяжении всего курса изучения предметов. Историю в этом году в качестве пробного экзамена для родителей выбрали не случайно. По мнению педагогов, это довольно специфичный предмет, который непросто сдать на ЕГЭ. Норильские выпускники за 13 лет существования единого государственного экзамена пока ни разу не набирали сто баллов. В этом году испытание по истории выбрали 166 человек — это выпускники 11–12–х классов. Чтобы они успешно сдали ЕГЭ, запланированы репетиционные экзамены: ближайшие пройдут в марте. Ещё один общероссийский «пробник» для выпускников 11–х классов состоится в мае.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Пробный экзамен по иностранному языку в общей сложности прошли 67 учеников из различных норильских школ, и это только часть 11–классников, которые будут сдавать иностранный в основной период. Всего на сдачу ЕГЭ по английскому языку настроены 118 выпускников 11–х классов. Предварительное тестирование проходило на базе школы № 1 в пяти аудиториях: в четырёх разместили по 15 человек, а в пятой — семь.Эльвира Андреева, руководитель пункта проведения ЕГЭ, напомнила, что апробация проводится для проверки технических параметров: работы принтеров, на которых распечатываются бланки ЕГЭ, звука, что важно для аудирования (процесс восприятия устной иностранной речи на слух), и так далее. Для школьников такой пробный экзамен — возможность увидеть процесс изнутри, ещё раз проверить свои знания, чтобы меньше стрессовать на основном экзамене.Пробное испытание, как и основное, проходит в течение трёх часов: 30 минут уходит на аудирование, остальное время — на тестовую часть. Школьникам традиционно напомнили о требованиях к сдаче ЕГЭ, а уже в экзаменационных аудиториях прошёл инструктаж.На днях за парты сели и норильские родители — чтобы написать пробный ЕГЭ по истории.Норильск уже в четвёртый раз становится участником всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этом году акцию посвятили 75–летию Победы в Великой Отечественной войне. Пункт сдачи развернулся в первом корпусе школы № 28.– Изначально такие мероприятия для родителей мы проводили самостоятельно, — рассказывает Ирина Матюхина, заместитель начальника управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. — Позднее решили стать участниками всероссийской акции. Цель её — продемонстрировать процедуру проведения единого государственного экзамена и рассказать, что в сдаче ЕГЭ нет ничего страшного. Прийти к нам могли все желающие, но мы сделали акцент на родителях, чьи дети сдают историю. В итоге на экзамен пришёл 21 человек. Испытание для пап и мам сокращено по времени — на выполнение заданий был 1 час 15 минут. Основное испытание у выпускников длится 3,5 часа.Родители, которые решились на пробный ЕГЭ, прошли через все этапы, начиная от входа в пункт проведения экзамена, где организаторы смотрят, чтобы участники не пронесли с собой в аудиторию телефоны, сверяют паспортные данные и регистрацию на экзамен. После этого родителям объяснили, как будет проходить ЕГЭ, и распределили по аудиториям. Далее были инструктаж, распечатка бланков, их заполнение и прочее.– Мы надеемся на обратную связь. Хотелось бы, чтобы они поделились своими наблюдениями и замечаниями, сказали, на что стоит обратить внимание. В разные годы родители испытывали целую гамму эмоций. Одни не хотели, чтобы их снимали видеокамеры, и мы им объясняли, что это обязательное требование. Благодаря видеосъёмке выявляются факты нарушений процедуры сдачи ЕГЭ. Были такие, кто говорил о слишком жёстких требованиях. Кому–то не нравилось, что их проверяют металлоискателем. А дети спокойно относятся и к самому экзамену, и ко всем подготовительным моментам. Отчасти благодаря тому, что подготовка к ЕГЭ идёт на протяжении всего курса изучения предметов.Историю в этом году в качестве пробного экзамена для родителей выбрали не случайно. По мнению педагогов, это довольно специфичный предмет, который непросто сдать на ЕГЭ. Норильские выпускники за 13 лет существования единого государственного экзамена пока ни разу не набирали сто баллов. В этом году испытание по истории выбрали 166 человек — это выпускники 11–12–х классов. Чтобы они успешно сдали ЕГЭ, запланированы репетиционные экзамены: ближайшие пройдут в марте. Ещё один общероссийский «пробник» для выпускников 11–х классов состоится в мае.

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