[Индекс номера 15 (28.02.2020)]



ПРОФИ

На вес золота

В многоотраслевом производственном объединении «Норильскавтоматика» есть цех, отвечающий за данные, по которым чаще всего определяется успех работы всех предприятий ЗФ. Именно деятельность этого цеха позволяет точно подсчитать, преодолел ли плановую отметку добычи или производства конечной продукции тот или иной рудник или завод.

Точность в такой работе нужна колоссальная, погрешность не может составлять свыше 1–2% История цеха эксплуатации и ремонта измерительной техники (ЦЭРИТ) начинается в 60–е годы прошлого века, тогда он назывался управлением технического контроля. Здесь занимались ремонтом, поверкой весов и измерительных инструментов: рулеток, штангенциркулей, микрометров и угольников. Причём работа управления охватывала не только производственные площадки — НОФ, никелевый, медный заводы, НМЗ, ТОФ и Дудинский порт, но и магазины, в которых эксплуатировались торговые весы. В 1999 году УТК вошло в состав «Норильскавтоматики» и сменило название на ЦЭРИТ. Немного поменялась и деятельность цеха. Теперь особое внимание уделялось весам, установленным на производственных площадках, и сопутствующему оборудованию. Со временем примитивные механические весы сменились на современные электронные. Сегодня в городе нет ни одного предприятия, занимающегося добычей и переработкой руды, где не были бы установлены весы. Взвешивание идёт на всех этапах — добычи, транспортировки по конвейерным, автомобильным, железнодорожным весам, а также взвешивания готовой продукции. Для этого закуплено эталонное оборудование (на 20 млн рублей), а поверку и калибровку весоизмерительной техники проводят в хорошо оборудованном помещении. — Наша специализация остаётся прежней — обслуживание весов на всех заводах и предприятиях Норильска — конвейерных, автомобильных, железнодорожных, крановых, платформенных, — рассказывает Максим Салманханов, начальник цеха эксплуатации и ремонта измерительной техники «Норильскавтоматики». — Также взвешиваем закладочные смеси, которые используются на ПЗК рудников. Так что когда ЗФ отчитывается о том, сколько руды было добыто, переработано, какова прочая статистика, эти данные берутся с наших весов. Сегодня в цехе 47 сотрудников, часть из них только с нового года влились в коллектив. Это связано с расширением функций ЦЭРИТа — добавилась работа с плотномерами (приборами, измеряющими плотность пульпы). На новом участке работают 14 человек. — По роду нашей деятельности было логично добавить к нам плотномерщиков. На обслуживании состоят рудоконтролирующие станции, которые определяют процентное содержание металлов в добытой руде. Теперь мы отвечаем за качество измерения плотности пульпы, в которой содержатся металлы. Так что ответственности прибавилось, — не скрывает руководитель. Помимо текущей работы цех занят в крупных проектах. Например, уже в марте специалисты завершат ремонт весоповерочного вагона, который используется для поверки железнодорожных весов. Работы ведут «ННР», «Норильскавтоматика» и «Норильсктрансремонт». Проект имеет серьёзную экономическую эффективность, ведь вместо закупки нового вагона, который стоит порядка 75 миллионов рублей, реконструировали старый, что обошлось в 15 миллионов. Так что экономия налицо. К тому же, это ещё и большой опыт для сотрудников по строительству практически нового вагона, ведь от старого остаётся только пол. Срок эксплуатации обновлённого оборудования составит не меньше 10 лет, обещают в ЦЭРИТе. В числе других проектов — строительство летом в Талнахе взвешивающей станции, которой предстоит взвешивать руду, добываемую рудниками и привозимую для переработки на ТОФ, а также масштабное участие в возведении и вводе в эксплуатацию третьего пускового комплекса на ТОФ, где специалисты ЦЭРИТа будут обслуживать конвейерные весы. Не справиться шансов нет: коллектив по большей части молодой и активный. — Я вот сам на должности только год, — не скрывает Максим Салманханов. — Раньше работал на ТОФ в этом же цехе весовщиком. Прошёл практически все уровни должностей — от слесаря 4–го разряда до начальника цеха. Всё зависит от желания расти, считает руководитель. А возможности есть: активно работают программы профессионального производственного обучения, повышения квалификации. К тому же на месте молодёжь получает практические навыки от возрастных работников, которых, правда, становится всё меньше — многие уезжают на материк. Хотя есть в ЦЭРИТе и династии, например, сегодня в коллективе работает слесарем по КИПиА Станислав Резунов, прежде здесь же трудился его отец. Поскольку коллектив молодой, люди активно включаются в программу производственных инициатив. А раз фактически бригады ЦЭРИТа базируются на разных предприятиях, рабочую среду они улучшают именно там: начиная от бытовых условий в помещениях до глобальных проектов, связанных с новыми объёмами обслуживания. Всё это в итоге сказывается и на выполнении финансового плана по привлечению дополнительных средств в фонд предприятия, которые, как известно, лишними не бывают. В тему Web–портал для приёма заявок внедряет в работу многоотраслевое производственное объединение «Норильскавтоматика». Выполняя техническое обслуживание автоматизированной системы коммерческого учёта энергоресурсов рудника «Заполярный» и НОФ «Медвежьего ручья», специалисты «Норильскавтоматики» получают заявки на устранение неисправностей. И очень важно, чтобы тревожный сигнал поступил как можно быстрее. Проанализировав недостатки существующей взаимосвязи с заказчиком, специалисты «Норильскавтоматики» пришли к выводу, что эффективность выполнения работ повысит собственная система подачи заявок. Инициатором создания сайта выступил директор «Норильскавтоматики» Игорь Серёжкин. Обмозговав идею на общем собрании, приступили к разработке. Через месяц платформа для оперативного и качественного обмена информацией была готова. Работа в тестовом режиме показала удобство и простоту использования сайта для всех сторон. Кстати, помимо исполнителя заявка от заказчика автоматически в ту же секунду уходит и руководителю для контроля сроков её выполнения. Отметим, что техническое усовершенствование сайта продолжается.

«Норникель» выпустит интеллектуальную версию экзоскелета. Разработка экзоскелетов, которую ведёт цифровая лаборатория «Норникеля» в партнёрстве с Юго–Западным государственным университетом, вошла в финальную стадию. «Норникель» приступает к выпуску предсерийного образца с элементами интеллектуализации. «Наш новый образец предусматривает помимо самого экзо-скелета наличие бортового компьютера, который в режиме реального времени помогает отслеживать в том числе уровень загазованности окружающего воздуха, температуру, освещённость и режим работы пользователя. Все данные выводятся на мобильное устройство или в корпоративную сеть», — отметил руководитель проекта Сергей Радьков. Первая партия интеллектуальных экзоскелетных комплексов составит 20 экземпляров. Экзоскелет — созданный из лёгких и износостойких материалов каркас, который крепится на теле, повторяя человеческую биомеханику. Промышленные образцы предназначены для подъёма, переноса и удержания грузов, а также для выполнения работ, связанных с длительным нахождением в статичном состоянии. Экзоскелеты применяются для профилактики травматизма на производстве и способствуют повышению производственной эффективности. Разработанные «Норникелем» образцы способны принимать на себя до 90% веса. Текущая версия оснащена гравитационными компенсаторами и электроприводами. Пять интеллектуальных образцов поступят в Заполярный филиал «Норникеля», на предприятие «Норильскникельремонт». Его сотрудники прошли курсы повышения квалификации и первыми в России получили удостоверения по специальности «эксплуатация промышленных экзоскелетов».

Татьяна Сергеева Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда История цеха эксплуатации и ремонта измерительной техники (ЦЭРИТ) начинается в 60–е годы прошлого века, тогда он назывался управлением технического контроля. Здесь занимались ремонтом, поверкой весов и измерительных инструментов: рулеток, штангенциркулей, микрометров и угольников. Причём работа управления охватывала не только производственные площадки — НОФ, никелевый, медный заводы, НМЗ, ТОФ и Дудинский порт, но и магазины, в которых эксплуатировались торговые весы.В 1999 году УТК вошло в состав «Норильскавтоматики» и сменило название на ЦЭРИТ. Немного поменялась и деятельность цеха. Теперь особое внимание уделялось весам, установленным на производственных площадках, и сопутствующему оборудованию. Со временем примитивные механические весы сменились на современные электронные. Сегодня в городе нет ни одного предприятия, занимающегося добычей и переработкой руды, где не были бы установлены весы. Взвешивание идёт на всех этапах — добычи, транспортировки по конвейерным, автомобильным, железнодорожным весам, а также взвешивания готовой продукции.Для этого закуплено эталонное оборудование (на 20 млн рублей), а поверку и калибровку весоизмерительной техники проводят в хорошо оборудованном помещении.— Наша специализация остаётся прежней — обслуживание весов на всех заводах и предприятиях Норильска — конвейерных, автомобильных, железнодорожных, крановых, платформенных, — рассказывает Максим Салманханов, начальник цеха эксплуатации и ремонта измерительной техники «Норильскавтоматики». — Также взвешиваем закладочные смеси, которые используются на ПЗК рудников. Так что когда ЗФ отчитывается о том, сколько руды было добыто, переработано, какова прочая статистика, эти данные берутся с наших весов.Сегодня в цехе 47 сотрудников, часть из них только с нового года влились в коллектив. Это связано с расширением функций ЦЭРИТа — добавилась работа с плотномерами (приборами, измеряющими плотность пульпы). На новом участке работают 14 человек.— По роду нашей деятельности было логично добавить к нам плотномерщиков. На обслуживании состоят рудоконтролирующие станции, которые определяют процентное содержание металлов в добытой руде. Теперь мы отвечаем за качество измерения плотности пульпы, в которой содержатся металлы. Так что ответственности прибавилось, — не скрывает руководитель.Помимо текущей работы цех занят в крупных проектах. Например, уже в марте специалисты завершат ремонт весоповерочного вагона, который используется для поверки железнодорожных весов. Работы ведут «ННР», «Норильскавтоматика» и «Норильсктрансремонт». Проект имеет серьёзную экономическую эффективность, ведь вместо закупки нового вагона, который стоит порядка 75 миллионов рублей, реконструировали старый, что обошлось в 15 миллионов. Так что экономия налицо. К тому же, это ещё и большой опыт для сотрудников по строительству практически нового вагона, ведь от старого остаётся только пол. Срок эксплуатации обновлённого оборудования составит не меньше 10 лет, обещают в ЦЭРИТе.В числе других проектов — строительство летом в Талнахе взвешивающей станции, которой предстоит взвешивать руду, добываемую рудниками и привозимую для переработки на ТОФ, а также масштабное участие в возведении и вводе в эксплуатацию третьего пускового комплекса на ТОФ, где специалисты ЦЭРИТа будут обслуживать конвейерные весы. Не справиться шансов нет: коллектив по большей части молодой и активный.— Я вот сам на должности только год, — не скрывает Максим Салманханов. — Раньше работал на ТОФ в этом же цехе весовщиком. Прошёл практически все уровни должностей — от слесаря 4–го разряда до начальника цеха.Всё зависит от желания расти, считает руководитель. А возможности есть: активно работают программы профессионального производственного обучения, повышения квалификации. К тому же на месте молодёжь получает практические навыки от возрастных работников, которых, правда, становится всё меньше — многие уезжают на материк. Хотя есть в ЦЭРИТе и династии, например, сегодня в коллективе работает слесарем по КИПиА Станислав Резунов, прежде здесь же трудился его отец.Поскольку коллектив молодой, люди активно включаются в программу производственных инициатив. А раз фактически бригады ЦЭРИТа базируются на разных предприятиях, рабочую среду они улучшают именно там: начиная от бытовых условий в помещениях до глобальных проектов, связанных с новыми объёмами обслуживания. Всё это в итоге сказывается и на выполнении финансового плана по привлечению дополнительных средств в фонд предприятия, которые, как известно, лишними не бывают.

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