[Индекс номера 15 (28.02.2020)]

 Тема недели 
К просмотру обязательно

«Оскар–2020» побил собственный антирекорд по снижению зрительского интереса. В этом году прямую трансляцию вручения наград американской киноакадемии посмотрело на 20% меньше зрителей, чем в 2019–м. Тем не менее это событие остаётся одним из самых красочных, цитируемых и обсуждаемых. «Заполярная Правда» подготовила краткий обзор самых ярких моментов прошедшей церемонии.





Где деньги, Зин?
Портал RT собрал мнения западных экспертов и среди основных причин спада популярности шоу называет неудачный выбор лент–номинантов, слишком большой хронометраж церемонии, а также конъюнктурность мероприятия. Вместе с тем падение интереса к трансляции церемонии связано с общим снижением интереса к телевидению. К слову, долгие трансляции выгодны вещателям: размещение 30–секундного рекламного ролика во время вручения премии стоит более $2 млн.
В 2018 году журнал Time провёл опрос и выяснил, что почти две трети респондентов смотрят в лучшем случае по два фильма из восьми–десяти, претендующих на награду. В свою очередь Марк Берман из The Washington Post напоминает, что премию «Оскар» нельзя считать полноценными итогами года в киноиндустрии, поскольку мнение жюри имеет мало общего со взглядами большинства критиков и зрителей. «Оскар» печально известен тем, что отражает взгляды микроскопической доли населения, группы людей, почти не имеющих демографического сходства с населением США или мира, которые из раза в раз демонстрируют отчётливое и ярко выраженное пристрастие к определённого рода кинолентам, актёрской игре, темам и категориям», — считает журналист.



Заезженная пластинка
Не подогрела зрительский интерес и попытка сыграть на скандалах вокруг дискриминации в отношении тех или иных меньшинств. Первыми выступили феминистки, по мнению которых в этом году среди номинантов было катастрофически мало женщин. Их оперативно и авторитетно осадил Стивен Кинг в своем твиттере: «Как писатель я могу выбирать номинантов в трёх категориях: «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший оригинальный сценарий». Для меня вопрос расового и полового разнообразия, когда речь идёт об отдельных актёрах и режиссёрах, не стоит. При этом я всё равно никогда не буду рассматривать данный аспект, когда речь идёт об искусстве. Только качество. Мне кажется, поступать иначе было бы неправильно».
После этого кое–где ещё появлялись возгласы из разряда «Почему так мало афроамериканцев» или рассуждения на тему «Латиноамериканцы относятся к белым или цветным?», но они не удостоились внимания. Видать, надоела эта толерантная дудочка мировой общественности.




Не нашим, а вашим
Никогда ещё на «Оскаре» не побеждал фильм, где не известные миру актёры говорят не по–английски. И это стало, пожалуй, единственной неожиданностью в череде предсказуемых наград. Еженедельник «Собеседник» опубликовал интервью с Антоном Долиным, российским журналистом, кинокритиком, радиоведущим, кинообозревателем телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. По его мнению, чисто номинальная победа корейских «Паразитов» означает, что в этот очень сильный год с мощным составом номинантов, когда невозможно было выбрать из множества прекрасных американских фильмов, академики предпочли некое третейское решение — отметить картину «со стороны». «Во–первых, это просто восхитительный фильм, а во–вторых, он очень нравится американцам. Но, с точки зрения «прецедентного права», это действительно суперсобытие. И дело не в Южной Корее, а просто в том, что лучшим на «Оскаре» признан фильм не американский. Мы все знаем, что для таких фильмов на «Оскаре» есть отдельное гетто. С этого года оно называется «лучший международный фильм», а раньше называлось «лучший фильм на иностранном языке», над чем нередко все смеялись: для американцев все языки иностранные, кроме английского. И смотрите–ка, сейчас два «Оскара» — за «лучший международный» и за просто «лучший фильм», по мнению Америки (то есть с точки зрения проката тоже), — получила одна и та же картина. Такого никогда не бывало. И, конечно, закономерно, что именно южнокорейская картина победила, потому что более кинолюбивой и кинематографической страны сегодня на карте мира, наверное, нет.




Дорого – богато
Все заявления по поводу прав животных, равноправия женщин и экологичности меркнут в сравнении с тем, что сама церемония «Оскар» — весьма выгодное коммерческое предприятие. Как пишет Forbes, церемония вручения наград — настоящая золотая жила для Лос–Анджелеса. Главная кинопремия мира, по данным Совета экономического развития города, ежегодно приносит в бюджет около $130 млн. Сама киноакадемия в прошлом году отчиталась о доходе в $89,6 млн, большая часть этой суммы пришлась на продажу прав на прямую трансляцию «Оскара» на телеканале ABC. Но расходы организаторов тоже велики. Одни только утешительные призы для номинантов обошлись в этом году в $125 000, а ещё есть знаменитая ковровая дорожка, конверты ручной работы для карточек с именами победителей и другие дорогостоящие атрибуты церемонии.
Говорит эксперт
Надежда Петрова,
корреспондент «Заполярной Правды»
Можно сколько угодно говорить об «Оскаре» и событиях, с ним связанных. И давайте признаем, что этим он и примечателен. Особенно плодовита церемония на фотожабы и мемы, которые мигом разлетаются по просторам интернета. Быстрее всего в этот раз по Сети разошёлся эпизод с недовольной Билли Айлиш. Поклонники поддержали певицу и предложили свои трактовки реакции кумира. Благодаря этой картинке я, например, узнала, что нынче вечный конфликт отцов и детей принято называть «бумеры против зумеров». Одна эмоция становится практически самостоятельным произведением в жанре сетевого творчества. А потом уже и не важно, в чей адрес и по какому поводу мы эмоционируем. В России тоже активно поддерживают эту тенденцию. Например, кто сейчас вспомнит, как зовут нового министра культуры? Зато все знают, футболки с каким принтом Ольга Любимова предпочитает.
Отдельное наслаждение для обывателя, не особо интересующегося актуальными тенденциями в кинематографе, — обсуждать наряды голливудских небожителей. Как правило, издания и порталы не вдаются в стилистические тонкости, а тихо–мирно распределяют фотографии «луков» на «хорошо–плохо». В этой массе выделяются наряды, которые демонстрируют «общественную позицию» их обладателей. После «Оскара–2020» особо отмечают наряд–заявление Натали Портман. Своим образом она хотела выразить несогласие с тем, что в этом году женщины получили преступно мало номинаций на «Оскар», а в категории «Лучший режиссёр» не были представлены вообще. Их имена и украсили кейп актрисы, специально для неё изготовленный домом Dior.
Оскаровская церемония — это как точка предельной концентрации всего, что актуально в западном мире. И все эти акценты, одновременно представленные на шоу, выглядят порой трагикомично. Вроде как да, мы за экологию, за веганство, за разумное потребление, но вот пройти по ковровой дорожке дешевле 30 тысяч долларов как–то не комильфо. Да, давайте постараемся хотя бы по секунде времени уделить всем меньшинствам, но, тем не менее, громче всего обсуждать будем вполне себе гетеросексуальный роман Леонардо Ди Каприо с Камилой Морроне. Как бы ни старались заворачивать избитые темы в причудливые обёртки, остаётся что–то классически вечное в этом представлении.
Давайте не будем забывать, что оскаровская церемония – прежде всего шоу, и наполнено оно бывает филигранными номерами, от которых мурашки пробегут по коже. Например, исполнением главной песни к мультфильму «Холодное сердце 2». Наша соотечественница, джазовая певица Анна Бутурлина, озвучившая Эльзу в русском дубляже, вышла на сцену вместе с другими «голосами» Эльзы из разных стран. В номере приняли участие 11 вокалисток со всего света. И песня замечательная, и задумка красивая.
Для меня лично оскаровская церемония, несмотря на всю её политизированность, остаётся одним из критериев отбора картин, попадающих в список «К просмотру обязательно». Особенно приятно, что зачастую ленты, отнюдь не рассчитанные на высокие кассовые сборы, все же получают свой счастливый билет в прокат вместе с заветной статуэткой. Сложно представить, чтобы американская киноакадемия по–тихому выставляла где–нибудь на сайте список победителей «Оскара». Ну, допустим. Но в таком случае вряд ли эти победы были настолько весомы, как сейчас. А значит, нам пока нужны и звёзды в бриллиантах на красной ковровой дорожке, и околомодные пересуды, и прямые трансляции вручения этой премии.

Надежда Петрова
Фото Владимира Макушкина
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