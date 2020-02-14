[Индекс номера 15 (28.02.2020)]



Культура

Бендериада по–норильски

До премьеры «Телёнка золотого» в Заполярном драматическом остаётся неделя. О том, как продвигается работа над постановкой, «Заполярной Правде» рассказал режиссёр спектакля Яков Ломкин.

«В спектакле будут сразу два Остапа: зрелый и совсем юный» Яков Ломкин харизматичен, как многие люди искусства, ярок, эмоционален и способен вселить веру в то, что тема, на которую уже высказались многие творцы театра и кино, в норильской версии окажется неповторимой. Почему? Во–первых, потому что в спектакле два Остапа. Во–вторых, история будет рассказана с конца. От границы. Это спойлер. А теперь подробности. В Норильск Яков Ломкин приехал впервые — по приглашению бывшей однокурсницы, главного режиссёра Норильского драмтеатра Анны Бабановой. Он известный артист театра и кино, режиссёр, за плечами – школа ГИТИСа. Команда, которую Ломкин собрал для работы над постановкой, тоже не знакома нашему театру, однако сам режиссёр прошёл с этими людьми уже и огонь, и воду. – Со сценографом Акинфом Беловым у нас масса совместных проектов: как уже созданных и отработанных, так и отложенных «в стол». В какой–то момент мы поняли, что даже не можем сосчитать, сколько их сделали вместе, точно больше десятка. И, соответственно, понимаем друг друга с полуслова, — рассказывает режиссёр. К слову, Белов и Ломкин в 2018 году выпустили в Ижевске спектакль по «Двенадцати стульям». То есть материал ими уже хорошо изучен. – Художник по костюмам — Александра Борт, с ней мы настолько стали чувствовать друг друга, что она даже не приезжает на примерки. Александра создаёт эскизы, я отправляю ей видео с пошитыми костюмами, и она даёт консультации дистанционно, — продолжает знакомить нас Яков с творческой командой. — Композитор — Ричардас Норвила, философ и алхимик, его ноу–хау — программа, которая по оцифрованной фотографии актёра, основываясь на рельефе лица, создаёт мелодию. Полученный звукоряд композитор помещает в какую–то музыкальную атмосферу, состоящую из нескольких инструментов, например, воспроизводит её с помощью валторны, органа и колокольчиков. Для каждого актёра создаётся конкретная партитура, таким образом, в спектакле будет совершенно аутентичная для Норильска музыка. Более того, поскольку основным местом действия становится граница, на которой буквально распиливают душу героя, заставляя его переосмысливать всю жизнь, мы специально записали в цехах театра «Сатирикон» звуки циркулярной пилы, лобзиков, молотков, которые тоже войдут в звукоряд спектакля. А вот с хореографом Алиной Михайловой Яков работает впервые. Она — танцор–перформер, преподаватель. В первый приезд она очень долго добиралась до Норильска, став заложницей погоды. Но, тем не менее, Алина много успела сделать с нашей труппой. Ей предстоит ещё раз прилететь в Норильск перед окончательной сдачей постановки. И только художник по свету Александр Рязанцев уже знаком норильским театралам по спектаклям «Дядя Ваня», «Женитьба», «Камера обскура» и другим. Рассказывая о художественном замысле постановки, Ломкин не раскрывает все карты, но поясняет, что здесь будут два Остапа: зрелого, опытного сыграет Сергей Ребрий, а совсем юного, у которого вся жизнь впереди, — Александр Герасимчев. – Мы и название спектакля поменяли, потому что это не привычный нашему представлению «Золотой телёнок», а наоборот — «Телёнок золотой. Бендериада». Мы позволили себе пофантазировать о том, как жизнь потрепала человека, о том, что практически всю её он потратил на служение золотому тельцу. С чем он пришёл к границе — страны ли, жизни ли? К финалу романа идол высосал из него все соки. Остап действительно стал миллионером, но в стране, где невозможно потратить эти деньги. Никакой славы, почёта, уважения он не достигает. В итоге остаётся одиноким и никому не нужным. И, стоя на границе, Остап вспоминает, как чудесно, весело всё начиналось, как он собрал компанию одиноких воров, из которых сделал семью, где всем было очень хорошо, — говорит режиссёр. С особым теплом Яков Ломкин отзывается о норильской труппе, с которой вначале познакомился заочно: артистов на спектакль он отбирал по рекомендациям Анны Бабановой и по собственным ощущениям от просмотра гастрольных спектаклей Заполярного драматического в Москве. – Я практически ничего не менял в распределении ролей, когда по приезде в Норильск начал работать над постановкой. К слову, я бы не отважился приехать сюда, если бы в Норильском Заполярном не было подходящих Остапов. Это такие яркие, крутейшие артисты, которые будут друг друга дополнять, сосуществовать вместе, «параллелиться». И в целом здесь собралась великолепная команда артистов. У меня вообще есть чувство, что эти люди близки мне по духу, что я их давно знаю. Это ощущается на невербальном уровне, когда актёры очень талантливые, одарённые, работоспособные. Это приятные неожиданности, которые далеко не всегда случаются в других театрах, — делится Яков Ломкин. В «Телёнке золотом» заняты: заслуженный артист России Сергей Ребрий и артист Александр Герасимчев (в роли Остапа Бендера), артисты Александр Носырев (Шура Балаганов), Александр Глушков (Паниковский), Роман Лесик (Адам Козлевич), Степан Мамойкин (Александр Иванович Корейко), заслуженный артист Республики Башкортостан Сергей Дербенцев (зиц–председатель Фунт), Иван Розинкин (Скумбриевич), Евгений Нестеров (Берлага), Валерий Хамин (офицер–пограничник) и другие артисты.

Марина Андриюк Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Яков Ломкин харизматичен, как многие люди искусства, ярок, эмоционален и способен вселить веру в то, что тема, на которую уже высказались многие творцы театра и кино, в норильской версии окажется неповторимой. Почему? Во–первых, потому что в спектакле два Остапа. Во–вторых, история будет рассказана с конца. От границы. Это спойлер. А теперь подробности.В Норильск Яков Ломкин приехал впервые — по приглашению бывшей однокурсницы, главного режиссёра Норильского драмтеатра Анны Бабановой. Он известный артист театра и кино, режиссёр, за плечами – школа ГИТИСа. Команда, которую Ломкин собрал для работы над постановкой, тоже не знакома нашему театру, однако сам режиссёр прошёл с этими людьми уже и огонь, и воду.– Со сценографом Акинфом Беловым у нас масса совместных проектов: как уже созданных и отработанных, так и отложенных «в стол». В какой–то момент мы поняли, что даже не можем сосчитать, сколько их сделали вместе, точно больше десятка. И, соответственно, понимаем друг друга с полуслова, — рассказывает режиссёр.К слову, Белов и Ломкин в 2018 году выпустили в Ижевске спектакль по «Двенадцати стульям». То есть материал ими уже хорошо изучен.– Художник по костюмам — Александра Борт, с ней мы настолько стали чувствовать друг друга, что она даже не приезжает на примерки. Александра создаёт эскизы, я отправляю ей видео с пошитыми костюмами, и она даёт консультации дистанционно, — продолжает знакомить нас Яков с творческой командой. — Композитор — Ричардас Норвила, философ и алхимик, его ноу–хау — программа, которая по оцифрованной фотографии актёра, основываясь на рельефе лица, создаёт мелодию. Полученный звукоряд композитор помещает в какую–то музыкальную атмосферу, состоящую из нескольких инструментов, например, воспроизводит её с помощью валторны, органа и колокольчиков. Для каждого актёра создаётся конкретная партитура, таким образом, в спектакле будет совершенно аутентичная для Норильска музыка. Более того, поскольку основным местом действия становится граница, на которой буквально распиливают душу героя, заставляя его переосмысливать всю жизнь, мы специально записали в цехах театра «Сатирикон» звуки циркулярной пилы, лобзиков, молотков, которые тоже войдут в звукоряд спектакля.А вот с хореографом Алиной Михайловой Яков работает впервые. Она — танцор–перформер, преподаватель. В первый приезд она очень долго добиралась до Норильска, став заложницей погоды. Но, тем не менее, Алина много успела сделать с нашей труппой. Ей предстоит ещё раз прилететь в Норильск перед окончательной сдачей постановки.И только художник по свету Александр Рязанцев уже знаком норильским театралам по спектаклям «Дядя Ваня», «Женитьба», «Камера обскура» и другим.Рассказывая о художественном замысле постановки, Ломкин не раскрывает все карты, но поясняет, что здесь будут два Остапа: зрелого, опытного сыграет Сергей Ребрий, а совсем юного, у которого вся жизнь впереди, — Александр Герасимчев.– Мы и название спектакля поменяли, потому что это не привычный нашему представлению «Золотой телёнок», а наоборот — «Телёнок золотой. Бендериада». Мы позволили себе пофантазировать о том, как жизнь потрепала человека, о том, что практически всю её он потратил на служение золотому тельцу. С чем он пришёл к границе — страны ли, жизни ли? К финалу романа идол высосал из него все соки. Остап действительно стал миллионером, но в стране, где невозможно потратить эти деньги. Никакой славы, почёта, уважения он не достигает. В итоге остаётся одиноким и никому не нужным. И, стоя на границе, Остап вспоминает, как чудесно, весело всё начиналось, как он собрал компанию одиноких воров, из которых сделал семью, где всем было очень хорошо, — говорит режиссёр.С особым теплом Яков Ломкин отзывается о норильской труппе, с которой вначале познакомился заочно: артистов на спектакль он отбирал по рекомендациям Анны Бабановой и по собственным ощущениям от просмотра гастрольных спектаклей Заполярного драматического в Москве.– Я практически ничего не менял в распределении ролей, когда по приезде в Норильск начал работать над постановкой. К слову, я бы не отважился приехать сюда, если бы в Норильском Заполярном не было подходящих Остапов. Это такие яркие, крутейшие артисты, которые будут друг друга дополнять, сосуществовать вместе, «параллелиться». И в целом здесь собралась великолепная команда артистов.У меня вообще есть чувство, что эти люди близки мне по духу, что я их давно знаю. Это ощущается на невербальном уровне, когда актёры очень талантливые, одарённые, работоспособные. Это приятные неожиданности, которые далеко не всегда случаются в других театрах, — делится Яков Ломкин.В «Телёнке золотом» заняты: заслуженный артист России Сергей Ребрий и артист Александр Герасимчев (в роли Остапа Бендера), артисты Александр Носырев (Шура Балаганов), Александр Глушков (Паниковский), Роман Лесик (Адам Козлевич), Степан Мамойкин (Александр Иванович Корейко), заслуженный артист Республики Башкортостан Сергей Дербенцев (зиц–председатель Фунт), Иван Розинкин (Скумбриевич), Евгений Нестеров (Берлага), Валерий Хамин (офицер–пограничник) и другие артисты.

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