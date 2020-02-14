«Заполярная Правда» продолжает цикл публикаций, посвящённых норильчанам, чья страсть — коллекционирование. Объектом собирательства может быть всё что угодно: от предметов старины до современной техники. Сегодняшний гость нашей рубрики — Марина Голомедова, коллекционирующая фарфор.
|V тысячелетие до н. э. — примерно тогда, по мнению учёных, человек изобрёл огнеупорную глину, из которой стал делать керамическую посуду.36 млн долларов — за такую цену была продана самая дорогая фарфоровая посуда: маленькая пиала Chicken Cup, которая ушла с аукциона в Гонконге в 2015 году.20 лет — годовщина совместной жизни, которая называется «фарфоровой свадьбой». В этот день на стол в знак крепкого супружества выставляют фарфоровую посуду.VI-VII век — время, когда берёт своё начало история фарфора. Примерно тогда жители Китая впервые создали так называемый «протофарфор».XIII век — считается, что именно тогда в Европу попала первая фарфоровая посуда. До этого её великолепием наслаждались только в Азии.
|Марина Голомедова
Марина Голомедова — по–настоящему интересный человек. Она начитанна, эрудированна и открыта для общения, знакома с историей и культурой Норильска и способна заговорить кого угодно. Мало кто знает, что дома у коренной норильчанки собрана не только отличная библиотека, но и интереснейшая коллекция фарфоровой посуды, за которой она охотится не первый год.
– Девичья фамилия моей бабушки — Хрусталёва, по семейной легенде была сервизницей во дворце графов Шереметьевых в Царском Селе, — рассказывает Марина Голомедова. — Я тоже всегда интересовалась фарфором. Наверняка свою роль сыграла наследственность. Даже работу подобрала подходящую — двадцать лет отработала официанткой в ресторане «Таймыр».
Она признаётся, что по–настоящему увлеклась фарфором недавно — лет шесть назад. До этого её коллекция пополнялась стихийно за счёт подарков и случайных покупок. Кое–что досталось от родителей, которые тоже знали толк в сервировке.
По её словам, раньше на полках норильских магазинов попадалась дефицитная и дорогая посуда, которую на материке было нелегко найти. Например, в 1980–х годах сервиз мог стоить 4 500 рублей, притом что средняя зарплата металлургов и шахтёров — 500–800 рублей. Естественно, не все могли позволить себе купить такой фарфор. Чаще приобретали посуду советского производства, тем более что по качеству она могла конкурировать с лучшими мировыми образцами.
– Поводом для гордости могут быть не только автомобили или дорогая мебель. В моём случае — это красивая посуда и столовые приборы, имеющие не только эстетическую, но и историческую ценность, — рассказывает коллекционер.
Сегодня в её собрании, которое регулярно пополняется, более 100 предметов: это и одиночные экземпляры, и целые сервизы. Марина Николаевна уверена, что нельзя собирать весь фарфор подряд, поэтому она руководствуется тем, как «душа ляжет».
– Чашки и блюдца, которые выпустили полвека назад, ещё как минимум столько же простоят в наших сервантах, пока чья–то дрогнувшая рука не разобьёт их. И до глубины души обидно и больно, когда это происходит, ведь вместе с разбитой чашкой мы теряем и кусочек истории. Сегодня нам предлагают есть из современной посуды, сделанной из металлопластика, который прочен, но мы абсолютно ею не дорожим. Её, даже если захочешь, не разобьёшь. И это, на мой взгляд, очень символично, — считает она.
|Этой сахарнице в следующем году исполнится 100 лет
Сахарница 1921 года. Производитель — Tielsch Altwasser, Германия, ныне — это территория Польши. Пару лет назад Марина Николаевна привезла её из Будапешта, где гостила у сестры. Сахарницу увидела на рынке и сразу же поняла, что она ручной работы. Купила всего лишь за 50 евроцентов. При этом не убрала её на почётное место в сервант, а пользуется ею по прямому назначению каждый день.
|Посуда имеет характерную, так называемую надглазурную роспись
Столовый сервиз начала 1950–х годов, изготовленный на советском Конаковском фаянсовом заводе. На тот момент он стоил очень дорого, и не каждая семья могла себе такой позволить. Достался по наследству от матери. От набора на 12 персон сегодня сохранилась только часть предметов — супница, тарелка и блюдо.
|Как и некоторые другие предметы коллекции, шкатулка была куплена на блошином рынке
Шкатулка в форме миниатюрной супницы, производство — Коростенский фарфоровый завод. Это яркий предмет женского туалетного стола, с характерным деколем — технологией нанесения изображения. Куплена в 2018 году в Киеве на блошином рынке. Марина Николаевна давно мечтала о такой вещице, и, несмотря на то что шкатулка современная, покупкой она осталась довольна.
|Кое-что досталось от родителей. Например, эта кофейная пара
Кофейная пара Рижского фарфорового завода, изготовленная в 1960–х годах. Это остатки когда–то большого кофейного сервиза, также доставшегося Марине Николаевне от родителей. Стиль пары — модерн, как по архитектонике, так и по декору. Это так называемая подглазурная роспись, когда изделие сперва обжигается, затем расписывается, а после — обжигается вновь.Михаил Туаев Фото Михаила ТУАЕВАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда