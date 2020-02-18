[Индекс номера 16 (03.03.2020)]

 Закон и порядок 
Нагоняй за самострой

Больше 60 городских капитальных построек, в числе которых гаражи, склады и торговые павильоны, признаны самостроем. По закону они должны быть снесены или узаконены.
Данные объекты не отвечают требованиям ст. 222 Гражданского кодекса РФ. Как рассказала Динара Абдуллаева, начальник отдела муниципального контроля управления имущества администрации Норильска, сейчас уточнены случаи, в которых постройка считается самовольной.
- Орган местного самоуправления сможет без суда принять решение о сносе сооружения, если постройка возведена на земельном участке, на который нет правоустанавливающих документов; если вид разрешённого использования участка не допускает строительства на нём такого объекта и постройка расположена в границах территории общего пользования, - отметила она.
Подробнее - в «Заполярной Правде» 6 марта.

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Закон и порядок 
Больше 60 городских капитальных построек, в числе которых гаражи, склады и торговые павильоны, признаны самостроем. По закону они должны быть снесены или узаконены.

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