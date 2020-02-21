[Индекс номера 17 (06.03.2020)]



Наш общий юбилей

Норильску из Москвы

«Заполярная Правда» продолжает свой праздничный проект, в котором исполняет роль почтальона. Со всех уголков страны мы собрали поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.

• Лариса Пронникова 10 лет возглавляла в Норильске отделение Всероссийского театрального общества, руководила кинотеатром им. Ленина, была замдиректора кинотеатра «60 лет Октября». Работала в ГЦК. • Автор–составитель 10 книг о культуре Норильска: «Планета культуры — Норильск», «Семьдесят шагов во времени», «Театральное досье», «75 писем о любви», «Голубой экран Таймыра», «Директорский корпус Норильского комбината» и т. д. • За многолетнюю работу ей объявил благодарность министр культуры РФ Владимир Мединский. Никольская улица. Москва Дорогие норильчане! Вот уже 25 лет прошло, как я стала жителем столицы. Но Норильск навсегда остался в сердце, душе и воспоминаниях. Тёплых. Добрых. Крайний Север подарил мне настоящих друзей, единомышленников. Благодаря им в свет выходили мои книги. Сейчас продолжается работа над изданием о Михаиле Киме — авторе уникального метода свайного фундирования. Норильск строили и развивали мужественные и талантливые люди. Такие и сейчас живут и трудятся в заполярном городе. И о них нужно говорить, писать. В связи с этим мне очень жаль, что закрылась ГТРК «Норильск». Потому я надеюсь, что с этого юбилейного года ситуация изменится и список городских СМИ пополнится. А в новых телепрограммах и публикациях продолжатся традиции культурной журналистики Норильска. В преддверии столь значимого события я желаю компании стабильности, а её работникам и всем норильчанам — душевного спокойствия, финансового благополучия и, конечно, крепкого здоровья. Будет здоровье — будут добрые дела, а, значит, будет развиваться и процветать Норильск. Лариса Пронникова

Наталья Никитина Фото из архива Ларисы Пронниковой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















