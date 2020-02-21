[Индекс номера 17 (06.03.2020)]



Промышленный словарь

Кек......кислотное выщелачивание

Все мы, норильчане, даже не являясь работниками компании, знаем о производственной цепочке больше, чем многие жители материка. И это понятно и правильно. Ведь «Норникель», который в нынешнем году празднует 85–летний юбилей, — градообразующее предприятие. «Заполярка» решила отметить эту дату по–особенному и предлагает читателям проверить себя, а именно — заглянуть в промышленный словарь. И ещё раз сказать слова благодарности нашим землякам, чей труд связан с непростым делом производства металлов.

Теллур – редкоземельный металл Кек — твёрдый остаток от фильтрации пульпы, получаемый в процессе выщелачивания руд, концентратов или промежуточных продуктов металлургического производства, а также при очистке технологических растворов. Является продуктом фильтрования напора подаваемой в фильтровальный аппарат суспензии. Она под давлением поступает внутрь пакета плотно сжатых фильтровальных элементов, обтянутых специальной тканью. Частицы твёрдой фазы задерживаются на поверхности фильтровального полотна, а жидкая фаза свободно проникает через мелкие поры фильтроткани и далее через систему каналов выводится из фильтра. Пресс–фильтры Boliden, установленные в своё время на участке фильтрации пульпы в сушильном цехе медного завода, внедрялись в рамках программы модернизации производства Заполярного филиала «Норникеля». При этом была достигнута цель повышения безопасности технологического процесса плавки, снижения потерь цветных металлов, существенного сокращения расходов природного газа и кислорода в печах Ванюкова, а также уменьшена нагрузка на очистные сооружения. КЗЦМ — Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова — крупнейшее в мире предприятие, осуществляющее в промышленных масштабах аффинаж всех металлов платиновой группы: платины, палладия, родия, иридия, рутения, осмия, а также золота и серебра. Компания выпускает химические соединения драгоценных металлов, ювелирные изделия, каталитические системы, технические изделия из драгоценных металлов; продукцию и услуги аналитического комплекса; перерабатывает как минеральное, так и вторичное сырьё. В конце 1980–х — начале 1990–х годов постановлением Совета министров СССР вошёл в состав государственного концерна по производству цветных металлов «Норильский никель». В концерн были включены Норильский комбинат, комбинаты «Печенганикель» и «Североникель», Оленегорский механический завод, Красноярский завод по обработке цветных металлов и Институт «Гипроникель» (Ленинград). Эти предприятия были объединены на основе общей технологической схемы переработки сульфидных медно–никелевых руд. Сегодня КЗЦМ в «Норникель» не входит, но концентрат драгоценных металлов и платиноидов поставляется туда из Норильска, из металлургического цеха медного завода. Кислотное выщелачивание — производится с применением кислот (растворов кислот) в качестве реагентов. Широко применяется на заводе «Норникеля» — Norilsk Nickel Harjavalta, который выпускает товарную продукцию, включая никелевые катоды, брикеты и соли, а также полупродукты, включая медный кек, содержащий металлы платиновой группы, и кобальт в растворе, далее перерабатываемые сторонними компаниями. Сернокислотное выщелачивание никелевых полупродуктов позволяет достигать показателей по извлечению металла свыше 98%, эта технология является передовой практикой в горно–металлургической отрасли.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — твёрдый остаток от фильтрации пульпы, получаемый в процессе выщелачивания руд, концентратов или промежуточных продуктов металлургического производства, а также при очистке технологических растворов. Является продуктом фильтрования напора подаваемой в фильтровальный аппарат суспензии. Она под давлением поступает внутрь пакета плотно сжатых фильтровальных элементов, обтянутых специальной тканью. Частицы твёрдой фазы задерживаются на поверхности фильтровального полотна, а жидкая фаза свободно проникает через мелкие поры фильтроткани и далее через систему каналов выводится из фильтра. Пресс–фильтры Boliden, установленные в своё время на участке фильтрации пульпы в сушильном цехе медного завода, внедрялись в рамках программы модернизации производства Заполярного филиала «Норникеля». При этом была достигнута цель повышения безопасности технологического процесса плавки, снижения потерь цветных металлов, существенного сокращения расходов природного газа и кислорода в печах Ванюкова, а также уменьшена нагрузка на очистные сооружения.— Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова — крупнейшее в мире предприятие, осуществляющее в промышленных масштабах аффинаж всех металлов платиновой группы: платины, палладия, родия, иридия, рутения, осмия, а также золота и серебра. Компания выпускает химические соединения драгоценных металлов, ювелирные изделия, каталитические системы, технические изделия из драгоценных металлов; продукцию и услуги аналитического комплекса; перерабатывает как минеральное, так и вторичное сырьё. В конце 1980–х — начале 1990–х годов постановлением Совета министров СССР вошёл в состав государственного концерна по производству цветных металлов «Норильский никель». В концерн были включены Норильский комбинат, комбинаты «Печенганикель» и «Североникель», Оленегорский механический завод, Красноярский завод по обработке цветных металлов и Институт «Гипроникель» (Ленинград). Эти предприятия были объединены на основе общей технологической схемы переработки сульфидных медно–никелевых руд. Сегодня КЗЦМ в «Норникель» не входит, но концентрат драгоценных металлов и платиноидов поставляется туда из Норильска, из металлургического цеха медного завода.— производится с применением кислот (растворов кислот) в качестве реагентов. Широко применяется на заводе «Норникеля» — Norilsk Nickel Harjavalta, который выпускает товарную продукцию, включая никелевые катоды, брикеты и соли, а также полупродукты, включая медный кек, содержащий металлы платиновой группы, и кобальт в растворе, далее перерабатываемые сторонними компаниями. Сернокислотное выщелачивание никелевых полупродуктов позволяет достигать показателей по извлечению металла свыше 98%, эта технология является передовой практикой в горно–металлургической отрасли.

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