[Индекс номера 16 (03.03.2020)]

 Будьте здоровы 
Лечить станет легче

Новое медицинское оборудование на общую сумму почти 34 миллиона рублей поступило в норильскую детскую больницу.
Финансирование выделено из федерального бюджета в рамках программы «Развитие детского здравоохранения». Перечень приобретений детской больницы достаточно широк и включает в себя два рентгеновских и два ультразвуковых аппарата, офтальмологическое и эндоскопическое оборудование, компьютерные процессоры и анализаторы для лабораторных исследований. И это не предел. Уже в этом году в Норильске появится оборудование, позволяющее по полисам ОМС проводить обследования, на которые ранее маленьких пациентов из Норильска отправляли в федеральные центры.
Продолжение читайте в «Заполярной Правде» 6 марта.

Фото Владимира МАКУШКИНА
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Конкурс 
Конкурс «Открой новую страницу» для подписчиков «Заполярной Правды» завершился. Победители получили сертификаты от спонсоров на общую сумму 180 тысяч рублей.

Прямая линия 
В редакции «Заполярной Правды» прошла очередная прямая линия. На вопросы норильчан отвечали Андрей Беспалов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства и его заместитель по производству Татьяна Шульгина.

Будьте здоровы 
Новое медицинское оборудование на общую сумму почти 34 миллиона рублей поступило в норильскую детскую больницу.

Закон и порядок 
Больше 60 городских капитальных построек, в числе которых гаражи, склады и торговые павильоны, признаны самостроем. По закону они должны быть снесены или узаконены.

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 3 марта 2020 
16:09 Выставка «Земля смеётся цветами» стала весенним подарком норильчанкам.
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15:41 В Музее Норильска пройдёт проектная вечеринка по созданию его концепции.
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14:36 Сильнейших норильских дзюдоистов выявили в открытом городском турнире на призы торговой сети «Океан».
14:28 Сегодня на площади Памяти Героев норильские юнармейцы развернули копию Знамени Победы.
14:24 Норильчанин дал сотруднику полиции взятку в крупном размере (более 450 тысяч рублей), чтобы тот не заводил уголовное дело.
14:03 В школах края начинается проведение всероссийских проверочных работ (ВПР). В 2020 году их напишут около 130 тысяч учеников из 800 школ.
13:02 В Норильске почтили память пограничников, павших на острове Даманском.
12:39 Норильчане стартуют в первенстве России по мини-футболу среди юношей.
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