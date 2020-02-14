Концерт Сибирского мужского хора собрал полный зал в Городском центре культуры, завершив пребывание в Норильске «Енисейского экспресса».
|Сибирский мужской хор культурно–исторического центра «Успенский»
За десять лет существования социально–культурный проект «Енисейский экспресс» побывал во всех без исключения городах нашего края. Через Норильск маршрут впервые пролёг в 2013 году, познакомив зрителей Заполярья с творчеством Красноярского филармонического русского оркестра. В этом году культурная программа приурочена к 75–летию Великой Победы. 19 февраля норильчане могли приобщиться к истории на представленных в ГЦК выставках. Первая — «Красноярский край в годы Великой Отечественной войны» — посвящена боям на Диксоне и героической гибели парохода «Александр Сибиряков», который первым прошёл по Северному морскому пути.
Для посетителей также подготовили обширную экспозицию на тему «Духовный подвиг народа». Она рассказывала о фронтовиках– священнослужителях, внёсших неоценимый вклад в Победу. В том числе — об архиепископе Луке (в миру Валентин Феликсович Войно–Ясенецкий), благодаря которому получила развитие отечественная военно–полевая хирургия.
В ГЦК работал и кинолекторий. Зрители увидели работу Ларисы Верещагиной «Бессмертный подвиг» – о службе пограничников в годы Великой Отечественной войны. Перед показом гости услышали рассказ о воинах–красноярцах, городах–героях, блокаде Ленинграда, а также о самом фильме. В Малом зале не было свободного места: на кинопросмотр пришли и взрослые, и школьники.
На другой площадке культурного маршрута — в Молодёжном центре — прошли мастер–классы по лепке из полимерной глины «Голубь мира» и по шерстяной живописи «Букет для победителя». Их посетили около 20 юных норильчан, занявшихся лепкой под руководством специалистов Красноярского центра народного творчества.
Финальным аккордом и главным украшением культурного дня стал концерт Сибирского мужского хора, основанного по инициативе губернатора Александра Усса. Несмотря на то что коллективу нет и двух лет, — он основан 1 сентября 2018 года, — его участникам уже есть чем гордиться. Сибирский мужской хор культурно–исторического центра «Успенский» — лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В его репертуаре более 200 музыкальных произведений, из них свыше 100 — духовные творения выдающихся русских композиторов и обиходные песнопения Русской православной церкви. Также у хора много русских народных и патриотических песен, обработок произведений российских и советских композиторов. В составе коллектива Культурно–исторического центра — 22 профессиональных артиста, многие — участники и призёры всероссийских конкурсов, а также международных фестивалей в Китае, Франции, Австрии, Италии и других странах.
В течение первого творческого сезона Сибирский мужской хор дал 70 концертов для 40 тысяч зрителей из Енисейска, Ачинска, Дивногорска, Минусинска, Красноярска, а также из Сергиева Посада, Калуги и других городов России. Зрители из 25 стран мира, посетившие Культурно–исторический центр, рукоплескали Сибирскому мужскому хору.
Выступление в рамках «Енисейского экспресса» открыл гимн Енисейского казачьего войска. Первая часть концерта была посвящена церковным произведениям. «Отче наш» на музыку Петра Чайковского, «Воскресение Христово видевше» и «Заступница усердная» задали встрече торжественный тон. Разбавили возвышенную атмосферу легендарные и родные «Солдатушки, бравы ребятушки», «Катюша», «Смуглянка». Живое исполнение а капелла буквально провоцировало зал на то, чтобы подпевать хору. Изюминкой концерта стала песня Давида Тухманова «День Победы». К солистам Сибирского мужского хора присоединились вокалисты Норильской городской хоровой капеллы. Зал провожал исполнителей стоя, долго не отпуская их со сцены непрекращающимися аплодисментами. Надежда ПетроваФото Ирины ЯРИНСКОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда