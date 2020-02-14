[Индекс номера 15 (28.02.2020)]

 Турниры 
Наши в деле

В культурно–оздоровительном центре Талнаха прошёл второй фестиваль спортивных единоборств «Заполярный пояс». Помимо норильчан в соревнованиях приняли участие спортсмены из Красноярска и Новосибирска.
Единоборства – одно из самых популярных спортивных направлений в Норильске
Идея проводить встречи, которые объединяли бы сразу несколько родственных видов спорта, становится хорошей традицией для нашего города. Не так давно Кайеркан принял Фестиваль спортивной борьбы, в котором приняли участие дзюдоисты и борцы вольного и греко–римского стилей из Норильска и Таймыра. И вот теперь в рудной столице состоялся подобный же фестиваль, но уже с участием представителей федераций армейского рукопашного боя (АРБ), тхэквондо WTF, карате шотокан, косики карате и кёкусинкай карате.
Ударная пятёрка
По словам организаторов, в Норильске представленными на фестивале видами спортивных единоборств занимаются более 1 500 человек. При этом история каждого из направлений — интересная, а достижения наших воспитанников — весомы.
Так история развития карате шотокан в Норильске начинается в 1979 году, а его основателем считается Олег Покальчук. Наши воспитанники становились победителями и призёрами чемпионатов России, кубков мира и международных турниров.
АРБ в нашем городе получил своё развитие лишь в 2010 году, однако и здесь мы успели снискать признание на краевых и региональных соревнованиях — норильским отделением ФАРБ подготовлены восемь кандидатов в мастера спорта.
Кёкусинкай карате у нас развивается с 1994 года. Сегодня им занимаются около 350 человек под руководством семи наставников, включая заслуженного тренера России Магомеда Эльдарова. Норильчане становились неоднократными призёрами первенств и чемпионатов России, СФО и Красноярского края.
Основоположником косики карате в Норильске является Степан Бажеев, организовавший в 1989 году клуб боевых искусств. С начала 2000–х годов норильская федерация является постоянным участником российских и международных соревнований, 12 ребят получили чёрные пояса.
Годом основания тхэквондо WTF в Норильске считается 1990–й, когда была официально зарегистрирована Федерация боевых искусств, у истоков которой стоял Шадияр Кандыбаев. Норильчане становились победителями и призёрами чемпионатов России и международных турниров, а Полина Никуличева является действующим членом сборной России.
Тяжело в бою
С приветственными словами к участникам и зрителям фестиваля обратилась заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. Она отметила символичность того, что соревнования проходят в День защитника Отечества, и пожелала их участникам мирного неба над головой, чтобы сильнейших и впредь выявляли только в спортивных поединках:
– Я благодарю организаторов за проявленную инициативу и стремление развивать спорт в Заполярье. Желаю вам, наши защитники, здоровья, благополучия, мужества и силы.
Начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб поблагодарил спортсменов из Новосибирска и Красноярска за то, что они приняли вызов и приехали на фестиваль в Норильск:
– Безусловно, своим выступлением вы украшаете состязания и дарите нашим спортсменам дополнительную соревновательную практику. Я желаю всем участникам проявить свои умения и навыки по максимуму, порадовать своих наставников и болельщиков яркими выступлениями. Всем удачи, и пускай победит сильнейший!
Фестиваль был поделён на две части. В первой прошли показательные выступления представителей каждого из пяти спортивных направлений, второй была соревновательная часть, где победителей выявляли в командных поединках «четыре на четыре» или «пять на пять».
В первой же схватке сошлись давние соперники: сборные Норильска и Новосибирской области по карате стиля шотокан. В упорной борьбе победу в заключительной паре отпраздновали норильчане. Решающий балл своей команде принёс воспитанник клуба «Звезда» Никита Якушев, бронзовый призёр региональных и многократный победитель краевых состязаний. Ему 18 лет, 13 из них он занимается карате.
– Я участвую в фестивале не впервые и каждый раз замечаю, что его уровень растёт. Сейчас мы соперничали с сильными ребятами из Новосибирска. Я вышел на бой при счёте 2:2 и понимал: на мне лежит большая ответственность. К счастью, в самом начале поединка удалось вырваться вперёд, однако затем соперник, с которым я раньше не встречался, показал характер, заставил понервничать... И всё же мне удалось вырвать победу, в том числе и благодаря поддержке болельщиков. Совсем скоро мы поедем на первенство Красноярского края и Сибирского федерального округа, где у нашей команды есть хорошие шансы на успех, а лично у меня — возможность получить звание кандидата в мастера спорта.
Не менее зрелищными получились и выступления рукопашников. Однако в отличие от каратистов здесь сильнее оказались спортсмены из Красноярска, которые и нанесли поражение норильчанам.
– Выиграть было нелегко, — говорит аэрбэшник Виталий Мутовин из клуба «Барс», к 17 годам прошедший школы бокса, карате и боевого самбо (последние пять лет он увлекается армейским рукопашным боем, имеет звание КМС, является пятикратным чемпионом края). — Когда ребята из Норильска приезжают на краевые состязания, видно, что они не просто хорошо подготовлены, но и сильно мотивированы. Сегодня нам было нелегко победить, в какой–то момент мы даже забеспокоились... Благо нам удалось собраться с силами и одолеть противников, а мне — принести победный балл своей команде досрочным болевым приёмом, а такой исход всегда приятен.

Михаил Туаев
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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