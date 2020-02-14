[Индекс номера 15 (28.02.2020)]

 Старая гвардия 
Чувство локтя

Александр Троцкий — человек в городе известный. Краевед и турист, он успевает и экскурсии по городу водить, и историю норильского совхоза изучать, и по таймырским рекам сплавляться. Но Александр Сергеевич — ещё и профессионал, ветеран «Норильск- никельремонта».
Александр Троцкий
– Я приехал в Норильск в 1975 году. Первую ночь спал на раскладушке в коридоре гостиницы, ещё на пл. Гвардейской, 2. Три года отработал в тресте «Строймеханизация», там меня заметили ребята из ремонтно–строительного специализированного управления (РССУ) и пригласили к себе. И уже 40 лет я работаю в ремонтной сфере.
РССУ тогда было молодым предприятием. Мы занимались ремонтом промышленных зданий и сооружений комбината. Второе родственное предприятие — централизованное ремонтно–специализированное управление (ЦРСУ) — занималось ремонтом оборудования комбината. До середины 1970–х каждое норильское предприятие держало свой штат ремонтников. Они быстро справлялись с текущими работами, но при крупном деле не хватало ни необходимого оборудования, ни подходящей техники, ни соответствующего опыта у людей. Предприятию приходилось приглашать кадры отовсюду, искать подъёмные механизмы. В итоге руководство НГМК, видимо, с подачи главного механика комбината Леонида Данилова, решило консолидировать всю ремонтную службу и создать централизованные базы. Так появились РССУ и ЦРСУ, напрямую подчинявшиеся управлению главного механика.
Леонида Ивановича знал и уважал весь город, он был решительным, с огромным опытом, когда шла крупная стройка или ремонт, умел скоординировать работу сразу нескольких предприятий.
В РССУ у меня обнаружилась пробивная смётка, и я попал в отдел снабжения. Успешная работа любого предприятия зависит от того, как слаженно действуют тылы. Отдел снабжения — это всё: от перчаток и портянок до болтов, электродов и пиломатериалов, от гвоздя до ручки. Наше управление вело работы на всех предприятиях комбината. Но прежде чем ремонтники выйдут на объект, снабженцы должны найти, подготовить и завезти спецодежду, средства индивидуальной защиты, инструменты, оборудование, расходники — всё должно быть на месте. Снабженец, я думаю, тоже древнейшая профессия: потому что в любом деле нужно сначала обеспечить мастера всем необходимым. Большую часть материалов мы получали в «Норильскснабе», на Дудинском лесозаводе — доску и брёвна, на заводе минераловатных изделий — минплиту, на цементном заводе — стройматериалы, и ещё много других точек должен был знать снабженец. Но знать мало — надо заказать, выписать, выбить транспорт, привезти.
Ремонтная база комбината расширялась, добавлялись новые виды работ. РССУ выросло в трест «Норильскспецремстрой» (ТНСРС), ЦРСУ — в трест «Норильскреммонтаж» (ТНРМ). Потом всех ремонтников вновь решили централизовать, и были объединены пять предприятий: ТНСРС, ТНРМ, трест «Норильскгазоочистка», трест «Норильскэнергоремонт» и механический завод — так родился «Норильскремонт», директором которого был Константин Шанаев. Помню, он вызвал меня и сказал: «Давай объединяй пять служб снабжения в одну и все склады пяти трестов — в один». Так я возглавил службу снабжения «Норильскремонт». Потом ещё раз произошло укрупнение, добавились «Норильскавтоматика», шахтопроходческие тресты и появился современный «Норильск-никельремонт». С постоянным укрупнением увеличивался и фронт работ снабженцев.
Специфика Норильска такова, что все ремонты проводятся в условиях действующего производства. Никто не остановит цех из–за одной плавильной печи. И потому работа ремонтника очень опасна, правила охраны труда должны соблюдаться безукоризненно. Металлург или обогатитель тоже работает на опасном производстве, а ремонтник — в том же цехе, но при этом на высоте или с тяжёлыми механизмами.
Есть в «ННР», к примеру, отряд водолазов. Они очищают после паводка подводные объекты Курейской и Хантайской ГЭС, на дне рек чистят дюкеры и кабели ВОЛС, в Дудинском порту обследуют причальные стенки, на Норилке — водозаборы. Есть у нас и промышленные альпинисты — их работа на высоте со страховкой тоже очень непроста. Снабженцу, чтобы обеспечить и водолаза, и альпиниста, и сварщика качественным оборудованием и снаряжением, нужно знать логику их работы, её специфику на каждом месте. Через нас проходит весь материальный поток, необходимый для ремонтов на всех переделах комбината со всеми их сложностями.
Говорят, у хорошего завхоза должно быть всё, но бывают сбои, аварии, ЧП. Чего–то может не быть у тебя, чего–то может не быть в «Норильскснабе», чего–то может вообще не быть в городе, и тогда необходим авиазавоз. А есть ещё дефицит, но ты всё равно должен добыть, договориться, «вырвать». В советское время в дефиците, например, были линолеум и белая эмаль. Чтобы найти их, надо было в «Норильскснабе» знать чуть ли не каждого работника. Очень многое строилось на простом человеческом общении. Например, в три часа дня пятницы вдруг выясняется, что завтра бригада заступает на новый объект, где нет материалов и ничего не готово. Нужно срочно отыскать нужное, а где его взять, если в «Норильскснабе» выходные, да и заявку надо было писать заранее. Спасала взаимовыручка. У меня накопилось много друзей и знакомых по всему комбинату. Звонишь снабженцу на медный: «Валера, займи, через три дня получу — верну». Всё держалось на доверии, если не отдашь вовремя, больше никто ничего не даст. Зато благодаря взаимопомощи мы и работали быстрее, и бюрократии было меньше. Уже шесть лет я не в снабжении, но те времена вспоминаю с благодарностью.
Взаимовыручка — это вообще норильская специфика. Чувство локтя, уже слабее, но до сих пор живо тут. Поэтому, хотя и пенсия есть, и уезжать давно пора, мне боязно отправляться на материк.
В тему
Победителем производственных соревнований в номинации «Лучший техник «Норильскникельремонта» в 4-м квартале 2019 года стал Автандил Тогоев.
Подобные соревнования проводятся на предприятиях «Норильскникельремонта» регулярно и дают возможность отметить лучших работников.
Техник участка по ремонту вагонов «Норильсктрансремонта» Автандил Тогоев неоднократно был поощрен руководством наградами различного уровня: благодарностью директора ПО «Норильсктрансремонт», благодарностью главы Норильска, в 2015 году признан лучшим мастером «Норильскникельремонта».
В прошлом году благодаря его рационализаторскому предложению по замене фрикционного аппарата грузовых вагонов типа думпкары, полувагоны, платформы, цистерны, хоппер–дозаторы удалось провести замену данного узла без участия электрогазосварщика, тем самым сократив производственные затраты, а также повысив уровень пожарной и промышленной безопасности.
До этого Автандил Тогоев активно участвовал в разработке последней версии технологической карты безопасности по текущему ремонту грузовых вагонов. Особо отмечают его добросовестное, ответственное отношение к работе и личные производственные заслуги.

Досрочно определился победитель чемпионата Норильска по мини–футболу. Им стал «Ремонтник», представляющий общество «Норильскникельремонт».
Команда, которая и прошлый сезон закончила на первом месте, в этот раз добилась успеха за три тура до окончания чемпионата. Сейчас у «ремонтников» 35 набранных очков: в 13 играх — 11 побед, две ничьи и ни одного поражения. У их ближайших преследователей, «Мотора» и «Медного завода», — по 22 очка, и также ещё по одной игре до окончания розыгрыша. На четвертом месте идёт обладатель Кубка города 2019–2020 годов — «Океан» (21 очко в 11 играх), на пятом — «Надежда» (14 — 11), на шестом — «Норильский никель–М» (10 — 9), на седьмом — «Строитель» (9 — 11). Замыкает турнирную таблицу «Арктика», которая потерпела поражения во всех 12 встречах и по итогам сезона однозначно покинет Первую лигу.
Также добавим, что во Второй лиге (первенство Норильска) лидируют «Таймыргеофизика» и «Механик», в активе которых по 24 очка.
Примечательно, что здесь победитель напрямую выйдет в сильнейшую лигу, а команда, занявшая второе место, сыграет стыковой матч с седьмой, предпоследней дружиной Первой лиги за место в чемпионате в будущем сезоне.

Светлана Гунина
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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