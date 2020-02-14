[Индекс номера 15 (28.02.2020)]



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Иммунная система

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико предложил наказывать родителей за отказ от вакцинирования детей. Более того, обсуждается вопрос о введении пожизненного электронного прививочного паспорта для всех россиян. Давайте разберёмся, почему возникает вопрос об ужесточении «прививочного» законодательства.

Эти и другие меры депутаты Госдумы обсудили с Роспотребнадзором и Минздравом, сообщает «Российская газета». Ряд участников предложили ввести ответственность за распространение недостоверной информации о прививках и публичные призывы к отказу от них. Говоря об актуальности темы, член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заявил, что в России с каждым годом снижаются показатели «привитости» населения. Помимо этих мер предлагалось также расширить перечень бесплатных профилактических прививок, включив в него вакцины от гемофильной инфекции для всех детей (а не только из групп риска), от папилломавирусной, менингококковой, ветряной оспы и ротавирусной инфекции. Общая беда Беспокойство медиков и политиков объясняется мировыми тенденциями. Ежегодно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публикует список главных рисков для человечества. Этот документ в 2019 году наравне глобального потепления и загрязнения воздуха пополнился упоминанием новой угрозы – растущего движения антипрививочников. По мнению ВОЗ, организации, пропагандирующие отказ от вакцинации, могут обратить медицинский прогресс вспять и спровоцировать вспышки многих предотвратимых заболеваний — например, кори и дифтерии. В 2018 году распространение этих болезней по всему миру резко возросло, в первую очередь из–за проблем с вакцинацией. Например, в 2016 году страны Нового Света были объявлены свободными от кори, однако в течение двух следующих лет она вновь появилась, причём в некоторых штатах США вызвала самую тяжёлую вспышку за несколько десятилетий. Всё более распространённой становится и дифтерия. Год назад эта болезнь уже вошла в список главных угроз по версии ВОЗ из–за резкого роста. Например, в Венесуэле в 2016 году был выявлен 31 заболевший, а в 2017–м — 786. В Индии за тот же промежуток времени число пострадавших увеличилось с 3 380 до 5 293. Обе эти болезни можно легко предотвратить своевременными прививками. По данным ВОЗ, вакцинация сегодня предотвращает 2–3 млн смертей в год. Если глобальная система вакцинации будет усовершенствована, можно будет спасти еще 1,5 млн человек. Однако антипрививочное движение ставит эту цель под удар. По букве закона Национальный календарь профилактических прививок был утверждён в 2014 году приказом Минздрава РФ. В этот документ включены: вакцинация против вирусного гепатита В, гриппа, туберкулёза, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи, эпидемического паротита и так далее. Сейчас право отказаться от прививки неприкосновенно и никакими санкциями не наказуемо. Ребёнка без прививок обязаны принять в школу или в детсад. Ограничения — только в случае эпидемий или их угрозы после принятия соответствующего постановления главным государственным санитарным врачом. Ни заведующая садиком, ни директор школы, ни руководитель кружка не имеют права отказать в приёме ребёнка. Более того: отказом они нарушат ряд законов и даже Конституцию, ведь таким образом ограничат право на образование. Зёрна от плевел Сейчас во многих семьях принципиально не ставят прививок детям. Антипрививочники убеждены во вреде вакцинации или считают её бесполезной. Идеи эти не новы и появились одновременно с изобретением первых прививок в конце XVIII века. За это время сформировались мифы, которые по мнению ВОЗ не выдерживают критики. Это и теория мирового заговора, направленного на снижение численности населения до «золотого миллиарда», и даже идея о том, что вирусы уже побеждены и прививаться просто не нужно. Родителей особо беспокоят постпрививочные осложнения. По данным многочисленных исследований вакцина не способна вызвать у ребёнка то заболевание, от которого призвана защищать. Педиатры предупреждают о таких осложнениях, как повышение температуры, уплотнениях в зоне введения вакцины, зуд. Но при нарушении условий хранения вакцины или неграмотном введении может наступить анафилактический шок — состояние крайне опасное, но в условиях медучреждения купируемое. Другой популярный аргумент антипрививочников состоит в том, что ребёнку лучше сформировать естественный иммунитет от заболевания, то есть переболеть. Но такой подход намного опаснее: при заболевании ребёнка, например, корью, риск летального исхода — примерно 1 к 500. А вероятность анафилактического шока от вакцины КПК (корь-краснуха-паротит) — менее 1 на 1 000 000. От многих болезней просто нет лекарств, и своевременная вакцинация — единственный способ защиты. Зачастую опасения вызывает и состав вакцины. Например, соединение ртути — тиомерсал — используется в вакцинах как консервант. Но, например, поев морской рыбы, мы получим значительно большее количество ртути, причём в более токсичной форме метилртути. Наживы ради В числе скрытых угроз вакцины некоторые общественники называют способность вызывать у детей аутизм. Этот миф распространился благодаря исследованию британского гастроэнтеролога Эндрю Уэйкфилда, где говорилось, что вакцина «корь–краснуха–паротит» (КПК) провоцирует развитие аутизма. Впоследствии было доказано, что оно было сфальсифицировано учёным, видимо, в надежде заменить обычную прививку КПК вакциной собственного производства. В ходе одного из последних крупных исследований, проведённого при поддержке Минздрава Дании, были проанализированы данные более 650 тысяч детей (для сравнения, Уэйкфилд использовал в своей работе данные о всего 12 детях). В ходе исследования были учтены факторы риска аутизма и генетическая предрасположенность. Никаких различий в статистике заболеваемости у детей, получавших прививку КПК и не получавших её, выявлено не было. Также не была выявлена взаимосвязь между постановкой вакцины КПК и развитием симптомов аутизма. Выбор пока за вами Ситуация с вакцинацией в зарубежных странах зачастую демократичная, однако есть и исключения. В Турции вакцинация обязательная и принудительная, мнение родителей не учитывается. В Италии ребёнка без справки о прививках не примут ни в частный, ни в государственный детсад. В Израиле, куда наши соотечественники стремятся за качественным лечением, вакцинация тоже принудительна. В России, несмотря на текущте юридические нормы, родители периодически сталкиваются с ситуациями, когда им приходится через суд доказывать право ребёнка посещать сад или школу, если ему не проставлены обязательные прививки. Но даже свою позицию получается отстоять, семье часто не удаётся избежать конфликтов с руководством учреждения или родительской общественностью. Первые обеспокоены тем, что нарушают санитарные правила и нормы, а вторые — тем, что убеждения антипрививочников ставят под угрозу здоровье других детей. Какой бы выбор ни сделал родитель, сейчас стоит внимательно отслеживать изменения в законодательстве, касающемся профилактических прививок.

Надежда Петрова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Эти и другие меры депутаты Госдумы обсудили с Роспотребнадзором и Минздравом, сообщает «Российская газета». Ряд участников предложили ввести ответственность за распространение недостоверной информации о прививках и публичные призывы к отказу от них. Говоря об актуальности темы, член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заявил, что в России с каждым годом снижаются показатели «привитости» населения. Помимо этих мер предлагалось также расширить перечень бесплатных профилактических прививок, включив в него вакцины от гемофильной инфекции для всех детей (а не только из групп риска), от папилломавирусной, менингококковой, ветряной оспы и ротавирусной инфекции.Беспокойство медиков и политиков объясняется мировыми тенденциями. Ежегодно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публикует список главных рисков для человечества. Этот документ в 2019 году наравне глобального потепления и загрязнения воздуха пополнился упоминанием новой угрозы – растущего движения антипрививочников. По мнению ВОЗ, организации, пропагандирующие отказ от вакцинации, могут обратить медицинский прогресс вспять и спровоцировать вспышки многих предотвратимых заболеваний — например, кори и дифтерии.В 2018 году распространение этих болезней по всему миру резко возросло, в первую очередь из–за проблем с вакцинацией. Например, в 2016 году страны Нового Света были объявлены свободными от кори, однако в течение двух следующих лет она вновь появилась, причём в некоторых штатах США вызвала самую тяжёлую вспышку за несколько десятилетий. Всё более распространённой становится и дифтерия. Год назад эта болезнь уже вошла в список главных угроз по версии ВОЗ из–за резкого роста. Например, в Венесуэле в 2016 году был выявлен 31 заболевший, а в 2017–м — 786. В Индии за тот же промежуток времени число пострадавших увеличилось с 3 380 до 5 293. Обе эти болезни можно легко предотвратить своевременными прививками. По данным ВОЗ, вакцинация сегодня предотвращает 2–3 млн смертей в год. Если глобальная система вакцинации будет усовершенствована, можно будет спасти еще 1,5 млн человек. Однако антипрививочное движение ставит эту цель под удар.Национальный календарь профилактических прививок был утверждён в 2014 году приказом Минздрава РФ. В этот документ включены: вакцинация против вирусного гепатита В, гриппа, туберкулёза, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи, эпидемического паротита и так далее.Сейчас право отказаться от прививки неприкосновенно и никакими санкциями не наказуемо. Ребёнка без прививок обязаны принять в школу или в детсад. Ограничения — только в случае эпидемий или их угрозы после принятия соответствующего постановления главным государственным санитарным врачом. Ни заведующая садиком, ни директор школы, ни руководитель кружка не имеют права отказать в приёме ребёнка. Более того: отказом они нарушат ряд законов и даже Конституцию, ведь таким образом ограничат право на образование.Сейчас во многих семьях принципиально не ставят прививок детям. Антипрививочники убеждены во вреде вакцинации или считают её бесполезной. Идеи эти не новы и появились одновременно с изобретением первых прививок в конце XVIII века. За это время сформировались мифы, которые по мнению ВОЗ не выдерживают критики. Это и теория мирового заговора, направленного на снижение численности населения до «золотого миллиарда», и даже идея о том, что вирусы уже побеждены и прививаться просто не нужно.Родителей особо беспокоят постпрививочные осложнения. По данным многочисленных исследований вакцина не способна вызвать у ребёнка то заболевание, от которого призвана защищать. Педиатры предупреждают о таких осложнениях, как повышение температуры, уплотнениях в зоне введения вакцины, зуд. Но при нарушении условий хранения вакцины или неграмотном введении может наступить анафилактический шок — состояние крайне опасное, но в условиях медучреждения купируемое. Другой популярный аргумент антипрививочников состоит в том, что ребёнку лучше сформировать естественный иммунитет от заболевания, то есть переболеть. Но такой подход намного опаснее: при заболевании ребёнка, например, корью, риск летального исхода — примерно 1 к 500. А вероятность анафилактического шока от вакцины КПК (корь-краснуха-паротит) — менее 1 на 1 000 000. От многих болезней просто нет лекарств, и своевременная вакцинация — единственный способ защиты.Зачастую опасения вызывает и состав вакцины. Например, соединение ртути — тиомерсал — используется в вакцинах как консервант. Но, например, поев морской рыбы, мы получим значительно большее количество ртути, причём в более токсичной форме метилртути.В числе скрытых угроз вакцины некоторые общественники называют способность вызывать у детей аутизм. Этот миф распространился благодаря исследованию британского гастроэнтеролога Эндрю Уэйкфилда, где говорилось, что вакцина «корь–краснуха–паротит» (КПК) провоцирует развитие аутизма. Впоследствии было доказано, что оно было сфальсифицировано учёным, видимо, в надежде заменить обычную прививку КПК вакциной собственного производства. В ходе одного из последних крупных исследований, проведённого при поддержке Минздрава Дании, были проанализированы данные более 650 тысяч детей (для сравнения, Уэйкфилд использовал в своей работе данные о всего 12 детях). В ходе исследования были учтены факторы риска аутизма и генетическая предрасположенность. Никаких различий в статистике заболеваемости у детей, получавших прививку КПК и не получавших её, выявлено не было. Также не была выявлена взаимосвязь между постановкой вакцины КПК и развитием симптомоваутизма.Ситуация с вакцинацией в зарубежных странах зачастую демократичная, однако есть и исключения. В Турции вакцинация обязательная и принудительная, мнение родителей не учитывается. В Италии ребёнка без справки о прививках не примут ни в частный, ни в государственный детсад. В Израиле, куда наши соотечественники стремятся за качественным лечением, вакцинация тоже принудительна.В России, несмотря на текущте юридические нормы, родители периодически сталкиваются с ситуациями, когда им приходится через суд доказывать право ребёнка посещать сад или школу, если ему не проставлены обязательные прививки. Но даже свою позицию получается отстоять, семье часто не удаётся избежать конфликтов с руководством учреждения или родительской общественностью. Первые обеспокоены тем, что нарушают санитарные правила и нормы, а вторые — тем, что убеждения антипрививочников ставят под угрозу здоровье других детей. Какой бы выбор ни сделал родитель, сейчас стоит внимательно отслеживать изменения в законодательстве, касающемся профилактических прививок.

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