[Индекс номера 17 (06.03.2020)]

 Будьте здоровы 
Лечить станет легче

Новое медицинское оборудование на общую сумму почти 34 миллиона рублей поступило в норильскую детскую больницу.
С хорошим оборудованием и доктору проще, и пациенту лучше
Финансирование выделено из федерального бюджета в рамках программы «Развитие детского здравоохранения». Перечень приобретений детской больницы достаточно широк и включает в себя рентгеновский аппарат, два ультразвуковых аппарата, офтальмологическое и эндоскопическое оборудование, компьютерные процессоры и анализаторы для проведения лабораторных исследований. И это не предел. Уже в этом году в Норильске появится оборудование, позволяющее по полису ОМС проводить обследования, на которые ранее маленьких пациентов из Норильска отправляли в федеральные центры.
Персонал детской поликлиники на Бегичева, 24, от обновления без преувеличения в восторге. По признанию узких специалистов, работа облегчается и улучшается на 1000%. Один только перечень аппаратов для офтальмологических обследований впечатляет. В него вошли авторефрактометр, автоматический периметр, ретинальная камера, налобный офтальмоскоп, бесконтактный тонометр, скиаскопические линейки. Современная оптика позволяет специалистам зафиксировать более мелкие дефекты слизистой оболочки. Кроме того, мощный процессор ведёт запись исследования в режиме реального времени. Все понимают, насколько эта процедура неприятна и как сложно её перенести маленьким детям. Теперь специалист может достаточно быстро сделать подробную запись исследования и тщательно её изучить, отпустив пациента.
В рентгенкабинет вместе с новым аппаратом пришли мониторы, принтер и сопутствующая мебель. Если раньше отклонения диагностировались по снимку с помощью обычной канцелярской линейки, то теперь достаточно выделить необходимую область с помощью курсора на мониторе, и программа сама посчитает показатели.
Распечатать результаты можно как на специальных пластинах, так и на обычной бумаге. Современное оборудование даёт чёткое изображение высокого разрешения, что позволяет минимизировать вероятность ложноположительных результатов. Снимки хранятся в единой базе данных, и у врача есть возможность оценить их дистанционно.
В ближайшее время Норильск войдёт в единый цифровой контур Красноярского края, а значит, пациентам, отправляющимся на лечение в столицу региона, не обязательно возить с собой рентгеновские снимки.
По заверению главного врача детской больницы Игоря Зайчика, в 2020 году гарантированно будет приобретено ещё две позиции оборудования. Технические задания уже составлены, и необходимое финансирование выделено. Первый аппарат — холтер для исследования сердечно–сосудистой системы.
На данный момент у детской больницы есть возможность регулярно проводить только ЭКГ–исследование. Оно проводится за полторы–две минуты, и за это время далеко не всегда удаётся зарегистрировать патологию.
Сейчас в случаях крайней необходимости холтер приходится одалживать у взрослой поликлиники. Этот аппарат фиксируется на пациенте и записывает показания в течение суток. При этом родители ребёнка ведут дневник его активности (во сколько встал, позавтракал, погулял и так далее). При расшифровке данных доктор сопоставляет записи в дневнике с показаниями прибора. Если есть какие–то отклонения, можно увидеть, с чем они связаны: с увеличением физической активности или в состоянии покоя.
Следующий немаловажный для Норильска диагностический прибор необходим для эффективного проведения электроэнцефало-графии. Длительное обследование головного мозга с видеофиксацией позволяет рассмотреть самые мелкие проявления отклонений, таких, как мелкое подрагивание глаз или рук.

34 миллиона рублей потрачено на новое медицинское оборудование, поступившее в норильскую детскую больницу.

Надежда Петрова
Фото Владимира МАКУШКИНА
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