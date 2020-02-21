[Индекс номера 17 (06.03.2020)]



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Наш компас земной

Надеждинский металлургический завод имени Б. И. Колесникова — самое молодое и высокотехнологичное металлургическое предприятие Заполярного филиала «Норникеля». Появление завода в своё время вдохнуло новую жизнь в промышленный Норильск.

Дорогие друзья! В 2020 году наша компания отмечает 85–летний юбилей! «Норникель» был и остаётся флагманом цветной металлургии, крупнейшим производителем цветных и драгоценных металлов. Наши позиции мы постоянно подтверждаем своими достижениями. Поэтому нашу компанию, наш завод и наш город знает весь мир. Благодаря развитию нашего предприятия, слаженной и высокопрофессиональной работе коллектива мы по итогам прошлого года добились рекордных показателей по всем ключевым направлениям. В трёхлетнем плане — модернизация первой и второй технологических линий, в планах на пять лет — третий плавильный агрегат. Кроме этого мы планируем модернизацию двух кислородных блоков на наших кислородных станциях. В юбилейный год мы вошли с амбициозными планами как по производству, так и по проектам его модернизации. Строительство по «Серному проекту» вступило в активную стадию. Мегастройка, завод в заводе, 2,5 млрд долларов инвестиций в перспективе позволят снизить выбросы диоксида серы до 90%. Пользуясь случаем, поздравляю весь коллектив нашего завода и компании с юбилеем, желаю безаварийной работы, тепла, мира и благополучия в семье. А заодно от себя лично и всего трудового коллектива хочу поздравить наших женщин с Международным женским днём, особенно тех, у кого имя, как у нас, — Надежда! Илья Сарычев, директор Надеждинского металлургического завода директор Надеждинского металлургического завода Сегодня Свет «Надежды» Сегодня Надеждинский металлургический завод насчитывает шесть основных подразделений и одно вспомогательное, в состав которых в свою очередь входит множество служб и отделов. Цех по производству элементарной серы № 1 занимается переработкой металлосодержащего продукта Талнахской обогатительной фабрики с получением автоклавного сульфидного концентрата, который направляется на пирометаллургический передел, и элементной серы, отгружаемой потребителю в летнюю навигацию. С этого года запущен новый передел по переработке никелевого шлака медного завода флотационным методом, теперь здесь получают никелевый и медный концентраты. Никелевый концентрат направляется на пирометаллургический передел, а медный — на медный завод. Основная специальность работающих здесь заводчан — аппаратчик–гидрометаллург. Плановая численность сотрудников этого подразделения — 166 человек. Плавильный цех № 1 состоит из сушильного, обжигового и трёх плавильных участков. Главной его задачей является переработка всех никельсодержащих продуктов, поступающих на завод с Талнахской и Норильской обогатительных фабрик, медного завода. На выходе получается два основных продукта: медно–никелевый файнштейн, который отправляется на Кольскую ГМК, и гранулированный шлак, его частично используют в закладочной смеси для заполнения пустот выработок на рудниках. В цехе работают люди нескольких специальностей: плавильщики, конверторщики, разливщики, обжигальщики, сушильщики, операторы пылегазоулавливающих установок и другие — всего 870 человек. Цех обезвоживания и складирования концентратов силами машинистов насосных установок (87 человек) перерабатывает никелевые концентраты ТОФ и НОФ, тонко измельчённые обороты, измельчённый никелевый шлак медного завода в основных агрегатах — сгустителях, где получают сгущенный никельсульфидный концентрат, который отправляется на сушильный участок плавильного цеха № 1. После множества стадий сушки концентрат перемешивается с флюсами, и таким образом получается шихта, которая отправляется в печь взвешенной плавки. Цех подготовки сырья и шихты занимается приёмом и подготовкой сырья и металлосодержащих продуктов для обеспечения потребностей пирометаллургического и гидрометаллургического переделов. К данным материалам относятся: флюсы (песок, вскрышная порода, кварцит, отсевы вскрышных пород; восстановители (антрацит, орешек коксовый, уголь); нейтрализаторы (известняк, известь, гидроксид натрия (натр едкий)); реагенты (топливо моторное, присадки, лигносульфонат, ксантогенат; металлосодержащие продукты (руда, текущие обороты, никелевый шлак медного завода). В цехе трудятся 167 человек: машинисты мельниц, бункеровщики, машинисты кранов, транспортировщики и растворщики реагентов. Кислородная станция и кислородная станция № 1. Первая находится в Норильске, вторая — на территории НМЗ. Их основная задача — обеспечение потребителей технологическим и техническим кислородом, азотом, кислородно–воздушной смесью, сжатым воздухом. Общая численность штата кислородных станций — 191 человек. Сегодня «Надежда» вновь стала площадкой для реализации амбициозного проекта «Норникеля». Программа модернизации производства с использованием уникальных инновационных технологий и экологической составляющей получила название «Серный проект». Уже выбран генеральный подрядчик, и полным ходом идёт подготовка фундаментов и площадки. По самым скромным подсчётам на строительстве новых объектов на территории Надеждинского завода будет занято не менее трёх тысяч человек. «Мы начинаем строиться в полный рост, — говорит директор НМЗ Илья Сарычев. — Уже к концу 2022 года на «Надежде» должен появиться завод в заводе. Масштаб строительства мы сможем увидеть и оценить уже этим летом». Участок розлива файнштейна ПЦ-1 История в деталях 23 сентября 1968 года — Минцветметом СССР подписано техническое задание на проектирование Второго никелевого завода НГМК. Заданием определена переработка медного, никелевого и пирротиновых концентратов с использованием современных гидрометаллургических и автогенных процессов. 27 ноября 1970 года — принято Постановление Совмина СССР № 959 «О строительстве Второго никелевого завода НГМК». Строительство поручено Минэнерго СССР, первым подрядчиком было СМУ–2 «ХантайГЭСстрой», в дальнейшем — управление «Норилькэнергострой», специальное управление строительства «СУС «Таймырэнергострой». 23 февраля 1971 года — на стройплощадку «Надежда» высажен первый десант строителей — бригада СМУ–2 «ХантайГЭСстрой» В. П. Рака из Снежногорска. Начато строительство гидрометаллургического производства первой очереди НМЗ. 13 апреля 1973 года — принято постановление Совмина СССР о разработке технического проекта пирометаллургического производства — второй очереди завода. 1975 год — начато формирование коллектива металлургов для основных цехов первой очереди НМЗ. 13 апреля 1978 года — утверждён городской штаб по строительству НМЗ. Еженедельный контроль и руководство ходом строительства осуществлялись штабом во главе с Б. И. Колесниковым. 10 октября 1979 года — дата официального рождения Надеждинского металлургического завода. В этот день подписан акт Государственной комиссии о приёме в эксплуатацию гидрометаллургического передела первой очереди НМЗ. 30 апреля 1981 года — получен первый никелевый штейн в печи взвешенной плавки и первый файнштейн по полной технологической схеме. 22 сентября 1981 года — на заседании Президиума Совета Министров СССР утверждён акт Государственной комиссии о приёме в эксплуатацию Надеждинского металлургического завода. В этот же год была запущена вторая очередь НМЗ по технологии компании Outokumpu (Finland)OY.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

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