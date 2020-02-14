[Индекс номера 15 (28.02.2020)]



Городские подробности

Нам здесь жить

Норильчане выбрали территорию, которую благоустроят следующим летом в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Норильск участвует в проекте с самого начала, с 2017 года. За это время благоустроен ряд территорий. В этом году на выбор горожан представили три общественные территории по адресам: ул. Талнахская, 48, ул. Первомайская, 12, 14, 16, и ул. Енисейская, 22, 28. Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ по оперативному контролю и благоустройству, отметил, что горожане хорошо откликнулись на голосование, лучше, чем год назад. В этот раз респондентами стали больше 12% взрослого населения города (старше 14 лет). Новинка этого года — впервые можно было проголосовать удалённо на сайте По итогам голосования первое место заняла территория в Центральном районе, второе и третье места — соответственно Талнах и Кайеркан. Специалисты пояснили, что территория, набравшая больше всего голосов, будет обустроена первой, остальные две — если останутся средства. В районе дома № 48 на улице Талнахской проектом планируется демонтаж существующей спортплощадки, озеленение территории, установка нового детского игрового и спортивного оборудования, беговые дорожки, металлическое ограждение, скамейки и урны, поребрики. Если денег хватит, по плану на территории в Кайеркане (в районе домов № 12, 14, 16 на ул. Первомайской) обустроят травмобезопасное покрытие, футбольную и баскетбольную площадки, установят детское игровое оборудование и спортинвентарь для занятий воркаутом, сдачи норм ГТО. В Талнахе в районе многоквартирных домов № 22, 28 на ул. Енисейской демонтируют мусоросборник, обустроят газон и монолитные железобетонные поребрики со встроенными скамейками, заасфальтируют пешеходные дорожки.

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Норильск участвует в проекте с самого начала, с 2017 года. За это время благоустроен ряд территорий. В этом году на выбор горожан представили три общественные территории по адресам: ул. Талнахская, 48, ул. Первомайская, 12, 14, 16, и ул. Енисейская, 22, 28.Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ по оперативному контролю и благоустройству, отметил, что горожане хорошо откликнулись на голосование, лучше, чем год назад. В этот раз респондентами стали больше 12% взрослого населения города (старше 14 лет).Новинка этого года — впервые можно было проголосовать удалённо на сайте http: //24благоустройство.рф , правда, лишь в случае, если вы являетесь зарегистрированным пользователем портала госуслуг.По итогам голосования первое место заняла территория в Центральном районе, второе и третье места — соответственно Талнах и Кайеркан. Специалисты пояснили, что территория, набравшая больше всего голосов, будет обустроена первой, остальные две — если останутся средства.В районе дома № 48 на улице Талнахской проектом планируется демонтаж существующей спортплощадки, озеленение территории, установка нового детского игрового и спортивного оборудования, беговые дорожки, металлическое ограждение, скамейки и урны, поребрики. Если денег хватит, по плану на территории в Кайеркане (в районе домов № 12, 14, 16 на ул. Первомайской) обустроят травмобезопасное покрытие, футбольную и баскетбольную площадки, установят детское игровое оборудование и спортинвентарь для занятий воркаутом, сдачи норм ГТО.В Талнахе в районе многоквартирных домов № 22, 28 на ул. Енисейской демонтируют мусоросборник, обустроят газон и монолитные железобетонные поребрики со встроенными скамейками, заасфальтируют пешеходные дорожки.

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