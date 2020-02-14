[Индекс номера 15 (28.02.2020)]



Перспективы

Вклад в будущее

В Норильске создан первый фонд управления целевым капиталом «Наш Норильск».

Игорь Астапов: «Потенциальным благополучателям уже пора продумывать проекты» Ещё в ноябре прошлого года собрание учредителей приняло решение о создании эндаумент–фонда, а в конце декабря он был зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц Министерства юстиции РФ. Фонд управления целевым капиталом будет поддерживать проекты в области культуры, искусства, здравоохранения, спорта и других сфер. Учредителями выступили известные в нашем городе люди — Игорь Астапов, Светлана Рубашкина и Александр Рюмин. Александр Рюмин с октября 2013 года по февраль 2018–го возглавлял Заполярный филиал «Норникеля». Игорь Астапов свою профессиональную деятельность начинал с должности корреспондента «Заполярной Правды», впоследствии стал главным редактором. После работал на телевидении, в администрации Красноярского края, с 2013 по 2019 год руководил телекомпанией «7 канал». Светлана Рубашкина с июня 2018 года по октябрь 2019–го занимала пост директора Агентства развития Норильска. Директором фонда стал Константин Горбунов — бывший ректор корпоративного университета «Норильский никель», сегодня — замдиректора Агентства развития Норильска. Как пояснили на презентации фонда, этот инструмент позволит создать новый источник финансирования различных инициатив в городе. Основной вид деятельности фонда — вложение средств в уставные капиталы и венчурное инвестирование. Суть механизма проста: за счёт пожертвований формируется тело целевого капитала (эндаумент), и как только объём собранных средств достигает 3 млн рублей, деньги в соответствии с требованием закона передаются управляющей компании, которая зарабатывает доход и передаёт его фонду для поддержки проектов. При этом само тело эндаумента сохраняется, может пополняться и ежегодно приносить доход. Именно долговременность и стабильность поддержки и являются ключевым отличием от грантов и пожертвований, ведь на эднаумент можно рассчитывать при любой экономической обстановке в стране, уровень выплат не будет зависеть от того, сколько денег в него жертвуют. — В таких фондах, как «Наш Норильск», пожертвования формируют капитал, который нельзя тратить, можно расходовать на благотворительные цели только доходы от капитала. Он защищён, используются только проценты, которые к тому же не облагаются налогами, — пояснил Константин Горбунов. Подобные схемы работы давно применяются в мире, отметили представителя фонда, самый известный пример — Фонд Нобеля. В нашей стране такие структуры есть при МГИМО, ВШЭ, ряде других учебных заведений, музеев страны. Участие в фонде, по мнению учредителей «Нашего Норильска», должно быть интересно многим горожанам, ведь единственное вложение станет частью фундамента для реализации длительных проектов. В этом отличие от разовой благотворительности в адрес конкретных благополучателей. Как отметил Александр Рюмин, норильчане всегда отличались добрым сердцем, и он не сомневается, что идея найдёт отклик у многих, а целевой капитал будет набран. Далее, по словам Светланы Рубашкиной, применяется один из финансовых инструментов — их список оговорён законом, — который можно использовать для роста капитала. Игорь Астапов в свою очередь пожелал потенциальным благополучателям уже начать продумывать грамотные социальные проекты. Вся система помощи будет совершенно прозрачна, заверяют создатели новой структуры. Надзор за работой фонда будет вести попечительский совет, куда входят: директор Молодёжного центра Гульнара Эльмурзаева, бизнес–омбудсмен Норильска Михаил Киселёв и директор фонда «69 параллель» Екатерина Галайда. В ходе презентации учредители объявили начало сбора средств для «Нашего Норильска», ведутся переговоры со всеми заинтересованными сторонами – от «Норникеля» до активных горожан. В ближайшее время будет запущен сайт с подробным изложением схемы работы фонда и вариантами участия в нём. По всем вопросам можно обращаться по телефону 45–86–02 или по электронной почте GorbunovKO@yandex.ru.

Татьяна Сергеева Фото Николая ЩИПКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ещё в ноябре прошлого года собрание учредителей приняло решение о создании эндаумент–фонда, а в конце декабря он был зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц Министерства юстиции РФ. Фонд управления целевым капиталом будет поддерживать проекты в области культуры, искусства, здравоохранения, спорта и других сфер.Учредителями выступили известные в нашем городе люди — Игорь Астапов, Светлана Рубашкина и Александр Рюмин. Александр Рюмин с октября 2013 года по февраль 2018–го возглавлял Заполярный филиал «Норникеля». Игорь Астапов свою профессиональную деятельность начинал с должности корреспондента «Заполярной Правды», впоследствии стал главным редактором. После работал на телевидении, в администрации Красноярского края, с 2013 по 2019 год руководил телекомпанией «7 канал». Светлана Рубашкина с июня 2018 года по октябрь 2019–го занимала пост директора Агентства развития Норильска. Директором фонда стал Константин Горбунов — бывший ректор корпоративного университета «Норильский никель», сегодня — замдиректора Агентства развития Норильска.Как пояснили на презентации фонда, этот инструмент позволит создать новый источник финансирования различных инициатив в городе. Основной вид деятельности фонда — вложение средств в уставные капиталы и венчурное инвестирование.Суть механизма проста: за счёт пожертвований формируется тело целевого капитала (эндаумент), и как только объём собранных средств достигает 3 млн рублей, деньги в соответствии с требованием закона передаются управляющей компании, которая зарабатывает доход и передаёт его фонду для поддержки проектов. При этом само тело эндаумента сохраняется, может пополняться и ежегодно приносить доход. Именно долговременность и стабильность поддержки и являются ключевым отличием от грантов и пожертвований, ведь на эднаумент можно рассчитывать при любой экономической обстановке в стране, уровень выплат не будет зависеть от того, сколько денег в него жертвуют.— В таких фондах, как «Наш Норильск», пожертвования формируют капитал, который нельзя тратить, можно расходовать на благотворительные цели только доходы от капитала. Он защищён, используются только проценты, которые к тому же не облагаются налогами, — пояснил Константин Горбунов.Подобные схемы работы давно применяются в мире, отметили представителя фонда, самый известный пример — Фонд Нобеля. В нашей стране такие структуры есть при МГИМО, ВШЭ, ряде других учебных заведений, музеев страны. Участие в фонде, по мнению учредителей «Нашего Норильска», должно быть интересно многим горожанам, ведь единственное вложение станет частью фундамента для реализации длительных проектов. В этом отличие от разовой благотворительности в адрес конкретных благополучателей.Как отметил Александр Рюмин, норильчане всегда отличались добрым сердцем, и он не сомневается, что идея найдёт отклик у многих, а целевой капитал будет набран. Далее, по словам Светланы Рубашкиной, применяется один из финансовых инструментов — их список оговорён законом, — который можно использовать для роста капитала. Игорь Астапов в свою очередь пожелал потенциальным благополучателям уже начать продумывать грамотные социальные проекты. Вся система помощи будет совершенно прозрачна, заверяют создатели новой структуры.Надзор за работой фонда будет вести попечительский совет, куда входят: директор Молодёжного центра Гульнара Эльмурзаева, бизнес–омбудсмен Норильска Михаил Киселёв и директор фонда «69 параллель» Екатерина Галайда.В ходе презентации учредители объявили начало сбора средств для «Нашего Норильска», ведутся переговоры со всеми заинтересованными сторонами – от «Норникеля» до активных горожан. В ближайшее время будет запущен сайт с подробным изложением схемы работы фонда и вариантами участия в нём. По всем вопросам можно обращаться по телефону 45–86–02 или по электронной почте GorbunovKO@yandex.ru.

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