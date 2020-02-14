[Индекс номера 15 (28.02.2020)]



Право руля

С детской непосредственностью

«Право руля» — совместный проект газеты «Заполярная Правда», Госавтоинспекции и норильских школ. На этот раз в нём приняли участие детские сады и телестудия «Перемена». А поводом стал городской конкурс видеороликов «Безопасная дорога — НАШ выбор».

«Родители, будьте внимательны!», детский сад № 5 «Норильчонок» Конкурс проходит во второй раз. Раньше он проводился среди старшеклассников, в этом году к ним присоединились воспитанники детских садов. Учредитель и инициатор проекта — управление общего и дошкольного образования администрации Норильска. С 1 декабря 2019 года по 14 февраля этого года 23 детских сада и 16 школ генерировали идеи, писали сценарии, снимали, монтировали и озвучивали социальные видеоролики. По условиям конкурса эти мини–фильмы должны привлекать внимание горожан к вопросам безопасности на дорогах Большого Норильска, детского дорожно–транспортного травматизма и цеплять эмоционально. Детский сад № 84 «Голубок» напоминает: «Ваши дети ждут вас» На суд жюри, в состав которого вошли специалисты управления общего и дошкольного образования, представители Гос- автоинспекции и детской телестудии «Перемена», было представлено 39 видеороликов. При оценке работ учитывались творческий подход авторов, оригинальность и оформление идей. Важно было и соответствие содержания заявленной в конкурсе тематике. Жюри также обращало внимание на композиционное решение, уровень технического исполнения, использование спецэффектов, заставок, переходов и так далее. После просмотра видеороликов и их обсуждения судьи вынесли решение. Победителей определяли по количеству набранных баллов. Высшей наградой конкурса стало присуждение специальной номинации «Социальный видеоролик». Лучшими в ней признаны работы детских садов № 5 «Норильчонок» и № 84 «Голубок», а также школ № 14 и 16. Первые места достались: дет-ским садам № 29 «Вишенка» и № 59 «Золушка», школе № 36. По словам руководителя дет-ской телестудии «Перемена» Станислава Синцова, для участников конкурса были проведены занятия, на которых педагоги обучали ребят премудростям создания видеороликов. – Работы получились интересными, достойными и максимально раскрыли обозначенную проблему. Приятно удивили детские сады. Видеоролики, отмеченные в специальной номинации «Социальный видеоролик», практически готовы к распространению в соцсетях, — отметил Синцов. Учащиеся школы № 16 призывают: «Водитель, будь внимателен...» Старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД Михаил Назаров подтвердил, что работы детских садов стали для жюри настоящим открытием, поразив своей эмоциональностью. В них были обозначены основные дорожные проблемы, из–за которых происходят ДТП на улицах города, например, такие, как невнимательность, нарушение правил дорожного движения, чрезмерное увлечение гаджетами, неоправданная спешка и так далее. Впрочем, не подкачали и школьники, которые в роликах показали своё видение ситуации. – Каждый из конкурсантов будет отмечен дипломом, но только лучшие работы будут доступны для массового просмотра. Я надеюсь, что, увидев их, горожане сделают выводы и как минимум будут вести себя на улицах и дорогах города более осмотрительно, — подытожил Михаил Назаров. Увидеть видеоролики победителей можно на странице газеты «Заполярная Правда» в Фейсбуке.

Наталья Черкашина Стоп–кадры из видеороликов участников конкурса www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Конкурс проходит во второй раз. Раньше он проводился среди старшеклассников, в этом году к ним присоединились воспитанники детских садов. Учредитель и инициатор проекта — управление общего и дошкольного образования администрации Норильска.С 1 декабря 2019 года по 14 февраля этого года 23 детских сада и 16 школ генерировали идеи, писали сценарии, снимали, монтировали и озвучивали социальные видеоролики. По условиям конкурса эти мини–фильмы должны привлекать внимание горожан к вопросам безопасности на дорогах Большого Норильска, детского дорожно–транспортного травматизма и цеплять эмоционально.На суд жюри, в состав которого вошли специалисты управления общего и дошкольного образования, представители Гос-автоинспекции и детской телестудии «Перемена», было представлено 39 видеороликов. При оценке работ учитывались творческий подход авторов, оригинальность и оформление идей. Важно было и соответствие содержания заявленной в конкурсе тематике. Жюри также обращало внимание на композиционное решение, уровень технического исполнения, использование спецэффектов, заставок, переходов и так далее. После просмотра видеороликов и их обсуждения судьи вынесли решение. Победителей определяли по количеству набранных баллов. Высшей наградой конкурса стало присуждение специальной номинации «Социальный видеоролик». Лучшими в ней признаны работы детских садов № 5 «Норильчонок» и № 84 «Голубок», а также школ № 14 и 16. Первые места достались: дет-ским садам № 29 «Вишенка» и № 59 «Золушка», школе № 36.По словам руководителя дет-ской телестудии «Перемена» Станислава Синцова, для участников конкурса были проведены занятия, на которых педагоги обучали ребят премудростям создания видеороликов.– Работы получились интересными, достойными и максимально раскрыли обозначенную проблему. Приятно удивили детские сады. Видеоролики, отмеченные в специальной номинации «Социальный видеоролик», практически готовы к распространению в соцсетях, — отметил Синцов.Старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД Михаил Назаров подтвердил, что работы детских садов стали для жюри настоящим открытием, поразив своей эмоциональностью. В них были обозначены основные дорожные проблемы, из–за которых происходят ДТП на улицах города, например, такие, как невнимательность, нарушение правил дорожного движения, чрезмерное увлечение гаджетами, неоправданная спешка и так далее. Впрочем, не подкачали и школьники, которые в роликах показали своё видение ситуации.– Каждый из конкурсантов будет отмечен дипломом, но только лучшие работы будут доступны для массового просмотра. Я надеюсь, что, увидев их, горожане сделают выводы и как минимум будут вести себя на улицах и дорогах города более осмотрительно, — подытожил Михаил Назаров.Увидеть видеоролики победителей можно на странице газеты «Заполярная Правда» в Фейсбуке.

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