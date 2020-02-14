[Индекс номера 15 (28.02.2020)]



Технопарк

При любой погоде

Автопарк аэропорта «Норильск» пополнился новой спецтехникой.

Всего в аэропорту «Норильск» работает порядка 150 единиц спецтехники, выполняющей различные задачи: от предрейсовой подготовки лайнеров до очистки полосы от снега и наледи. Обновление происходит планомерно в рамках инвестиционной программы «Норникеля», сообщил журналистам главный инженер аэропорта Дмитрий Коробков. В этот раз автопарк пополнился тремя единицами техники: компактной подметально–продувочной машиной, установкой воздушного запуска самолётов и аэродромным тягачом. Компактная подметально–продувочная машина фирмы SCHMIDT CJS предназначена для скоростной уборки снега на искусственных покрытиях аэропорта. Может работать при температуре от +35 до –40 градусов при влажности воздуха до 90%, снегопадах, затяжных дождях и скорости ветра до 25 м/с. Как отметил Дмитрий Коробков, скорость очистки снега у новой машины позволяет значительно быстрее и качественнее готовить полосу к вылету самолётов. Для запуска двигателей авиалайнеров в некоторых случаях применяют наземный воздушный запуск. В качестве источника сжатого воздуха используется специальная установка, которая раскручивает газотурбинные двигатели самолётов. Одну такую машину — УВЗ АИСТ–6 — закупили и для аэропорта «Норильск». Аэродромный тягач CHАL-LENGER 280 производства фирмы TREPEL пришёл на смену своему предшественнику, отработавшему на боевом посту более 15 лет. Эта машина нужна, чтобы транспортировать воздушное судно с низкорасположенными двигателями с рулёжных дорожек на места стоянок или к телескопическим трапам. Также доставлены в Норильск автогрейдер, предназначенный для очистки подъездных путей, стоянок самолётов, перрона и вахтовый автобус модели МАКАР 57822B на базе КамАЗа–43118 для перевозки сменного персонала аэропорта.

Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Всего в аэропорту «Норильск» работает порядка 150 единиц спецтехники, выполняющей различные задачи: от предрейсовой подготовки лайнеров до очистки полосы от снега и наледи. Обновление происходит планомерно в рамках инвестиционной программы «Норникеля», сообщил журналистам главный инженер аэропорта Дмитрий Коробков. В этот раз автопарк пополнился тремя единицами техники: компактной подметально–продувочной машиной, установкой воздушного запуска самолётов и аэродромным тягачом.Компактная подметально–продувочная машина фирмы SCHMIDT CJS предназначена для скоростной уборки снега на искусственных покрытиях аэропорта. Может работать при температуре от +35 до –40 градусов при влажности воздуха до 90%, снегопадах, затяжных дождях и скорости ветра до 25 м/с. Как отметил Дмитрий Коробков, скорость очистки снега у новой машины позволяет значительно быстрее и качественнее готовить полосу к вылету самолётов.Для запуска двигателей авиалайнеров в некоторых случаях применяют наземный воздушный запуск. В качестве источника сжатого воздуха используется специальная установка, которая раскручивает газотурбинные двигатели самолётов. Одну такую машину — УВЗ АИСТ–6 — закупили и для аэропорта «Норильск».Аэродромный тягач CHАL-LENGER 280 производства фирмы TREPEL пришёл на смену своему предшественнику, отработавшему на боевом посту более 15 лет. Эта машина нужна, чтобы транспортировать воздушное судно с низкорасположенными двигателями с рулёжных дорожек на места стоянок или к телескопическим трапам.Также доставлены в Норильск автогрейдер, предназначенный для очистки подъездных путей, стоянок самолётов, перрона и вахтовый автобус модели МАКАР 57822B на базе КамАЗа–43118 для перевозки сменного персонала аэропорта.

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