[Индекс номера 15 (28.02.2020)]



Вопрос недели

Как уберечься от заразы?

— Последние лет пять–семь школы и детские сады не закрывают на карантин целиком. Значит, схема работает и коллективный иммунитет играет свою роль. Я прививаюсь сам и прививаю своего ребёнка.

Говорит эксперт Игорь Зайчик, главный врач норильской детской больницы Я целиком и полностью согласен с инициативой ввести ответственность родителей за отказ от вакцинации. Нельзя сказать, что в Норильске тенденция отказа от прививок набирает обороты: большинство родителей охотно соглашаются на вакцинацию и этим обеспечивают коллективный иммунитет. Есть определённая, но, к счастью, небольшая прослойка людей, убеждённых в том, что прививки — зло, притом что сами «отказники» полностью привиты. Раньше не было такого понятия, как информированное согласие, государство их принудительно защищало. А теперь они думают, что вправе распоряжаться здоровьем своих детей. По–моему, было бы логично рассуждать так: допустим, ты не хочешь прививаться, хорошо, но тогда в случае болезни лечение будет проводиться за твой счёт... Зачастую вразумить таких родителей помогают жёсткие ограничительные меры. Например, пришло ребёнку приглашение на Кремлевскую ёлку, собрался он на лето в президентский лагерь или хочет поступить в военный вуз. А без сертификата о профилактических прививках ребёнка никуда не примут. И порой даже «идейные» родители, столкнувшись с этим, приводят детей в прививочный кабинет. Принято разделять национальный календарь прививок РФ и прививки по эпидемическим показаниям. Речь идёт о вакцинах от гриппа или клещевого энцефалита. Раньше против гриппа не проводилось столь масштабных вакцинаций, как сейчас, прививали по пять–семь тысяч детей в год. Сейчас мы охватываем по 11 тысяч и больше. Если брать Центральный район Норильска, можно сказать, что здесь почти каждый второй ребёнок привит от гриппа. И когда наступает сезонный подъём заболеваемости, дело не доходит до эпидемии. Последние лет пять–семь школы и детские сады не закрывают на карантин целиком. Значит, схема работает и коллективный иммунитет играет свою роль. Я прививаюсь сам и прививаю своего ребёнка. Если есть возможность избежать заболевания, ею нужно воспользоваться. Что касается клещевого энцефалита, тут норильчане также проявляют сознательность и предпочитают заранее поставить прививку перед отпуском. Любые иммуномодуляторы или противовирусные препараты — это все–таки лекарства, и должны применяться при наличии показаний. Если мы в период подъёма заболеваемости будем заранее пить антибиотики, проводить всем подряд химиотерапию или давать для профилактики противотуберкулёзные препараты, не факт, что это поможет. Бум иммуномодуляторов прошёл, поскольку их эффективность попросту не доказана. Иммунная система у всех разная, и нет универсальных препаратов, которые обезопасят тебя на 100%. Как бы это банально ни звучало, лучшая профилактика — здоровый образ жизни. Физическая культура, хороший крепкий сон, по возможности качественное питание. Вот все базовые составляющие. Лучше вместо блистера лекарств купить ребёнку фруктов, овощей или абонемент в бассейн. Это гораздо эффективнее, да и малыш доволен будет. В наши дни если ребёнок болеет ОРВИ пять–шесть раз в году, он не считается часто болеющим. Это нормально, особенно в раннем возрасте. Когда мы переносим заболевание, наша иммунная система формирует память об этом и в следующий раз сработает надёжнее. Согласно клиническим рекомендациям, при ОРВИ требуется минимум лечения: капли в нос, жаропонижающее при необходимости, небольшой перечень противовирусных препаратов, и то в определённой фазе. Покой, питьё, и на этом всё.

Отвечают горожане

Екатерина Коренная, врач–кардиолог: – В первую очередь необходимо соблюдать правила общей гигиены. Мыть руки, часто купаться, своевременно менять бельё, убираться в квартире, мыть продукты. Контактируя с больными, следует надевать маску, споласкивать руки водой или использовать обеззараживающие гели, но помнить, что они сушат кожу. При появлении первых симптомов заболевания сразу обращаться к врачу. В качестве профилактики — закаливаться, гулять на свежем воздухе, принимать солнечные и воздушные ванны. Всё это укрепляет иммунитет.

Ольга, недавно изменила мнение о прививках: – Никогда бы не подумала, что буду ратовать за вакцинацию детей как за действенный способ спасти их от болезней. Вред от прививок для моего малыша был очевиден: поднималась температура, опухало место укола. Пользы же при этом не было никакой. Но я пересмотрела свои взгляды после того, как в Таиланде мой сын заболел вирусной пневмонией и в тяжёлом состоянии попал в местный госпиталь... Вылечили его быстро и без последствий, но страху я натерпелась. А ведь беды можно было избежать, поставив перед поездкой прививку. И теперь, прежде чем отправиться в путь, особенно с ребёнком, я интересуюсь, какие заболевания в месте отдыха распространены и как от них уберечься. Ежегодно помимо прививок, положенных по возрасту, мы всей семьёй вакцинируемся от гриппа и, если предстоит поездка на материк весной, от энцефалита.

Александр, спортсмен: – Я не любитель таблеток и микстур, поэтому от любой заразы предпочитаю спасаться спортом, закаливанием и народными средствами, вроде чеснока, мёда, малины. Ещё одним профилактическим средством от простуд и гриппа для меня является хороший качественный сон. Прививки тоже помогают, но, чтобы они пошли впрок, надо придерживаться некоторых требований. Например, ставить их только при хорошем самочувствии. Если же есть какие–то проблемы, лучше иммунитет лишний раз не напрягать. Всё просто.

Антон, студент: – Самое эффективное средство — увлажнение слизистых. В первую очередь пейте больше жидкости, особенно зимой. Сухие слизистые истончаются, кожа трескается и становится уязвимой для бактерий и вирусов. Ноздри рекомендуется смазывать вазелином, оксолином или орошать раствором морской воды. Ещё важно вакцинироваться, но перед прививкой желательно почитать о препарате подробнее. Качество — это эффективность. Ну и, классический совет: мойте руки, причём чаще раза в сутки. Важно всегда помнить о здоровье, не забывайте проходить профосмотры, в том числе самостоятельно. А если вы всё же заразились, меняйте медицинскую маску каждые 20 минут. Иначе она работает как испорченный фильтр в кондиционере: тепло и влага от дыхания лишь способ-ствуют размножению бактерий.

Евгения Дроздова, мама двоих детей: – Несмотря на то что мы с детьми практически не посещаем места массового скопления людей, умудряемся регулярно подхватывать какие–нибудь болячки. Всё–таки сад, школу и работу никто не отменял. Когда заболеваем, лечимся стандартно, лекарствами и микстурами. Для того чтобы иммунитет был крепче, микробы к нам цеплялись реже и болезни проходили легче, стараемся есть больше фруктов и овощей, гулять в любую погоду.

Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

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