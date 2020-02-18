Норильчане дважды проводили зиму и теперь ждут весну.
Масленицу отпраздновали сразу на двух городских площадках: в субботу, 29 февраля, на лыжной базе «Оль-Гуль» и в воскресенье, 1 марта, в Музее Норильска. Там гостей встречали русскими народными мелодиями, ароматом блинов, ярмаркой, мастер-классами и выставкой деревянных игрушек, которая как нельзя лучше соответствовала приподнятому настроению собравшихся.
Посетил музей и руководитель департамента комплексного изучения Арктики Сибирского федерального университета Юрий Захаринский. Он поделился своими впечатлениями:
– Очень рад, что традиции сибирской Масленицы сохраняются и передаются от поколения к поколению и в Норильске. Этот праздник даёт возможность взрослым и детворе приобщиться к русскому фольклору, узнать что-то новое.
Продолжение читайте в «Заполярной Правде» 6 марта.Фото Ирины ЯРИНСКОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда