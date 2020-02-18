[Индекс номера 16 (03.03.2020)]



Будьте здоровы

Лечить станет легче

Новое медицинское оборудование на общую сумму почти 34 миллиона рублей поступило в норильскую детскую больницу.

Финансирование выделено из федерального бюджета в рамках программы «Развитие детского здравоохранения». Перечень приобретений детской больницы достаточно широк и включает в себя два рентгеновских и два ультразвуковых аппарата, офтальмологическое и эндоскопическое оборудование, компьютерные процессоры и анализаторы для лабораторных исследований. И это не предел. Уже в этом году в Норильске появится оборудование, позволяющее по полисам ОМС проводить обследования, на которые ранее маленьких пациентов из Норильска отправляли в федеральные центры. Продолжение читайте в «Заполярной Правде» 6 марта.

Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Финансирование выделено из федерального бюджета в рамках программы «Развитие детского здравоохранения». Перечень приобретений детской больницы достаточно широк и включает в себя два рентгеновских и два ультразвуковых аппарата, офтальмологическое и эндоскопическое оборудование, компьютерные процессоры и анализаторы для лабораторных исследований. И это не предел. Уже в этом году в Норильске появится оборудование, позволяющее по полисам ОМС проводить обследования, на которые ранее маленьких пациентов из Норильска отправляли в федеральные центры.Продолжение читайте в «Заполярной Правде» 6 марта.

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