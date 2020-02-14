[Индекс номера 15 (28.02.2020)]



Перспективы

Выгодные предложения

Специалисты Норильского обеспечивающего комплекса (НОК) увеличили объёмы изготовления армокаркаса и сухих смесей, оптимизировали производство анкерной крепи и бандажа. Таковы итоги первого этапа реализации корпоративной программы по обучению инструментам бережливого производства.

Ожидаемый эффект положительных изменений должен составить более 8% по пилотным проектам Напомним, программа была разработана по инициативе департамента кадровой политики «Норникеля». НОК присоединился к обучению в октябре 2019 года. 23 «навигатора изменений» из числа сотрудников предприятия после получения знаний провели диагностику и проанализировали процесс производства. Далее были разработаны решения, коснувшиеся механообработки, сварочно–сборочного производства, литейно–кузнечного цеха и производства сухих смесей. В результате были выделены четыре ключевых проекта: – Снижение затрат при производстве анкерной крепи, путем оптимизации технологических процессов; – Сокращение потерь металла за счет изменения технологии изготовления бандажа с «ковки» на «литье»; – Увеличение объема производства армокаркаса путем внедрения мобильных стендов для их сборки; – Повышение производства сухих смесей до 51,8 тысяч тонн в год. Пилотные внедрения по этим направлениям стартовали в январе 2020 года. – В рамках цели, поставленной руководством компании по снижению удельных издержек и повышению производительности труда, обучение персонала инструментам бережливого производства очень полезно, – отметил генеральный директор НОК Игорь Гринспон. – Оно раскрыло в молодых людях потенциал к позитивным изменениям. Результатами проделанной работы остались довольны не только руководители структурных подразделений, но и сами ребята. Расскажем более подробно о пилотных инициативах, предложенных навигаторами и внедрённых в НОК. Так, в ремонтно–обеспечивающем цехе № 3 участникам рабочей группы по мехобработке удалось увеличить производительность на этапе увязки анкерной крепи в 1,5 раза за счёт изменения способа укладки и увязки пачек стяжных устройств с помощью текстильных лент вместо проволоки. Ещё более впечатляющих результатов добились при изготовлении армокаркаса в сборочно–сварочном производстве. Благодаря предложению навигаторов был изменён способ рубки прутков: заготовки стали рубить на пресс–ножницах пачкой из 30 прутков. Это позволило повысить производительность в пять раз. А оптимизация процессов сборки и сварки привела к увеличению производительности более чем в два раза за счёт выполнения операций в одном кондукторе без перемещения изделия. Так же руководителем группы взяты на себя личные обязательства по вынесению обосновывающих материалов на приобретение четырёхточечной машины контактной сварки на ближайшем инвестиционном комитете. Изменения коснулись и изготовления бандажей — навигаторы предложили делать их по технологии фасонного литья с исключением операции ковки, что привело к увеличению производительности на мехобработке на 12%, при этом отходы металла снизились на 30%. Сейчас разработан план ресурсосберегающей технологии производства бандажей, включающий в себя разработку и промышленное испытание отливки у заказчика. Есть успехи и в изготовлении сухих смесей. Уже на пилотной стадии их производство было увеличено на 4,5% за счёт исключения организационных потерь, связанных с режимом уборки линии в конце смены. Игорь Гринспон высоко оценил уровень проработки предложений, подготовленных навигаторами изменений: – Эти инициативы значительно отличаются от тех, что предлагаются работниками производственных подразделений, прежде всего глубиной проработки и реалистичностью внедрения. Наиболее эффективными стали инициативы, направленные на изменение потоков материалов и снижения потерь времени. К ним можно отнести производство армокаркасов и стальных анкеров. Игорь Гринспон также подчеркнул, что реализация этих инициатив даже превысила ожидания руководства предприятия. Внедрение улучшений в НОК продолжится в штатном режиме силами навигаторов при поддержке руководства, которое высоко оценивает целесообразность масштабирования полученного опыта на другие цеха, производства, службы. Ожидаемый суммарный эффект положительных изменений должен составить более 8% по пилотным проектам. Мы будем следить за развитием инициатив по повышению эффективности производства и обязательно расскажем о результатах. В тему Состоялся второй в истории «Норникеля» телемост между топ–менеджментом и сотрудниками компании. В прямом эфире с сотрудниками «Норникеля» общались первый вице–президент Сергей Дяченко, старший вице– президент Лариса Зелькова и вице–президент Сергей Дубовицкий. Работники компании смогли напрямую задать руководству самые актуальные вопросы и получить ответы на них. Масштаб события превзошёл все ожидания. Телемост соединил с московской студией десятки производственных площадок «Норникеля» по всей стране — от Кольской ГМК до Быстринского ГОКа в Забайкалье. Открытый разговор собрал тысячи людей, с которыми руководители компании обсудили, какой она будет завтра и что необходимо делать уже сегодня. Присоединиться к диалогу смогли все желающие. На предприятиях в этот день оборудовали специальные помещения, где можно было включиться в прямой эфир. В общей сложности поступило 693 вопроса, из них 103 — во время прямого эфира. Наиболее интересные и важные были заданы во время прямой линии. На момент окончания видеотрансляция телемоста с вице–президентами «Норникеля» набрала в общей сумме 8 850 просмотров на канале компании в YouTube и через внутренний канал связи.

«Норникель» станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze. В основе платформы Atomyze лежит технология распределённого реестра, которая позволяет переводить физические активы в цифровую форму и упрощает процесс торговли за счёт ускоренной обработки. «Норникель» станет первой промышленной компанией, которая проведёт эмиссию токенов на платформе Atomyze. Компания планирует использовать её возможности платформы для токенизации части контрактных объёмов поставок, таким образом предлагая широкому кругу инвесторов, заинтересованных в цифровых активах, новый класс инвестиционных продуктов. Компания намерена постепенно переходить на цифровые торговые инструменты. Выпущенные токены будут обеспечены резервами металла, в отношении которых будет проводиться регулярный аудит. На первом этапе «Норникель» будет тестировать токены, обеспеченные палладием, кобальтом и медью, а в будущем планирует токенизировать и другие металлы. Ожидается, что общий объём токенов, которые будут выпущены в течение первого года, составит до 10% от общего объёма продаж «Норникеля». «Экономика оцифровывается, и финансовые потоки переходят из традиционной экономики в цифровую. «Норникель» инвестирует в разработку различных цифровых решений для промышленного применения, в их числе решения для токенизации взаиморасчетов. «Норникель» первым из индустриальных лидеров начнет реализацию продукции с использованием токенов. Мы заинтересованы в данном проекте, поскольку он позволит нам популяризировать наши металлы благодаря переходу на цифровые методы торговли», — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Николай Кондрашов Фото Николая ЩИПКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Напомним, программа была разработана по инициативе департамента кадровой политики «Норникеля». НОК присоединился к обучению в октябре 2019 года. 23 «навигатора изменений» из числа сотрудников предприятия после получения знаний провели диагностику и проанализировали процесс производства. Далее были разработаны решения, коснувшиеся механообработки, сварочно–сборочного производства, литейно–кузнечного цеха и производства сухих смесей. В результате были выделены четыре ключевых проекта:– Снижение затрат при производстве анкерной крепи, путем оптимизации технологических процессов;– Сокращение потерь металла за счет изменения технологии изготовления бандажа с «ковки» на «литье»;– Увеличение объема производства армокаркаса путем внедрения мобильных стендов для их сборки;– Повышение производства сухих смесей до 51,8 тысяч тонн в год.Пилотные внедрения по этим направлениям стартовали в январе 2020 года.– В рамках цели, поставленной руководством компании по снижению удельных издержек и повышению производительности труда, обучение персонала инструментам бережливого производства очень полезно, – отметил генеральный директор НОК Игорь Гринспон. – Оно раскрыло в молодых людях потенциал к позитивным изменениям. Результатами проделанной работы остались довольны не только руководители структурных подразделений, но и сами ребята.Расскажем более подробно о пилотных инициативах, предложенных навигаторами и внедрённых в НОК.Так, в ремонтно–обеспечивающем цехе № 3 участникам рабочей группы по мехобработке удалось увеличить производительность на этапе увязки анкерной крепи в 1,5 раза за счёт изменения способа укладки и увязки пачек стяжных устройств с помощью текстильных лент вместо проволоки.Ещё более впечатляющих результатов добились при изготовлении армокаркаса в сборочно–сварочном производстве. Благодаря предложению навигаторов был изменён способ рубки прутков: заготовки стали рубить на пресс–ножницах пачкой из 30 прутков. Это позволило повысить производительность в пять раз. А оптимизация процессов сборки и сварки привела к увеличению производительности более чем в два раза за счёт выполнения операций в одном кондукторе без перемещения изделия. Так же руководителем группы взяты на себя личные обязательства по вынесению обосновывающих материалов на приобретение четырёхточечной машины контактной сварки на ближайшем инвестиционном комитете.Изменения коснулись и изготовления бандажей — навигаторы предложили делать их по технологии фасонного литья с исключением операции ковки, что привело к увеличению производительности на мехобработке на 12%, при этом отходы металла снизились на 30%. Сейчас разработан план ресурсосберегающей технологии производства бандажей, включающий в себя разработку и промышленное испытание отливки у заказчика.Есть успехи и в изготовлении сухих смесей. Уже на пилотной стадии их производство было увеличено на 4,5% за счёт исключения организационных потерь, связанных с режимом уборки линии в конце смены.Игорь Гринспон высоко оценил уровень проработки предложений, подготовленных навигаторами изменений:– Эти инициативы значительно отличаются от тех, что предлагаются работниками производственных подразделений, прежде всего глубиной проработки и реалистичностью внедрения. Наиболее эффективными стали инициативы, направленные на изменение потоков материалов и снижения потерь времени. К ним можно отнести производство армокаркасов и стальных анкеров.Игорь Гринспон также подчеркнул, что реализация этих инициатив даже превысила ожидания руководства предприятия.Внедрение улучшений в НОК продолжится в штатном режиме силами навигаторов при поддержке руководства, которое высоко оценивает целесообразность масштабирования полученного опыта на другие цеха, производства, службы. Ожидаемый суммарный эффект положительных изменений должен составить более 8% по пилотным проектам. Мы будем следить за развитием инициатив по повышению эффективности производства и обязательно расскажем о результатах.

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