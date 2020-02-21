[Индекс номера 17 (06.03.2020)]



Прямая линия

Дело хозяйское

В редакции «Заполярной Правды» прошла очередная прямая линия. На вопросы норильчан отвечали Андрей Беспалов, директор управления жилищно–коммунального хозяйства, и его заместитель по производству Татьяна Шульгина.

Татьяна Шульгина и Андрей Беспалов – Расскажите о планах по капремонту домов в этом году? – В 2020 году нам предстоит капремонт общего имущества домов по нескольким программам. По четырёхстороннему соглашению отремонтируют фундаменты 63 домов (на 639 млн рублей), на половине объектов работы уже ведутся, некоторые — с прошлого года. За счёт средств городского бюджета отремонтируют 20 фасадов (плановая стоимость — 228 млн рублей), крыши 15 домов (на 78 млн рублей), а также системы тепловодоснабжения в трёх домах (на 16 млн рублей). Кроме того, предстоит завершить ремонт в 24 домах по региональной программе капремонта общего имущества: у 18 зданий обновят кровли, в пяти заменят системы электроснабжения, у одного отремонтируют фасад. Общая стоимость работ — около 250 млн рублей. Также по региональной программе сейчас в Норильске меняют лифты, причём с существенным опережением графика. Заключён договор на замену 237 лифтов, и если всё пойдёт по плану, до конца года с задачей справимся. Вообще эти работы значились в плане на 2021–2022 годы – приятно, что мы имеем возможность выполнить их уже сейчас. Контракты на все эти ремонты заключены в 85% случаев, ещё 15% сделок будут заключены управляющими компаниями в ближайшие месяцы, объявления о проведении конкурсов размещены. – Давайте поговорим о благоустройстве территорий. Появятся ли в городе новые дет-ские площадки? – В этом году в Норильске будет обустроено меньше площадок, чем в прошлые годы. Важно привести в порядок уже имеющиеся, а строительство с нуля будет продолжено в следующем году. Тем не менее этим летом в городе мы всё же обустроим три игровые детские и одну спортивную площадки по адресам: ул. Талнахская, 10 и 45; ул. Кирова, 10; ул. Советская, 1. На ул. Талнахской, 10, смонтируем новую площадку: проведём строительные работы, уложим мягкое покрытие, установим оборудование, оно уже получено. Этот объект перешёл с прошлого года из–за несостоявшегося конкурса. На ул. Талнахской, 45, и ул. Кирова, 10, заменим часть устаревшего оборудования на уже имеющихся площадках, а также сделаем бордюры и ограждения. На ростверке ул. Советской, 1, появится спортплощадка с новым оборудованием и специальным покрытием. Напомню, что выбор того или иного двора для благоустройства происходит не только по результатам осмотра территорий нашими специалистами, но и по заявкам жителей. – Продолжатся ли работы по проекту «Формирование комфортной городской среды»? – Этот проект подразумевает обустройство общественных и дворовых территорий. В этом году в УЖКХ поступило 11 заявок, везде уже прошли общие собрания собственников жилья по участию дворовых территорий в программе благоустройства. На этот год выделено 23,7 млн рублей. На них будут проведены работы в шести выбранных комиссией дворах: ул. Федоровского, 1; ул. Федоровского, 3; пл. Металлургов, 21; ул. Строительная, 6; ул. Югославская, 6; ул. Югославская, 8. В рамках программы заасфальтируют шесть придомовых территорий общей площадью 8 871,47 м2, а также три проезда к ним, заменят семь светильников на двух домах, в четырёх дворах установят 12 скамеек и столько же урн. На пл. Металлургов, 21, и ул. Федоровского, 3, появятся детские площадки или зоны отдыха. Приятно отметить активность одной из жительниц пл. Металлургов, 21, которая инициировала собрание жильцов, сама его провела и обратилась с заявкой в УЖКХ. Надеюсь, и другие горожане будут столь же активны и поддержат начинание. Напомню: то, как преобразится двор, напрямую зависит от собственников — их желания вложить в это собственные средства. При выборе ими минимального списка работ софинансирование жильцов составит не менее 2% от сметной стоимости благоустройства двора, при дополнительном — 20%. Плюс жителям надо приложить свои трудовые усилия, выходя на субботники. Кстати, уже сейчас горожане, желающие, чтобы их двор включили в программу, могут проводить собрания собственников жилья, чтобы получить решение большинства до конца октября. Срок подачи заявок от дома в УЖКХ — до 15 ноября. – А что касается общественных территорий — где и какие работы запланированы на лето? – Будут благоустроены три территории. В Талнахе в районе улицы Рудной, 35а, общественное пространство поделят на зоны «тихого» и «активного» отдыха. В первой установят беседку, высадят зелень. На участке «активного» отдыха появятся спортплощадки, две детские игровые площадки. Кроме того, там будет создана пешеходная зона: дорожки с асфальтобетонным покрытием, газоны. В районе проезда Михайличенко, 6, обустроят новое общественное пространство с зонами для разных возрастов. Здесь сделают городской амфитеатр со скамейками–трибунами и сценой, установят новое освещение, малые архитектурные формы. Территорию озеленят. Хватит места и для прогулок. Зимой от снега будут очищаться центральная пешеходная зона, детская и спортивная площадки. А в Кайеркане, в районе домов 9–15 на ул. Победы, завершат прошлогодний проект. Летом 2019-го здесь установили композицию с подсветкой «Я люблю Кайеркан», «Дерево жизни», 32 столба освещения, сцену для проведения массовых мероприятий, а также скамейки для отдыха и урны. Этим летом проложат прогулочные дорожки (общей площадью 740 м2) и смонтируют две игровые площадки для детей 3–7 и 7–14 лет. Все дизайн–проекты по благоустройству общественных территорий и дворов согласовывались с минстроем края, выносились на общественное обсуждение, в них учтены пожелания граждан. Ознакомиться с проектами можно на сайте города www.norilsk–city.ru, кликнув на баннер «Формирование комфортной городской среды». В тему Один из благоустроенных в прошлом году дворов Несколько месяцев назад два управления администрации Норильска — жилищно–коммунальное и городского хозяйства — перераспределили между собой обязанности. Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно–коммунального хозяйства» занимается строительными работами — это выполнение региональных и муниципальных программ, капремонты. К его обязанностям добавилось обустройство дворов, детских площадок, общественных территорий. Под надзором УГХ остались вывоз твёрдых бытовых отходов, отлов бездомных животных, определение мест для выгула собак. Также в ведении управления городского хозяйства — создание контейнерных площадок, ведение их реестра на муниципальной территории, ликвидация несанкционированных свалок. УГХ передан и функционал по контролю за жилищным фондом. Сообщать о сломанных лавочках можно в отдел оперативного контроля Отдел оперативного контроля перешёл в подчинение УЖКХ. Однако диспетчерская работает по прежнему кругу вопросов, касающихся жалоб на состояние жилищного фонда, некачественную работу управляющих компаний. Сообщать о бездомных животных, сломанных лавочках и качелях, не вывезенном из дворов мусоре и прочих проблемах жители по–прежнему могут по круглосуточному телефону 43–70–57. Также обращения в эти управления принимаются на сайте администрации города norilsk–city.ru (вкладки управления городского хозяйства или управления жилищно–коммунального хозяйства). Отдел принимает вопросы от населения, передаёт их, в зависимости от направления, ответственным организациям и контролирует выполнение каждой заявки. Этим летом в Кайеркане завершат прошлогодний проект Недавно были подведены итоги городского голосования по выбору общественной территории, которую обустроят этим летом. На выбор представили три участка: ул. Талнахская, 48, ул. Первомайская, 12–14–16, и ул. Енисейская, 22–28. Территорию, набравшую больше всего голосов, обустроят первой, остальные две — если останутся средства, выделенные на проект. Победительницей стала территория в районе дома № 48 на улице Талнахской. Здесь планируется демонтаж существующей спортплощадки, озеленение, установка нового детского игрового и спортивного оборудования, скамеек и урн, поребриков и ограждений. На втором месте — общественная территория в районе Талнах, а на третьем — в Кайеркане. Сколько денег получит Норильск на благоустройство и хватит ли их на одну или на все три территории, станет ясно в конце года.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира МАКУШКИНА, Елены БЕЛАЛОВОЙ и Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – В 2020 году нам предстоит капремонт общего имущества домов по нескольким программам. По четырёхстороннему соглашению отремонтируют фундаменты 63 домов (на 639 млн рублей), на половине объектов работы уже ведутся, некоторые — с прошлого года.За счёт средств городского бюджета отремонтируют 20 фасадов (плановая стоимость — 228 млн рублей), крыши 15 домов (на 78 млн рублей), а также системы тепловодоснабжения в трёх домах (на 16 млн рублей).Кроме того, предстоит завершить ремонт в 24 домах по региональной программе капремонта общего имущества: у 18 зданий обновят кровли, в пяти заменят системы электроснабжения, у одного отремонтируют фасад. Общая стоимость работ — около 250 млн рублей.Также по региональной программе сейчас в Норильске меняют лифты, причём с существенным опережением графика. Заключён договор на замену 237 лифтов, и если всё пойдёт по плану, до конца года с задачей справимся. Вообще эти работы значились в плане на 2021–2022 годы – приятно, что мы имеем возможность выполнить их уже сейчас.Контракты на все эти ремонты заключены в 85% случаев, ещё 15% сделок будут заключены управляющими компаниями в ближайшие месяцы, объявления о проведении конкурсов размещены.– В этом году в Норильске будет обустроено меньше площадок, чем в прошлые годы. Важно привести в порядок уже имеющиеся, а строительство с нуля будет продолжено в следующем году.Тем не менее этим летом в городе мы всё же обустроим три игровые детские и одну спортивную площадки по адресам: ул. Талнахская, 10 и 45; ул. Кирова, 10; ул. Советская, 1.На ул. Талнахской, 10, смонтируем новую площадку: проведём строительные работы, уложим мягкое покрытие, установим оборудование, оно уже получено. Этот объект перешёл с прошлого года из–за несостоявшегося конкурса.На ул. Талнахской, 45, и ул. Кирова, 10, заменим часть устаревшего оборудования на уже имеющихся площадках, а также сделаем бордюры и ограждения. На ростверке ул. Советской, 1, появится спортплощадка с новым оборудованием и специальным покрытием.Напомню, что выбор того или иного двора для благоустройства происходит не только по результатам осмотра территорий нашими специалистами, но и по заявкам жителей.– Этот проект подразумевает обустройство общественных и дворовых территорий. В этом году в УЖКХ поступило 11 заявок, везде уже прошли общие собрания собственников жилья по участию дворовых территорий в программе благоустройства. На этот год выделено 23,7 млн рублей. На них будут проведены работы в шести выбранных комиссией дворах: ул. Федоровского, 1; ул. Федоровского, 3; пл. Металлургов, 21; ул. Строительная, 6; ул. Югославская, 6; ул. Югославская, 8.В рамках программы заасфальтируют шесть придомовых территорий общей площадью 8 871,47 м2, а также три проезда к ним, заменят семь светильников на двух домах, в четырёх дворах установят 12 скамеек и столько же урн. На пл. Металлургов, 21, и ул. Федоровского, 3, появятся детские площадки или зоны отдыха. Приятно отметить активность одной из жительниц пл. Металлургов, 21, которая инициировала собрание жильцов, сама его провела и обратилась с заявкой в УЖКХ. Надеюсь, и другие горожане будут столь же активны и поддержат начинание. Напомню: то, как преобразится двор, напрямую зависит от собственников — их желания вложить в это собственные средства. При выборе ими минимального списка работ софинансирование жильцов составит не менее 2% от сметной стоимости благоустройства двора, при дополнительном — 20%. Плюс жителям надо приложить свои трудовые усилия, выходя на субботники.Кстати, уже сейчас горожане, желающие, чтобы их двор включили в программу, могут проводить собрания собственников жилья, чтобы получить решение большинства до конца октября. Срок подачи заявок от дома в УЖКХ — до 15 ноября.– Будут благоустроены три территории. В Талнахе в районе улицы Рудной, 35а, общественное пространство поделят на зоны «тихого» и «активного» отдыха. В первой установят беседку, высадят зелень. На участке «активного» отдыха появятся спортплощадки, две детские игровые площадки. Кроме того, там будет создана пешеходная зона: дорожки с асфальтобетонным покрытием, газоны.В районе проезда Михайличенко, 6, обустроят новое общественное пространство с зонами для разных возрастов. Здесь сделают городской амфитеатр со скамейками–трибунами и сценой, установят новое освещение, малые архитектурные формы. Территорию озеленят. Хватит места и для прогулок. Зимой от снега будут очищаться центральная пешеходная зона, детская и спортивная площадки.А в Кайеркане, в районе домов 9–15 на ул. Победы, завершат прошлогодний проект. Летом 2019-го здесь установили композицию с подсветкой «Я люблю Кайеркан», «Дерево жизни», 32 столба освещения, сцену для проведения массовых мероприятий, а также скамейки для отдыха и урны. Этим летом проложат прогулочные дорожки (общей площадью 740 м2) и смонтируют две игровые площадки для детей 3–7 и 7–14 лет.Все дизайн–проекты по благоустройству общественных территорий и дворов согласовывались с минстроем края, выносились на общественное обсуждение, в них учтены пожелания граждан. Ознакомиться с проектами можно на сайте города www.norilsk–city.ru, кликнув на баннер «Формирование комфортной городской среды».

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