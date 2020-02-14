[Индекс номера 15 (28.02.2020)]



Мир увлечений

Большой заплыв на «Оль–Гуле»

Этим летом в Норильске появится школа сапсёрфинга.

Так выглядит активный отдых сапсёрферов Сапсёрфинг — водный вид спорта, в котором спортсмен, стоя на доске, гребёт веслом. Инициатором его развития в нашем городе стала спортивная федерация функционального многоборья «Кросс-фит». Президент федерации Константин Кочан поясняет, что, по сути, сапсёрфинг — одно из направлений кроссфита, который предполагает функциональное многоборье и участие в различных состязаниях. Проект «Сёрфинг в городе», предложенный федерацией, стал победителем конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». – Наша организация совместно с партнёрами планирует создать школу сапсёрфинга на озере Оль–Гуль, — рассказывает Константин Кочан. — Там будут проводиться бесплатные тренировочные занятия, подготовка инструкторов, организован пункт проката досок. Стоит отметить, что поддержку самой северной школе сапсёрфинга будут оказывать московские единомышленники. Именно в столичной школе пройдут обучение первые северные инструкторы по сапсёрфингу. Парк активного отдыха Лыжная база «Оль–Гуль» для реализации проекта «Сёрфинг в городе» выбрана не случайно. При поддержке Агентства развития Норильска, администрации города, комитета по предпринимательству и туризму и других организаций базу планируется превратить во всесезонный спортивно–туристский комплекс, который станет центром притяжения для норильчан и гостей города, а также сборным пунктом волонтёрского туризма. На «Оль-Гуле» много возможностей для развития различных направлений активного отдыха, таких как: скалолазание, ледолазание, водные виды спорта, ориентирование на местности, лыжные гонки и скандинавская ходьба. Все они востребованы у норильчан. Впрочем, не только спортивные развлечения манят сюда жителей города, но и живописные окрестности. Большой плюс — транспортная доступность. В мастер–плане, разработанном Агентством развития Норильска в рамках развития туристского кластера «Арктический», уже на этот год намечены благоустройство территории базы и реконструкция пляжной зоны озера Оль–Гуль. Обустройство причальной зоны, а также очистка дна водоёма будут проводиться командой волонтёров и коллективом базы при поддержке управления ГОиЧС. К работам по благоустройству планируется привлекать волонтёров, общественные организации, а к экологическим субботникам могут присоединиться все неравнодушные горожане. В результате «Оль–Гуль» превратится в современный, удобный спортивный парк. Все возрасты покорны Развитие сапсёрфинга в формате туризма даёт массу возможностей и свободы в выборе места активного отдыха. Снаряжение для этого увлечения компактное — доски для сапсёрфинга надувные, вместе с насосом и складным веслом они весят около 15 килограммов и отлично вмещаются в рюкзак. Занятия сапсёрфингом — отличная тренировка для всего тела: они развивают гибкость, координацию движений и умение держать баланс. Показаны для снятия стресса и расслабления. Причём в этом спорте нет возрастных ограничений, а степень нагрузки человек может выбирать с учётом своих физических возможностей. Так, например, некоторые экстремалы–сапсёрферы с успехом покоряют на своих досках горные реки. А ещё этим видом спорта стали увлекаться рыбаки. И всё же безопасность — самое главное при организации тренировок, поэтому на занятиях обязательна специальная экипировка: утеплённые гидрокостюмы и спасательные жилеты. Упор также делается на обучение поведению на воде и оказание первой медицинской помощи. Константин Кочан считает, что последнее особенно необходимо северянам, которые любят проводить свой отпуск у водоёмов, а соответствующих навыков не имеют. В перспективе Федерация кроссфита планирует проводить соревнования по сапсёрфингу, а также расширить программу ежегодного экстрим–фестиваля за счёт этого вида спорта. – Уникальность его ещё и в том, что им можно заниматься круглогодично, — поясняет Константин Кочан. — Главное — правильно подобрать соответствующую экипировку или, как вариант, проводить тренировки в бассейне. Для спортсменов сапсёрфинг — отличное подспорье для того, чтобы держать себя в хорошей форме. Плюс — это возможность заявить о себе на соревнованиях. Норильчане уже пробовали себя в сапсёрфинге, но то были одиночные заплывы. Нам хочется приобщить к этому виду спорта как можно больше людей. Сделать это можно как с помощью тренировок, так и устраивая различные общегородские мероприятия, как вариант — провести, например, водный карнавал. Перспектив у сапсёрфинга много. Было бы желание. Детали – на страницах «ВКонтакте» спортивной федерации функционального многоборья «Кроссфит» и лыжной базы «Оль–Гуль».

Наталья Черкашина Фото с сайта mvestnik.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сапсёрфинг — водный вид спорта, в котором спортсмен, стоя на доске, гребёт веслом. Инициатором его развития в нашем городе стала спортивная федерация функционального многоборья «Кросс-фит». Президент федерации Константин Кочан поясняет, что, по сути, сапсёрфинг — одно из направлений кроссфита, который предполагает функциональное многоборье и участие в различных состязаниях. Проект «Сёрфинг в городе», предложенный федерацией, стал победителем конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».– Наша организация совместно с партнёрами планирует создать школу сапсёрфинга на озере Оль–Гуль, — рассказывает Константин Кочан. — Там будут проводиться бесплатные тренировочные занятия, подготовка инструкторов, организован пункт проката досок. Стоит отметить, что поддержку самой северной школе сапсёрфинга будут оказывать московские единомышленники. Именно в столичной школе пройдут обучение первые северные инструкторы по сапсёрфингу.Лыжная база «Оль–Гуль» для реализации проекта «Сёрфинг в городе» выбрана не случайно. При поддержке Агентства развития Норильска, администрации города, комитета по предпринимательству и туризму и других организаций базу планируется превратить во всесезонный спортивно–туристский комплекс, который станет центром притяжения для норильчан и гостей города, а также сборным пунктом волонтёрского туризма.На «Оль-Гуле» много возможностей для развития различных направлений активного отдыха, таких как: скалолазание, ледолазание, водные виды спорта, ориентирование на местности, лыжные гонки и скандинавская ходьба. Все они востребованы у норильчан. Впрочем, не только спортивные развлечения манят сюда жителей города, но и живописные окрестности. Большой плюс — транспортная доступность.В мастер–плане, разработанном Агентством развития Норильска в рамках развития туристского кластера «Арктический», уже на этот год намечены благоустройство территории базы и реконструкция пляжной зоны озера Оль–Гуль. Обустройство причальной зоны, а также очистка дна водоёма будут проводиться командой волонтёров и коллективом базы при поддержке управления ГОиЧС. К работам по благоустройству планируется привлекать волонтёров, общественные организации, а к экологическим субботникам могут присоединиться все неравнодушные горожане. В результате «Оль–Гуль» превратится в современный, удобный спортивный парк.Развитие сапсёрфинга в формате туризма даёт массу возможностей и свободы в выборе места активного отдыха. Снаряжение для этого увлечения компактное — доски для сапсёрфинга надувные, вместе с насосом и складным веслом они весят около 15 килограммов и отлично вмещаются в рюкзак.Занятия сапсёрфингом — отличная тренировка для всего тела: они развивают гибкость, координацию движений и умение держать баланс. Показаны для снятия стресса и расслабления. Причём в этом спорте нет возрастных ограничений, а степень нагрузки человек может выбирать с учётом своих физических возможностей. Так, например, некоторые экстремалы–сапсёрферы с успехом покоряют на своих досках горные реки. А ещё этим видом спорта стали увлекаться рыбаки.И всё же безопасность — самое главное при организации тренировок, поэтому на занятиях обязательна специальная экипировка: утеплённые гидрокостюмы и спасательные жилеты. Упор также делается на обучение поведению на воде и оказание первой медицинской помощи. Константин Кочан считает, что последнее особенно необходимо северянам, которые любят проводить свой отпуск у водоёмов, а соответствующих навыков не имеют.В перспективе Федерация кроссфита планирует проводить соревнования по сапсёрфингу, а также расширить программу ежегодного экстрим–фестиваля за счёт этого вида спорта.– Уникальность его ещё и в том, что им можно заниматься круглогодично, — поясняет Константин Кочан. — Главное — правильно подобрать соответствующую экипировку или, как вариант, проводить тренировки в бассейне. Для спортсменов сапсёрфинг — отличное подспорье для того, чтобы держать себя в хорошей форме. Плюс — это возможность заявить о себе на соревнованиях. Норильчане уже пробовали себя в сапсёрфинге, но то были одиночные заплывы. Нам хочется приобщить к этому виду спорта как можно больше людей. Сделать это можно как с помощью тренировок, так и устраивая различные общегородские мероприятия, как вариант — провести, например, водный карнавал. Перспектив у сапсёрфинга много. Было бы желание.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















