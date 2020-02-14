Руководители минерально–сырьевого комплекса Заполярного филиала «Норникеля» обсудили вопросы профессиональной подготовки горняков.
|Площадь реконструированного учебного полигона увеличили до 7 тысяч кв. метров
Делегация в составе руководителей всех горнорудных предприятий Заполярного филиала собралась на учебном полигоне корпоративного университета «Норильский никель», расположенном в шахте «Ангидрит» рудника «Кайерканский» Норильского обеспечивающего комплекса.
Согласно стратегии развития «Норникеля», к 2030 году на Таймыре объёмы добычи руды вырастут на 75% — до 30 млн тонн в год. Чтобы обеспечить потребность горных предприятий в высококвалифицированном персонале, необходимо не только внести изменения в учебный процесс подготовки работников, но и провести модернизацию учебного подземного полигона корпоративного университета «Норильский никель». В конце 2018 года решением инвестиционного подкомитета операционного блока площадь учебного полигона увеличили до 7 тыс. кв. м, также проведена его реконструкция. Как отметила заместитель директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева, качеству подготовки персонала в компании уделяется особое внимание.
– Совместными усилиями корпоративного университета, Норильского обеспечивающего комплекса и Заполярного филиала проделана огромная работа по развитию инфраструктуры подземного полигона. Сегодня мы наметили ряд шагов, чтобы ещё больше усовершенствовать этот процесс и подготовка наших сотрудников приносила эффективные результаты уже в реальных выработках на рудниках, — резюмировала Анастасия Перфильева.
Участники совещания осмотрели все учебные подземные выработки, им продемонстрировали процессы отгрузки в рудо-спуск, зачистки трасс и плинтусов погрузочно–доставочной машиной, а также отгрузку горной массы ПДМ с поворота.
– Сегодня наши рудники — наиболее передовые не только в России, но и в мире. Однако чтобы оставаться эффективным и конкурентоспособным горным предприятием, компетенции наших сотрудников нужно расширять. И здесь большую роль играет процесс отработки практических навыков. Поэтому к нашему корпоративному университету такое повышенное внимание, — отметил заместитель директора ЗФ «Норникеля» по минерально–сырьевому комплексу Талгат Муштекенов.В тему
Николай Кондрашов Фото Марины ПЕШКОВОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Восемь крупнотоннажных карьерных самосвалов поступило в Норильск для рудника «Заполярный».В разработке месторождения «Норильск–1» рудника «Заполярный» (входит в ООО «Медвежий ручей») будут задействованы крупнотоннажные карьерные самосвалы БелАЗ грузоподъёмностью более 130 т. Подрядная организация «Промышленная строительно–монтажная компания» приобрела первую партию БелАЗ– 75131 – восемь штук. До конца года поступит ещё столько же машин.Габариты самосвалов нового поколения БелАЗ не позволяют перемещать их в собранном виде. Длина самосвала БелАЗ–75131 достигает 11,5 м, ширина — почти 6,5 м, высота — 7 м; вес грузовика превышает 107 т. Поэтому техника доставляется в Норильск крупными узлами и собирается на промплощадке. По графику после сборки и пусконаладки в работу машины начнут запускать в мае 2020 года.Помимо этого в текущем году на «Медвежий ручей» поступит ещё три экскаватора и столько же тяжёлых бульдозеров производства Liebherr и Komatsu. Экскаваторы Liebherr оснащены ковшами объёмом 15 м3. Габариты экскаваторов не менее впечатляющие: 18,5 м в длину, почти 7 м в ширину и более 8 м в высоту. Техника прошла специальную адаптацию для работы в условиях Крайнего Севера.
На рудниках Заполярного филиала «Норникеля» вводятся электронные паспорта бурения.Традиционно такие документы составлялись вручную или с использованием программ типа AutoCAD целой командой линейных руководителей. Мировая тенденция — делать их с помощью IT–инструментов и гораздо меньшим составом ИТР. Для большого рудника хватит двух–трёх инженеров по буровзрывным работам. Руководством ЗФ принято решение о пилотном проекте: на рудниках в качестве эксперимента вводится по одному такому специалисту.Для проектирования и контроля бурения вееров скважин при очистных работах в ЗФ используется программное обеспечение Micromine. При проектировании и контроле пробуренных шпуров для самоходных буровых установок фирмы Sandvik — программа iSURE, для самоходных буровых установок фирмы Epiroc — программа Underground Manager. Сейчас на рудниках ЗФ проектирование буровых работ в программном обеспечении Micromine, iSURE, Underground manager ведётся в опытно–промышленном порядке. Идёт отработка структуры проектирования и контроля буровых работ, накопление опыта эксплуатации самоходных буровых установок с системами автоматизации бурения. На рудниках ЗФ уже работают более двух десятков таких машин.В ближайшем будущем в «Норникеле» планируется инициация большого инвестиционного проекта, направленного на решение проблемы автоматизации бурения и контроля буровых работ с рабочим названием «Автоматизированная система управления самоходными буровыми установками». В его рамках предполагается проработать вопросы комплексного перехода на автоматизированное бурение по электронным паспортам, использование дистанционного управления процессом бурения, а возможно, и бурения полностью в автоматическом режиме.