[Индекс номера 16 (03.03.2020)]



Эхо праздника

Поём, гуляем, весну зазываем

Норильчане дважды проводили зиму и теперь ждут весну.

Масленицу отпраздновали сразу на двух городских площадках: в субботу, 29 февраля, на лыжной базе «Оль-Гуль» и в воскресенье, 1 марта, в Музее Норильска. Там гостей встречали русскими народными мелодиями, ароматом блинов, ярмаркой, мастер-классами и выставкой деревянных игрушек, которая как нельзя лучше соответствовала приподнятому настроению собравшихся. Посетил музей и руководитель департамента комплексного изучения Арктики Сибирского федерального университета Юрий Захаринский. Он поделился своими впечатлениями: – Очень рад, что традиции сибирской Масленицы сохраняются и передаются от поколения к поколению и в Норильске. Этот праздник даёт возможность взрослым и детворе приобщиться к русскому фольклору, узнать что-то новое. Продолжение читайте в «Заполярной Правде» 6 марта. Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Масленицу отпраздновали сразу на двух городских площадках: в субботу, 29 февраля, на лыжной базе «Оль-Гуль» и в воскресенье, 1 марта, в Музее Норильска. Там гостей встречали русскими народными мелодиями, ароматом блинов, ярмаркой, мастер-классами и выставкой деревянных игрушек, которая как нельзя лучше соответствовала приподнятому настроению собравшихся.Посетил музей и руководитель департамента комплексного изучения Арктики Сибирского федерального университета Юрий Захаринский. Он поделился своими впечатлениями:– Очень рад, что традиции сибирской Масленицы сохраняются и передаются от поколения к поколению и в Норильске. Этот праздник даёт возможность взрослым и детворе приобщиться к русскому фольклору, узнать что-то новое.Продолжение читайте в «Заполярной Правде» 6 марта.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















