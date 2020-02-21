[Индекс номера 17 (06.03.2020)]

 Конкурс 
Фотографии — огонь!

Конкурс «Открой новую страницу» для подписчиков «Заполярной Правды» завершился. Победители получили сертификаты от спонсоров на общую сумму 180 тысяч рублей.
Читай «Заполярную Правду». Участвуй в конкурсах. Получай призы
Участникам нужно было выложить в Instagram фото с газетой и хештегами: «ЗП_путешествие», «ЗП_победа» или «ЗП_вкус». Определяя победителей, редакция учитывала оригинальность кадра и его соответствие теме, заявленной спонсорами, в спорных случаях преимущество отдавалось снимку, выложенному в соцсети раньше.
«ЗП_путешествие». Екатерина Каверина: «Если путешествие, то по Таймыру»
И на Ламу, и в Париж
Первой приняла участие в конкурсе Екатерина Каверина. Научный сотрудник музея Норильска, она не раз становилась героиней наших публикаций. И «Заполярку» читала регулярно, правда, в интернете — на бумажную версию подписаться руки не доходили. А тут на Новый год подруга подарила ей... подписку. Вручила оплаченный подписной бланк со словами: «У тебя есть все шансы на победу в новом конкурсе «Заполярной Правды». И как в воду глядела. «Если #ЗП_путешествие, то только по Таймыру» — подписала Екатерина фотографию, сделанную в одном из стойбищ по дороге из Дудинки в Тухард. И стала обладательницей сертификата от местного туроператора Travels Territory. Суммы в 20 000 рублей (такой, кстати, номинал каждого сертификата) хватит на приобретение тура выходного дня на озеро Лама или для оплаты части недельного отдыха на плато Путорана.
– Этим летом я остаюсь в Норильске. И буду стараться всё своё свободное время проводить на природе, — сказала нам Екатерина. — Поэтому я счастлива узнать, что как минимум одна поездка на Ламу мне уже гарантирована.
Ещё Екатерина призналась, что в бумажном варианте газету читать намного удобнее, и в июне она обязательно подпишется на второе полугодие.
Также в номинации «ЗП_путешествие» разыгрывались подарки от кассы «Авиалайф» и туристической компании «Спутник». Кристина Брус за фотографию «Самое лучшее путешествие — это путешествие в детство» получила возможность оплатить сертификатом авиабилет. А Елена Тимошенко приблизилась к мечте о Париже.
«ЗП_вкус». У кота всё получилось — пока хозяйка делала фото, колбасу он утащил
Вкусно–то как!
Под фотографией с хештегом «ЗП_вкус» Светлана Жукова поделилась: «Заполярка» — газета из детства. Только из неё я могла узнать, во сколько будут показывать мой любимый мультик. Интересно, насколько востребована сейчас подписка на бумажные издания? Я вот подписалась».
Комментарии не заставили себя ждать: 66 сообщений крутились вокруг тем: «Заполярка» в жизни норильчан», «Колбаса в жизни кота» и «Фотография — огонь!». За отличный вкус и преданность газете Светлана получила сертификат от кафе «Малина». И она несказанно рада этому, потому что теперь точно знает, где большой компанией отметит свой день рождения.
С удовольствием отдохнёт с друзьями в «Чайхоне» Наталья Квет. Для участия в нашем конкурсе ничего специально придумывать не пришлось — она любит почитать «Заполярку» за чашкой чая, удобно устроившись в кресле и завернувшись в тёплый плед. За этим занятием её близкие и запечатлели.
«ЗП_победа». Члены Клуба туристов «Таймыр» совершили восхождение на гору Орёл
К новым рекордам
Плавильщик с «Надежды» Григорий Карижский на соревнованиях по гиревому спорту, прошедших во Дворце спорта «Арктика» к Дню защитника Отечества, занял первое место и в личном зачёте, и в командном, отстаивая честь Норильского государственного индустриального института, где он учится. Фотографию, на которой он держит в руках кубок, грамоту и нашу газету, разместил в Instagram. И получил за «ЗП_победу» сертификат от спортивного комплекса Sport Аvenue, где будет теперь активно готовиться к новым соревнованиям и рекордам.
Кстати, на состоявшемся недавно Всероссийском мастерском турнире по версии WAF/САР Григорий стал абсолютным чемпионом по армлифтингу в номинации Apollon Aksel (тяжёлая штанга с колёсами от машины) и установил новый рекорд страны — 200,5 кг в категории до 90 кг. Национальный союз пауэрлифтеров пригласил его принять участие в Открытом кубке Восточной Европы по пауэрлифтингу и его отдельным движениям, который пройдёт в Самаре в сентябре 2020 года. «Мы были бы рады вновь вызвать на помост спортсмена и, возможно, зафиксировать новый личный рекорд или рекорд России», — написал Григорию руководитель Национального союза пауэрлифтеров.
Уверены, наш подарок поможет рекордсмену открыть новую страницу в истории своих побед и не единожды стать героем «Заполярной Правды».
Вдвойне приятно
Сертификат от спортивного комплекса «Три вершины» также пришёлся в тему — члены Клуба туристов «Таймыр», получившие его за фото с восхождения на гору Орёл, регулярно занимаются на скалодроме, готовясь к покорению новых высот. Александра Лежнёва, разместившая снимок на своей странице, рассказала, что маршрут на Орёл, гору, находящуюся слева от самой популярной вершины Харелахских гор — Сокола, технически сложен, но ребята под руководством председателя клуба Виталия Лежнёва справились с задачей за пять часов. Впереди у альпинистов — восхождение на вершину Фестивальную (район п–ва Каменный на Ламе) в мае и поездка в Фанские горы (Узбекистан) в июле.
Отметим, что с момента основания клуба в 1963 году «Заполярка» следит за деятельностью «Таймыра» и поддерживает его, регулярно освещая самые значимые мероприятия. И нам приятно, что дружба клуба с городской газетой продолжается — многие его члены, как бывалые, так и новички, постоянно читают нас, подкидывают информационные поводы и побеждают в наших конкурсах. И не в одной, кстати, номинации: за кадр с хештегом «ЗП_вкус» туристы получили возможность отпраздновать свои многочисленные достижения в ресторане Beer House.
Вклад в будущее
Милана Ковалева — не единственный ребёнок, принявший участие в конкурсе. Но именно её фотография, где она сидит на шпагате и читает «Заполярку», стала первой в череде похожих снимков. И за идею, отличную растяжку и волю к победе Милана получила годовой абонемент в фитнес–центр «Шейп-тоник» в Клубе активного отдыха «Кенгуру». Девочка с благодарностью приняла подарок и сказала, что серьёзно занимается бальными танцами, а посещение спортивного клуба поможет ей быть в отличной форме. Надеемся, что это не последняя «ЗП_победа» талантливого ребёнка, а когда она подрастёт, станет нашей постоянной подписчицей.
Друзей газеты за интерес к ней, доверие и поддержку поблагодарил главный редактор «Заполярной Правды» Владимир Шиловский:
— Мы рады, когда у нас появляется повод и возможность наградить своих подписчиков. И мы постараемся придумать как можно больше сюрпризов для читателей и выгодных предложений для наших постоянных партнёров, чтобы газета была востребована и продолжала развиваться.

Надежда Сидор
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ и участников конкурса
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