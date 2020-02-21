[Индекс номера 17 (06.03.2020)]

 Эхо праздника 
Гуляем, весну зазываем

Норильчане проводили зиму и теперь ждут весну.
На «Оль–Гуле» Масленицу отмечали впервые, и опыт сразу стал успешным
Природные явления
Праздник прошёл сразу на двух городских площадках: в субботу на лыжной базе «Оль–Гуль» и в воскресенье в Музее Норильска.
На «Оль–Гуле» Масленицу отмечали впервые, и опыт сразу стал успешным: горожанам надоели тесные квартиры, и им всё чаще хочется выбраться на природу.
«Обжорные ряды» от кулинаров ИК–15 и норильских предпринимателей манили блинами, шашлыком, пирожками, ароматным чаем и освежающим компотом. Но не блинами едиными сыты северяне — в праздник хочется забав и развлечений. Выставка страйкбольного оружия и специального снаряжения от команды «Гранит» дала возможность гостям преобразиться в стрелков, помощников пулемётчика и даже в гранатомётчиков, прочувствовать всю тяжесть боевой службы и сделать фото на. память.
Проверить свою меткость можно было на улице в стрельбе по электронным мишеням, которую организовал клуб «Firetagclub Гвардия Норильск». В перерыве — немного интересных фактов об используемом для стрельб оружии.
Восторг детворы и умиление взрослых вызывали подопечные клуба ездового спорта N.sledogs — маламуты, хаски, самоеды в нетерпении рыли лапами снег. 18 псов катали по снежному полю ребятишек и фотографировались со всеми желающими. Анна Мурзаева, представитель клуба ездового спорта, говорит, что сотрудники «Оль–Гуля» подготовили для саней отличную трассу, а для инструкторов участие в таких мероприятиях — дополнительная тренировка и возможность социализировать собак.
Экстремальных ощущений добавляли катание по снежным сугробам на банане, лихие спуски на санках, ледянках, ватрушках и снегоходах с крутой горки. Ну, и без лыж — никуда!
Пришлись по душе гостям снежный боулинг, метание валенка или кольца, перетягивание каната и другие забавы. Завершились гулянья сожжением чучела Масленицы.
Юрий Захаринский, руководитель департамента комплексного изучения Арктики СФУ
Зима, прощай!
Музей встречал горожан русскими народными мелодиями, ароматом блинов, мастер–классами и выставкой деревянных игрушек Московский коллекционер Александр Михайлов лично провёл экскурсию по выставке, рассказав о существующих и исчезающих промыслах, об игрушках и мастерах, которые их создавали. Городецкие, федосеевские, гороховецкие, богородские, костромские, новгородские, ушедшие в историю ермиловские игрушки, возрождённый промысел новинских деревянных игрушек... Большая часть из почти 300 экспонатов — российские, некоторые – украинские. И это лишь малая часть собрания.
Мастер–классы по масленичной аппликации, изготовлению поясов из атласных лент, кукол– мартиничек и весенних птиц из ярких тканей, городецкой росписи увлекли и объединили всех, кто хотел творить. А если душа просила песен и танцев, ими щедро делились фольклорные коллективы «Крошечка–Хаврошечка», «Топотушки», «Солохи», «Соловушки», «Карусель», «Печки–лавочки», «Терек», «Солнце», «Казачий спас» и «Казачок».
Ну, и какая Масленица без благотворительной ярмарки! На ней горожане приобретали работы, сделанные руками ребятишек из реабилитационного центра «Виктория», сотрудников благотворительного фонда «Территория добра» и центра «Милосердие», и тем самым помогали нуждающимся.
Воскресной Масленице меньше повезло с погодой, и горожане опасались, что сожжение чучела придётся отменить из–за сильного ветра, но всё обошлось. Пока сотрудники музея и служб экстренного реагирования готовились к ритуалу, горожане согревались, участвуя в уличных состязаниях. Бег в мешках, битва подушками на бревне и переворачивание блинов на импровизированной сковороде — болельщики поддерживали своих героев, не жалея голосов и рук.
Наконец, чучело Масленицы заполыхало, и гости праздника дружно начали зазывать весну и тепло: «Зима, прощай! Весна, к нам в дом!»

Наталья Черкашина
Фото Ирины Яринской
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