[Индекс номера 17 (06.03.2020)]



Общество

12 марта — День работника уголовно–исполнительной системы

Уважаемые работники уголовно–исполнительной системы, поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником!

Ваша непростая деятельность требует высочайшего профессионализма, гуманности, ответственности и выдержки, а иногда сотрудникам пенитенциарной системы приходится сталкиваться даже с риском для здоровья и жизни. Несмотря на все эти трудности, вы с честью справляетесь с одним из важнейших направлений работы правоохранителей — исполнением уголовных наказаний, законным содержанием обвиняемых и подсудимых. От деловых и человеческих качеств каждого из вас во многом зависит выполнение возложенной на вас государством задачи по дальнейшей социализации граждан, преступивших закон, возвращению их к нормальной жизни в современном обществе. Примите слова благодарности за ваш непростой труд в системе правоохранительных органов, неравнодушное отношение к своей работе, мужество и ответственность, с которыми вы решаете вопросы любой сложности. Крепкого вам здоровья, карьерного роста, реализации всех жизненных планов, семейного благополучия и добра!

Ринат Ахметчин, глава города Норильска Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов глава города Норильскапредседатель Норильского городского Совета депутатов День с историей Ежегодно в России 12 марта отмечается День работника уголовно–исполнительной системы — профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний России. Дата была выбрана не случайно — 12 марта 1879 года (по старому стилю — 27 февраля) император Александр II подписал указ о создании Главного тюремного управления Министерства внутренних дел Российской империи. Впервые профессиональный день представители этой непростой специальности отметили в 1999 году, в год 120–летнего юбилея уголовно–исполнительной системы России. 16 ноября 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ «О Дне работника уголовно–исполнительной системы» и тем самым придал празднику государственный статус. Ранее, вплоть до 1998 года, сотрудники пенитенциарной системы отмечали свой день 10 ноября, вместе с сотрудниками МВД. В Норильске эту дату отмечают сотрудники уголовно–исполнительной инспекции, следственного изолятора № 4, а также исправительной колонии № 15 строгого режима (с участком общего режима), предназначенной для содержания лиц мужского пола, впервые осуждённых к лишению свободы. www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ваша непростая деятельность требует высочайшего профессионализма, гуманности, ответственности и выдержки, а иногда сотрудникам пенитенциарной системы приходится сталкиваться даже с риском для здоровья и жизни. Несмотря на все эти трудности, вы с честью справляетесь с одним из важнейших направлений работы правоохранителей — исполнением уголовных наказаний, законным содержанием обвиняемых и подсудимых. От деловых и человеческих качеств каждого из вас во многом зависит выполнение возложенной на вас государством задачи по дальнейшей социализации граждан, преступивших закон, возвращению их к нормальной жизни в современном обществе.Примите слова благодарности за ваш непростой труд в системе правоохранительных органов, неравнодушное отношение к своей работе, мужество и ответственность, с которыми вы решаете вопросы любой сложности. Крепкого вам здоровья, карьерного роста, реализации всех жизненных планов, семейного благополучия и добра!

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