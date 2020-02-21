[Индекс номера 17 (06.03.2020)]



Решительные люди

Госзаказ

В Норильске вновь создан военизированный горноспасательный отряд МЧС России.

Как сообщил его командир Анатолий Сабиров, подразделение состоит из двух взводов, в состав которых входят 12 горноспасательных отделений. Отряд сменил на боевом посту работавшее с 2009 года на рудниках Норильского промрайона предприятие «Промбезопасность». Таким образом, в Норильске исполнены положения 167–го Федерального закона, внёсшего изменения в 151–й Закон о спасателях, согласно которому область горноспасательных работ должна быть закреплена за государственными, а не частными службами. Отряд уже приступил к обслуживанию производственных объектов — восьми подземных рудников, трёх карьеров, двух обогатительных фабрик и склада взрывчатых материалов. Его штат насчитывает 152 человека — это спасатели и сотрудники контрольно–испытательной лаборатории. По словам Анатолия Сабирова, лаборатория — особая гордость отряда. Она предназначена для обеспечения пылевого и аэрогазового контроля и является подразделением профилактической службы. В эту же структуру входит и служба депрессионных съёмок, на которую возложен контроль за работой вентиляции рудников и инженерные расчёты при ликвидации аварий. При отряде открыт учебный центр, в котором не только проходят обязательную переподготовку горноспасатели, но и проводится обучение работников производственных объектов I и II класса опасности для формирования вспомогательных горноспасательных команд. – В России действуют 14 филиалов (отрядов) ВГСЧ, обеспечивающих безопасность объектов, на которых ведётся подземная добыча полезных ископаемых. И один из крупнейших находится на Таймыре. Общая протяжённость подземных выработок, которые мы обслуживаем в НПР, составляет около 1 240 км. Для оперативных выездов в Норильск доставили специализированные полноприводные автомобили ПАЗ и МАН, оснащение и оборудование. Сейчас продолжаем завоз, — отметил Анатолий Сабиров. Справка «ЗП» Анатолий Сабиров. Родился 30 июня 1957 года в городе Партизанске Приморского края. Образование высшее (Дальневосточный политехнический институт им. В. В. Куйбышева). Работал подземным крепильщиком на шахте «Торезская», был заместителем директора шахты «Ударновская» на Сахалине. С 2003 по 2005 год — заместитель командира отряда ВГСО Дальнего Востока. С 2005 по 2017 год — командир Сахалинского отряда горноспасателей, с 2017 по 2019 год — командир отряда ВГСО Урала. В ноябре 2019 года возглавил Норильский военизированный горноспасательный отряд МЧС России.

Михаил Туаев Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как сообщил его командир Анатолий Сабиров, подразделение состоит из двух взводов, в состав которых входят 12 горноспасательных отделений. Отряд сменил на боевом посту работавшее с 2009 года на рудниках Норильского промрайона предприятие «Промбезопасность». Таким образом, в Норильске исполнены положения 167–го Федерального закона, внёсшего изменения в 151–й Закон о спасателях, согласно которому область горноспасательных работ должна быть закреплена за государственными, а не частными службами.Отряд уже приступил к обслуживанию производственных объектов — восьми подземных рудников, трёх карьеров, двух обогатительных фабрик и склада взрывчатых материалов. Его штат насчитывает 152 человека — это спасатели и сотрудники контрольно–испытательной лаборатории. По словам Анатолия Сабирова, лаборатория — особая гордость отряда. Она предназначена для обеспечения пылевого и аэрогазового контроля и является подразделением профилактической службы. В эту же структуру входит и служба депрессионных съёмок, на которую возложен контроль за работой вентиляции рудников и инженерные расчёты при ликвидации аварий. При отряде открыт учебный центр, в котором не только проходят обязательную переподготовку горноспасатели, но и проводится обучение работников производственных объектов I и II класса опасности для формирования вспомогательных горноспасательных команд.– В России действуют 14 филиалов (отрядов) ВГСЧ, обеспечивающих безопасность объектов, на которых ведётся подземная добыча полезных ископаемых. И один из крупнейших находится на Таймыре. Общая протяжённость подземных выработок, которые мы обслуживаем в НПР, составляет около 1 240 км. Для оперативных выездов в Норильск доставили специализированные полноприводные автомобили ПАЗ и МАН, оснащение и оборудование. Сейчас продолжаем завоз, — отметил Анатолий Сабиров.

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