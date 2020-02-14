[Индекс номера 15 (28.02.2020)]



Пятая четверть

Скоро лето!

По традиции управление общего и дошкольного образования администрации Норильска организует отдых юных норильчан в выездных и городских летних лагерях.

Путёвка в Анапу обойдётся родителям в 19 183,50 рубля, это лишь 20% от её полной стоимости. Цена перелёта пока неизвестна. Предусмотрено 50 путёвок с оплатой проезда и проживания за счёт средств местного бюджета для детей из малообеспеченных семей. Заявление на путёвку с частичной оплатой за счёт средств родителей можно подать с 10 марта до 1 июня, на льготную — с 10 марта по 18 апреля. Что касается отдыха на юге Красноярского края, то лагерь ещё не определён. Отметим, что из краевого бюджета выделяются средства на путёвку и проезд для детей, оставшихся без попечения родителей, как проживающих в интернате, так и находящихся под опекой. Причём чтобы дать возможность каждому ребёнку получить санаторно–курортное лечение, добавляются средства из местного бюджета. Также есть путёвки на юг Красноярского края, часть стоимости которых оплачивают родители, — таким образом отправляются на отдых дети, занимающиеся туризмом. Юных норильчан также ждут в легендарных «Артеке» и «Орлёнке». В этом году в «Артеке» побывают 12 норильских школьников. Для того чтобы получить путёвку, нужно зарегистрироваться на сайте лагеря, написать о себе, выполнить задания по теме «Код безопасности», пройти тестирование и, попав в следующий тур, представить проект на тему безопасности. Все организационные вопросы решат наши специалисты. Они же сопроводят детей. Проживание в лагере оплачивает «Артек», проезд — за счёт родителей. Выезд из Норильска — 28 мая, возвращение — 17 июня. В «Орлёнок» 23 июня отправятся 50 воспитанников Дворца творчества детей и молодёжи. В этом году это учреждение празднует пятидесятилетие, и таким образом было решено поздравить и поощрить активистов. Путёвку оплатит муниципалитет, дорогу — родители. 13 июля ребята покинут лагерь. Городские оздоровительные лагеря этим летом примут 1 220 детей. Бесплатные путёвки предусмотрены для 150 школьников. Если ребёнок не попадает под льготную категорию, то 30% за трёхразовое питание — 2 886 рублей — оплачивает родитель, остальное же покрывается из местного и краевого бюджетов. Первая смена открывается 1 и закончится 30 июня. Вторая работает с 3 по 31 июля. В Центральном районе Норильска лагеря в первую смену будут организованы на базе школ № 13, 21 (2–й корпус), 23, 29, 41 (1–й корпус). В Талнахе ребят ждут школы № 30, 43 и гимназия № 48. В Кайеркане летний лагерь откроется в гимназии № 11. Во вторую смену работать продолжат школы № 13, 21, 48–я и 11–я гимназии. С каждым годом всё больше норильчан желают отправить сыновей–подростков в военно–патриотический лагерь «Мальчишки Севера». Но мест традиционно только 100. Также сотрудники управления образования и школ стараются определить в этот лагерь как можно больше школьников из малоимущих семей, так как путёвка сюда полностью бесплатная. В этом году лагерь будет работать на базе школы № 9 с 15 июня по 13 июля. С понедельника по пятницу мальчишки будут в лагере, в выходные — дома. Традиционно норильские старшеклассники смогут летом заработать. С 15 июня по 14 августа в Норильске будут действовать трудовые отряды школьников 14–18 лет. Уже три года ЗФ «Норникеля» выделяет денежные средства на зарплату подросткам, работающим летом подсобными рабочими в школах, учреждениях культуры и спорта. В этом году из фонда компании 705 ребят получат на руки порядка 15 тысяч рублей за полный отработанный месяц (режим работы – 4 часа в день). Рабочие места будут организованы и на базе управляющих компаний. Заявление социальному педагогу школы с просьбой включить его в ТОШ может написать сам ученик. Приём заявок начнётся 10 марта. В первую очередь в отряд попадут те, кто в прошлом году в ТОШе не был и относящиеся к льготной категории. Важный момент: каждый несовершеннолетний в возрасте от 14 до 16 лет должен получить разрешение на трудоустройство от отдела опеки и попечительства. Консультацию по путёвкам во все лагеря можно получить у социальных педагогов школ и в управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска по адресу: ул. Кирова, 29, каб. 8, телефон 43–72–00*3251.

Надежда Сидор www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Путёвка в Анапу обойдётся родителям в 19 183,50 рубля, это лишь 20% от её полной стоимости. Цена перелёта пока неизвестна.Предусмотрено 50 путёвок с оплатой проезда и проживания за счёт средств местного бюджета для детей из малообеспеченных семей.Заявление на путёвку с частичной оплатой за счёт средств родителей можно подать с 10 марта до 1 июня, на льготную — с 10 марта по 18 апреля.Что касается отдыха на юге Красноярского края, то лагерь ещё не определён. Отметим, что из краевого бюджета выделяются средства на путёвку и проезд для детей, оставшихся без попечения родителей, как проживающих в интернате, так и находящихся под опекой. Причём чтобы дать возможность каждому ребёнку получить санаторно–курортное лечение, добавляются средства из местного бюджета. Также есть путёвки на юг Красноярского края, часть стоимости которых оплачивают родители, — таким образом отправляются на отдых дети, занимающиеся туризмом.Юных норильчан также ждут в легендарных «Артеке» и «Орлёнке». В этом году в «Артеке» побывают 12 норильских школьников. Для того чтобы получить путёвку, нужно зарегистрироваться на сайте лагеря, написать о себе, выполнить задания по теме «Код безопасности», пройти тестирование и, попав в следующий тур, представить проект на тему безопасности. Все организационные вопросы решат наши специалисты. Они же сопроводят детей. Проживание в лагере оплачивает «Артек», проезд — за счёт родителей. Выезд из Норильска — 28 мая, возвращение — 17 июня.В «Орлёнок» 23 июня отправятся 50 воспитанников Дворца творчества детей и молодёжи. В этом году это учреждение празднует пятидесятилетие, и таким образом было решено поздравить и поощрить активистов. Путёвку оплатит муниципалитет, дорогу — родители. 13 июля ребята покинут лагерь.Городские оздоровительные лагеря этим летом примут 1 220 детей. Бесплатные путёвки предусмотрены для 150 школьников.Если ребёнок не попадает под льготную категорию, то 30% за трёхразовое питание — 2 886 рублей — оплачивает родитель, остальное же покрывается из местного и краевого бюджетов. Первая смена открывается 1 и закончится 30 июня. Вторая работает с 3 по 31 июля.В Центральном районе Норильска лагеря в первую смену будут организованы на базе школ № 13, 21 (2–й корпус), 23, 29, 41 (1–й корпус). В Талнахе ребят ждут школы № 30, 43 и гимназия № 48. В Кайеркане летний лагерь откроется в гимназии № 11. Во вторую смену работать продолжат школы № 13, 21, 48–я и 11–я гимназии.С каждым годом всё больше норильчан желают отправить сыновей–подростков в военно–патриотический лагерь «Мальчишки Севера». Но мест традиционно только 100. Также сотрудники управления образования и школ стараются определить в этот лагерь как можно больше школьников из малоимущих семей, так как путёвка сюда полностью бесплатная.В этом году лагерь будет работать на базе школы № 9 с 15 июня по 13 июля. С понедельника по пятницу мальчишки будут в лагере, в выходные — дома.Традиционно норильские старшеклассники смогут летом заработать. С 15 июня по 14 августа в Норильске будут действовать трудовые отряды школьников 14–18 лет.Уже три года ЗФ «Норникеля» выделяет денежные средства на зарплату подросткам, работающим летом подсобными рабочими в школах, учреждениях культуры и спорта. В этом году из фонда компании 705 ребят получат на руки порядка 15 тысяч рублей за полный отработанный месяц (режим работы – 4 часа в день). Рабочие места будут организованы и на базе управляющих компаний.Заявление социальному педагогу школы с просьбой включить его в ТОШ может написать сам ученик. Приём заявок начнётся 10 марта. В первую очередь в отряд попадут те, кто в прошлом году в ТОШе не был и относящиеся к льготной категории. Важный момент: каждый несовершеннолетний в возрасте от 14 до 16 лет должен получить разрешение на трудоустройство от отдела опеки и попечительства.Консультацию по путёвкам во все лагеря можно получить у социальных педагогов школ и в управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска по адресу: ул. Кирова, 29, каб. 8, телефон 43–72–00*3251.

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