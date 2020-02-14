[Индекс номера 15 (28.02.2020)]



Искатели

Звон старины

«Заполярная Правда» продолжает цикл публикаций, посвящённых норильчанам, чья страсть — коллекционирование. Объектом собирательства может быть всё что угодно: от предметов старины до современной техники. Сегодняшний гость нашей рубрики — Марина Голомедова, коллекционирующая фарфор.

V тысячелетие до н. э. — примерно тогда, по мнению учёных, человек изобрёл огнеупорную глину, из которой стал делать керамическую посуду. 36 млн долларов — за такую цену была продана самая дорогая фарфоровая посуда: маленькая пиала Chicken Cup, которая ушла с аукциона в Гонконге в 2015 году. 20 лет — годовщина совместной жизни, которая называется «фарфоровой свадьбой». В этот день на стол в знак крепкого супружества выставляют фарфоровую посуду. VI-VII век — время, когда берёт своё начало история фарфора. Примерно тогда жители Китая впервые создали так называемый «протофарфор». XIII век — считается, что именно тогда в Европу попала первая фарфоровая посуда. До этого её великолепием наслаждались только в Азии.

Марина Голомедова Марина Голомедова — по–настоящему интересный человек. Она начитанна, эрудированна и открыта для общения, знакома с историей и культурой Норильска и способна заговорить кого угодно. Мало кто знает, что дома у коренной норильчанки собрана не только отличная библиотека, но и интереснейшая коллекция фарфоровой посуды, за которой она охотится не первый год. – Девичья фамилия моей бабушки — Хрусталёва, по семейной легенде была сервизницей во дворце графов Шереметьевых в Царском Селе, — рассказывает Марина Голомедова. — Я тоже всегда интересовалась фарфором. Наверняка свою роль сыграла наследственность. Даже работу подобрала подходящую — двадцать лет отработала официанткой в ресторане «Таймыр». Она признаётся, что по–настоящему увлеклась фарфором недавно — лет шесть назад. До этого её коллекция пополнялась стихийно за счёт подарков и случайных покупок. Кое–что досталось от родителей, которые тоже знали толк в сервировке. По её словам, раньше на полках норильских магазинов попадалась дефицитная и дорогая посуда, которую на материке было нелегко найти. Например, в 1980–х годах сервиз мог стоить 4 500 рублей, притом что средняя зарплата металлургов и шахтёров — 500–800 рублей. Естественно, не все могли позволить себе купить такой фарфор. Чаще приобретали посуду советского производства, тем более что по качеству она могла конкурировать с лучшими мировыми образцами. – Поводом для гордости могут быть не только автомобили или дорогая мебель. В моём случае — это красивая посуда и столовые приборы, имеющие не только эстетическую, но и историческую ценность, — рассказывает коллекционер. Сегодня в её собрании, которое регулярно пополняется, более 100 предметов: это и одиночные экземпляры, и целые сервизы. Марина Николаевна уверена, что нельзя собирать весь фарфор подряд, поэтому она руководствуется тем, как «душа ляжет». – Чашки и блюдца, которые выпустили полвека назад, ещё как минимум столько же простоят в наших сервантах, пока чья–то дрогнувшая рука не разобьёт их. И до глубины души обидно и больно, когда это происходит, ведь вместе с разбитой чашкой мы теряем и кусочек истории. Сегодня нам предлагают есть из современной посуды, сделанной из металлопластика, который прочен, но мы абсолютно ею не дорожим. Её, даже если захочешь, не разобьёшь. И это, на мой взгляд, очень символично, — считает она.

Этой сахарнице в следующем году исполнится 100 лет Сахарница 1921 года. Производитель — Tielsch Altwasser, Германия, ныне — это территория Польши. Пару лет назад Марина Николаевна привезла её из Будапешта, где гостила у сестры. Сахарницу увидела на рынке и сразу же поняла, что она ручной работы. Купила всего лишь за 50 евроцентов. При этом не убрала её на почётное место в сервант, а пользуется ею по прямому назначению каждый день. Посуда имеет характерную, так называемую надглазурную роспись Столовый сервиз начала 1950–х годов, изготовленный на советском Конаковском фаянсовом заводе. На тот момент он стоил очень дорого, и не каждая семья могла себе такой позволить. Достался по наследству от матери. От набора на 12 персон сегодня сохранилась только часть предметов — супница, тарелка и блюдо. Как и некоторые другие предметы коллекции, шкатулка была куплена на блошином рынке Шкатулка в форме миниатюрной супницы, производство — Коростенский фарфоровый завод. Это яркий предмет женского туалетного стола, с характерным деколем — технологией нанесения изображения. Куплена в 2018 году в Киеве на блошином рынке. Марина Николаевна давно мечтала о такой вещице, и, несмотря на то что шкатулка современная, покупкой она осталась довольна. Кое-что досталось от родителей. Например, эта кофейная пара Кофейная пара Рижского фарфорового завода, изготовленная в 1960–х годах. Это остатки когда–то большого кофейного сервиза, также доставшегося Марине Николаевне от родителей. Стиль пары — модерн, как по архитектонике, так и по декору. Это так называемая подглазурная роспись, когда изделие сперва обжигается, затем расписывается, а после — обжигается вновь.

Михаил Туаев Фото Михаила ТУАЕВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Марина Голомедова — по–настоящему интересный человек. Она начитанна, эрудированна и открыта для общения, знакома с историей и культурой Норильска и способна заговорить кого угодно. Мало кто знает, что дома у коренной норильчанки собрана не только отличная библиотека, но и интереснейшая коллекция фарфоровой посуды, за которой она охотится не первый год.– Девичья фамилия моей бабушки — Хрусталёва, по семейной легенде была сервизницей во дворце графов Шереметьевых в Царском Селе, — рассказывает Марина Голомедова. — Я тоже всегда интересовалась фарфором. Наверняка свою роль сыграла наследственность. Даже работу подобрала подходящую — двадцать лет отработала официанткой в ресторане «Таймыр».Она признаётся, что по–настоящему увлеклась фарфором недавно — лет шесть назад. До этого её коллекция пополнялась стихийно за счёт подарков и случайных покупок. Кое–что досталось от родителей, которые тоже знали толк в сервировке.По её словам, раньше на полках норильских магазинов попадалась дефицитная и дорогая посуда, которую на материке было нелегко найти. Например, в 1980–х годах сервиз мог стоить 4 500 рублей, притом что средняя зарплата металлургов и шахтёров — 500–800 рублей. Естественно, не все могли позволить себе купить такой фарфор. Чаще приобретали посуду советского производства, тем более что по качеству она могла конкурировать с лучшими мировыми образцами.– Поводом для гордости могут быть не только автомобили или дорогая мебель. В моём случае — это красивая посуда и столовые приборы, имеющие не только эстетическую, но и историческую ценность, — рассказывает коллекционер.Сегодня в её собрании, которое регулярно пополняется, более 100 предметов: это и одиночные экземпляры, и целые сервизы. Марина Николаевна уверена, что нельзя собирать весь фарфор подряд, поэтому она руководствуется тем, как «душа ляжет».– Чашки и блюдца, которые выпустили полвека назад, ещё как минимум столько же простоят в наших сервантах, пока чья–то дрогнувшая рука не разобьёт их. И до глубины души обидно и больно, когда это происходит, ведь вместе с разбитой чашкой мы теряем и кусочек истории. Сегодня нам предлагают есть из современной посуды, сделанной из металлопластика, который прочен, но мы абсолютно ею не дорожим. Её, даже если захочешь, не разобьёшь. И это, на мой взгляд, очень символично, — считает она.Сахарница 1921 года. Производитель — Tielsch Altwasser, Германия, ныне — это территория Польши. Пару лет назад Марина Николаевна привезла её из Будапешта, где гостила у сестры. Сахарницу увидела на рынке и сразу же поняла, что она ручной работы. Купила всего лишь за 50 евроцентов. При этом не убрала её на почётное место в сервант, а пользуется ею по прямому назначению каждый день.Столовый сервиз начала 1950–х годов, изготовленный на советском Конаковском фаянсовом заводе. На тот момент он стоил очень дорого, и не каждая семья могла себе такой позволить. Достался по наследству от матери. От набора на 12 персон сегодня сохранилась только часть предметов — супница, тарелка и блюдо.Шкатулка в форме миниатюрной супницы, производство — Коростенский фарфоровый завод. Это яркий предмет женского туалетного стола, с характерным деколем — технологией нанесения изображения. Куплена в 2018 году в Киеве на блошином рынке. Марина Николаевна давно мечтала о такой вещице, и, несмотря на то что шкатулка современная, покупкой она осталась довольна.Кофейная пара Рижского фарфорового завода, изготовленная в 1960–х годах. Это остатки когда–то большого кофейного сервиза, также доставшегося Марине Николаевне от родителей. Стиль пары — модерн, как по архитектонике, так и по декору. Это так называемая подглазурная роспись, когда изделие сперва обжигается, затем расписывается, а после — обжигается вновь.

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