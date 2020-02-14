[Индекс номера 15 (28.02.2020)]



Резонанс

Первые звоночки

Жильцы многоквартирных домов негодуют: все подъезды увешаны разного рода объявлениями. Причём специально предназначенные для рекламы доски расклейщики игнорируют. Сегодня мы поговорим о том, как найти на них управу.

«Только сделали в подъезде ремонт, и уже все стены и лифты в объявлениях. Недолго радовались чистоте. И ведь не свои гадят, а пришлые...» «Куда смотрят коммунальщики? Управляющая компания может написать заявление в полицию на этих пакостников. Ещё лучше — поймать за шкирку расклейщика и заставить отмывать весь подъезд». «Взломщики дверей, меня радует ваше стремление прорекламировать услуги ваших работодателей, помочь тем, кому необходимы эти услуги, а заодно и заработать денег, но давайте не будем портить стены, двери лифтов, почтовые ящики!» Анвар Низамутдинов, главный специалист отдела благоустройства УЖКХ Ситуация повторяется с завидной периодичностью. Только жильцы и сотрудники управляющей компании отскребут стены от старых объявлений, как тут же появляются новые. В последнее время у некоторых фирм появилась новинка. Теперь свою рекламу они делают на штемпелях, и краска так плотно въедается в побелку, что не отскребёшь. Анвар Низамутдинов, главный специалист отдела благоустройства УЖКХ, предупреждает, что расклейщиков объявлений в неположенных местах ждёт наказание. Сначала их оповещают о нарушении по телефону, приглашают для беседы в управление ЖКХ, где потребуют убрать рекламу. Если эти меры не возымеют действия — оштрафуют. — Сотрудники управления жилищно–коммунального хозяйства регулярно ходят по городу и фотографируют несанкционированные объявления, — говорит Анвар Низамутдинов. — Телефон, указанный в объявлении, заносится в специальную программу автодозвона, и на этот номер автоинформатором с определённой периодичностью совершаются звонки. Владельцу номера сообщают о том, что он нарушил правила благоустройства и ему необходимо обратиться в отдел оперативного контроля УЖКХ. В управлении гражданину рекомендуют снять расклеенную рекламу. Как только он это сделает, его телефон снимается с автодозвона. Отмечу, что пока работает программа, по указанному телефону никто не может дозвониться. Если объявления не снимаются, нарушителя вызывают на административную комиссию, где составляется протокол и выносится решение об административном штрафе. По закону Красноярского края «Об административных правонарушениях» размер штрафа для физических лиц колеблется от одной до четырёх тысяч рублей. И это только за одно объявление. Должностным лицам придётся заплатить от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, а юридическим лицам — от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. С начала года на автодозвоне стоит семь номеров, пять нарушителей пришли в УЖКХ. Практика показала, что такая мера — действенная и позволяет сберечь муниципальное и общедомовое имущество от последствий нелегальной расклейки объявлений.

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ситуация повторяется с завидной периодичностью. Только жильцы и сотрудники управляющей компании отскребут стены от старых объявлений, как тут же появляются новые. В последнее время у некоторых фирм появилась новинка. Теперь свою рекламу они делают на штемпелях, и краска так плотно въедается в побелку, что не отскребёшь.Анвар Низамутдинов, главный специалист отдела благоустройства УЖКХ, предупреждает, что расклейщиков объявлений в неположенных местах ждёт наказание. Сначала их оповещают о нарушении по телефону, приглашают для беседы в управление ЖКХ, где потребуют убрать рекламу. Если эти меры не возымеют действия — оштрафуют.— Сотрудники управления жилищно–коммунального хозяйства регулярно ходят по городу и фотографируют несанкционированные объявления, — говорит Анвар Низамутдинов. — Телефон, указанный в объявлении, заносится в специальную программу автодозвона, и на этот номер автоинформатором с определённой периодичностью совершаются звонки. Владельцу номера сообщают о том, что он нарушил правила благоустройства и ему необходимо обратиться в отдел оперативного контроля УЖКХ. В управлении гражданину рекомендуют снять расклеенную рекламу. Как только он это сделает, его телефон снимается с автодозвона. Отмечу, что пока работает программа, по указанному телефону никто не может дозвониться. Если объявления не снимаются, нарушителя вызывают на административную комиссию, где составляется протокол и выносится решение об административном штрафе.По закону Красноярского края «Об административных правонарушениях» размер штрафа для физических лиц колеблется от одной до четырёх тысяч рублей. И это только за одно объявление. Должностным лицам придётся заплатить от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, а юридическим лицам — от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.С начала года на автодозвоне стоит семь номеров, пять нарушителей пришли в УЖКХ. Практика показала, что такая мера — действенная и позволяет сберечь муниципальное и общедомовое имущество от последствий нелегальной расклейки объявлений.

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