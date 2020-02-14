[Индекс номера 15 (28.02.2020)]

 Народная азбука 
Русские

«Заполярная Правда» продолжает рассказ о горожанах разных национальностей. Сейчас в Норильске проживают представители 80 народностей, и мы предлагаем познакомиться с нашими земляками, начав с азов.
Восточнославянский народ, самый многочисленный в Европе. Русский язык относится к восточной группе славянской ветви языков индоевропейской семьи, является одним из шести официальных языков ООН, а по распространению стоит на пятом месте в мире. По данным всероссийской переписи 2010 года, в России проживают более 111 млн русских, в том числе 129 545 человек — в Норильске. Общее количество русских во всём мире оценивается примерно в 135 млн.
Наталья Немченко
Коренная норильчанка Наталья Немченко окончила музыкальную школу, отучилась на экономиста–менеджера, работала на механическом заводе. Однако своё призвание она нашла в народном творчестве. Наталья — председатель правления культурно–патриотической общественной организации «СОЛНЦЕ» («славянское общество лада, народности, целостности, единства»). Руководит ансамблем «Солнцеворот». По её мнению, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего.
– Раньше я мало интересовалась историей и культурой русского народа. Всё изменилось десять лет назад, когда я впервые попала на «Сибирскую вечёрку», организованную в Норильском колледже искусств. Там я познакомилась с интересными людьми, которые, к моему удивлению, не только изучали традиции, но и активно применяли их в быту. У них — студентов и выпускников НКИ — был свой ансамбль «Перунов цвет». Музыку, которую они исполняли, можно назвать фолком с элементами этнографии, и она мне очень понравилась. Я предложила свою помощь, и, учитывая музыкальное образование, вскоре мне предложили возглавить новый ансамбль, получивший название «Солнцеворот». Имя это ансамбль получил не случайно, оно олицетворяет солнечный круг и движение светила на протяжении года. С особенным интересом и воодушевлением мы выезжаем на природу, где отмечаем весеннее и осеннее равноденствия, летнее и зимнее солнцестояния. И, конечно же, постоянно участвуем в городских праздниках, проводим свои вечёрки и даже реконструкции обрядов и традиций предков.
Когда стало ясно, что наша деятельность становится более обширной, когда к нам стали приходить новые люди, встал вопрос создания объединения. Так в 2012 году возникла общественная организация «СОЛНЦЕ». Официально мы зарегистрировались только в прошлом году – при поддержке управления административной практики администрации Норильска. Это позволило нам не только обозначиться как полноценному национально–культурному объединению, но и заручиться поддержкой. Репетиции и встречи перенесли в Молодёжный центр Норильска и в его талнахский филиал.
Сейчас в «СОЛНЦЕ» около 25 активных членов, хотя на праздниках собираются в разы больше людей — и взрослых, и детей. Многие из нас ведут здоровый образ жизни — не пьют и не курят, активно занимаются спортом или физкультурой. Также мы проводим мастер-классы по народной традиционной вышивке, ткачеству, плетению из лозы, бересты и бисера. Даже поучаствовали в конкурсе «Снимаем пробу» в рамках краевого проекта «Вкус согласия» и создали мультфильм «Блинчик».
Большое внимание мы уделяем и воспитанию подрастающего поколения. Когда приглашаем гостей на наши мероприятия, и особенно на вечёрки, всегда просим, чтобы взрослые не просто приводили своих детей, но и сами проводили с ними время, поскольку мы уверены: сплочённая и дружная семья – важнейший фактор преемственности и правильного воспитания.
Вообще, стремление изучать и сохранять свою культуру и обычаи, равно как и проявлять уважение к истории и памяти предков — абсолютно нормальное желание любого человека. Наше «СОЛНЦЕ» регулярно проводит фестиваль «Заполярное единство», где участвуют разные землячества и диаспоры. Непохожие друг на друга норильчане представляют национальные костюмы и традиционных кукол, демонстрируют народные пляски, поют, проводят мастер–классы и так далее.
Мой супруг полностью поддерживает меня. У нас даже свадьба прошла по славянским обычаям. Но мы не фанатичны в стремлении прикоснуться к минувшему, ведь во всём важно знать меру.
Изучая древние традиции, можно почерпнуть много полезного для себя, особенно это касается отношения к природе, которая является неотъемлемой частью русской, славянской культуры. Например, я часто собираю в тундре иван–чай и ягоды, из которых затем делаю отвары и варенья. Хороший компот получается из брусники, смородины и морошки. Люблю и морсы, в том числе и с мёдом на местной минеральной артезианской воде без газа: получается очень вкусный и полезный напиток, какой делали наши предки. Ну, а традиционными блюдами славян мало кого можно удивить, поскольку они и сегодня главенствуют в русской кухне. Это борщ, щи, пельмени, котлеты и многое другое. Впрочем, бывают и такие кушанья, которые, возможно, знают не все — например, чипсы из льна (льняные флаксы).
Человек мало что ценит, пока это не потеряет. Наша культура – очень разнообразная, традиции — древние, а язык — прекрасный. Мне бы хотелось, чтобы наши современники не забывали о том, кто они такие и гордились своим происхождением. И при этом неважно, кто какой национальности. Главное — оставаться людьми, и желательно — людьми с прошлым, ведь без прошлого нет и будущего.
Наши люди
Николай Урванцев
Геолог–первопроходец. В 1920 году экспедиция под его началом обнаружила в районе реки Норильской богатое месторождение каменного угля. На следующий год было открыто богатейшее месторождение медно–никелевых руд с высоким содержанием платины. Тогда же Урванцев исследовал все окрестности будущего Норильска и составил подробные карты.
Виктор Кузнецов
Врач–хирург. Был арестован в 1941 году, через год сослан в Норильск. После освобождения остался в городе. По воспоминаниям современников, равных ему не было в Красноярском крае, а по некоторым видам хирургических вмешательств — и во всём Союзе. Кузнецов стал первым главным врачом городской больницы и заведующим хирургическим отделением.
Наталья Юрченко
Воспитанница норильской школы гимнастики, заслуженный мастер спорта СССР, коренная норильчанка. Неоднократно становилась чемпионкой СССР, обладательница Кубка мира, побеждала в чемпионатах мира 1983 и 1985 годов. Впервые в мире выполнила опорный прыжок, вошедший в арсенал спортивной гимнастики как «прыжок Юрченко».

Михаил Туаев
Фото из архива Натальи НЕМЧЕНКО
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