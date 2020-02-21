[Индекс номера 17 (06.03.2020)]



Обыкновенные герои

Заполярная пленница

Умница, красавица, активистка, многодетная мама и любящая жена, а ещё кулинарка и спортсменка. И это всё о ней, о Жанне Уасовой, стволовой 3–го разряда рудника «Скалистый».

Наша героиня – Жанна Уасова На Север Жанна приехала в 1996 году из Казахстана, из села Чулаккурган. В Норильск её забрал муж Бахит, который тогда уже год работал электрослесарем на ВСС–1 (вспомогательный скиповой ствол) рудника «Скалистый». В один из отпусков он приехал на родину, посоветовался с родными и по казахским обычаям украл девушку. Поженились и собрались на Крайний Север. Жанне тогда было 16 лет — несовершеннолетняя, и в загсе отказались их регистрировать. Ждали год, пока мама Жанны не оформила согласие и не отправила документ на Север. Снова свадьба, правда, уже светская. – Наша семья живёт по казахским обычаям и традициям, — говорит Жанна. — Муж — глава семьи. Когда расписывались в талнахском загсе, мне было 17, мужу 31. Перед трудоустройством в компанию я прошла обучение по специальности «стволовая 3–го разряда». На отлично сдала экзамены, год проходила проверки и наконец пришла на рудник. Люблю работать и считаю, что со всем можно справиться, было бы желание. Начинала в 2008 году на ВС–7 (ВС — вентиляционный ствол), потом были ВСС, ВЗС (ВЗС — вентиляционно–закладочный ствол), сейчас работаю на ВС–9. В первый рабочий день Жанна робела: всё новое, незнакомое. Взрослые наставницы сначала подозрительно поглядывали на новенькую, а потом увидели, что у неё глаз на работу горит, и приняли. Стволовые отвечают за спуск и подъём людей и материалов в шахту. Профессия непростая в моральном плане: стволовому приходится общаться с несколькими сотнями уставших после смены горняков. Первые недели девушка больше наблюдала за процессом спуска–подъёма клети. До рукояти не допускали. Большая ответственность, а на чаше весов жизни людей. – Я всегда хотела больше знать о своей профессии, — поясняет Жанна. — Первый раз спустилась в шахту на ВС–7 не в клети, а в бадье, похожей на большое ведро. У бадьи крыши нет, и ты видишь спусковые канаты, все эти механизмы, что–то капает, и от этого становилось не по себе, но любопытство всё пересиливало. На глубине 800 метров было тяжело дышать. Тогда я и поняла, как непросто горнякам. Со временем привыкла. Первый раз Жанна самостоятельно опускала клеть на ВСС. Двери клети тяжело открывались и закрывались, но ребята–шахтёры помогали новенькой. Так принято на рудниках. Это было до реконструкции вспомогательного скипового ствола. В декрете, находясь на лёгком труде, Жанна поняла, что кабинетная работа не для неё, ей больше нравится в шахте. Ей говорили, что работа неженская, но механизмы манили, и иногда она даже помогала своим ребятам справляться с агрегатами. Говорить о работе наша героиня может долго, но всё же её радость и гордость — четверо ребятишек. Старшей, Алине, — 21 год. Она с 12 лет учится на материке: сначала в лицее для одарённых детей, где были одни девочки, а теперь в Международном университете информационных технологий города Алматы на третьем курсе факультета «Система информационной безопасности». Сыну Багжану — 14 лет. С казахского его имя переводится как «удачливый». Учится в 8–м классе. Дочери Меруерт (на казахском — «драгоценный камень») — десять, и она четвероклассница. Самый маленький в этой большой и дружной семье — первоклассник Женис, он родился 9 мая, его имя означает «победа». Багжан в поиске. Пробовал себя в лыжах, дзюдо, некоторое время вместе с сестрой занимался танцами в ансамбле «Выкрутасы», сейчас постигает азы профессии видеооператора в ЦВР. Меруерт увлечена танцами и занимается по классу флейты и трубы в музыкальной школе. Её увлечение музыкой поддерживает младший брат, который осваивает баян. Дети под стать своим родителям, которые с удовольствием открывают для себя новые знания. Жанна говорит, что их папа может всё что угодно. Семья неоднократно участвовала в спортивных состязаниях «Мама, папа, я — спортивная семья». Наша героиня — активный участник соревнований по настольному теннису и стрельбе из пневматической винтовки. А дома она всю себя отдаёт кулинарии. Её коронное лакомство — гонконгская вафля с мороженым, для которой нужна особая вафельница. Делала свой десерт на заказ для знакомых и друзей. – Я если чем загораюсь, то в своём увлечении иду до конца, — улыбается Жанна. Благодаря своей маме–мастерице кулинарное искусство осваивают и дети. Блины — это их конёк. А больше всего домашние любят традиционные казахские блюда баурсаки (воздушные пончики), бешбармак и плов. На вопрос «В чём секрет её женского счастья?» Жанна Уасова отвечает: «В большой и дружной семье. В любящем и понимающем муже, в детях, родных и близких людях. В том, что работа мне нравится, что я постоянно в движении, да и вообще стараюсь жить с удовольствием и с желанием». Большая семья становится ещё больше, когда Уасовы едут на Родину, в Казахстан, где их ждут многочисленные родственники. Об ушедшей маме Жанна говорит с грустью: мама для неё герой. Отец умер, когда девочке было шесть лет, и женщина одна поднимала десятерых детей. – Пока каждого навестишь, погостишь — и отпуск незаметно пролетает. А ведь ещё нужно и в горы сходить, побродить. Живём, стараясь не отрываться от своих корней, — добавляет Жанна. Новости «Норникеля» Работники филиалов и российских организаций корпоративной структуры «Норникеля» покажут творческие способности в «Корпорации звёзд — 2020». Приём заявок на ежегодный фестиваль творчества работников филиалов и РОКС «Норникеля» «Корпорация звёзд» начался 2 марта. К участию в фестивале приглашены работники и самодеятельные творческие коллективы компании. Заявки принимают во Дворце культуры: до 24 апреля — в музыкально–художественном направлении (один номер в любой из семи номинаций), до 11 июня — в направлении «Прикладное творчество» (одна работа). Отборочный тур для участников первого направления пройдёт во Дворце культуры 16 и 17 мая. Выставка работ по второму — там же с 4 по 6 июля. Номера художественной самодеятельности лауреатов фестиваля смогут увидеть все жители города на Гала–концерте 18 июля, в день празднования юбилея компании и Дня металлурга. Фестиваль творчества «Корпорация звёзд» проводится ежегодно с 2009 года с целью развития творческой активности и реализации творческого потенциала работников компании. Организаторы фестиваля — управление корпоративных проектов и Дворец культуры ЗФ «Норникеля». На Надеждинском металлургическом заводе завершается капремонт обводного газохода. Капремонт потребовался в связи с длительной эксплуатацией газохода, главная задача которого — отведение газов из плав-печей в дымовые трубы. Весь газоход ни разу не подвергался капремонту, обновляли только его бункеры. Так что естественно, что после долгих лет эксплуатации он потребовал внимания, рассказал начальник участка № 33 ремонтно–строительного треста общества «Норильскникельремонт» Дмитрий Серов. Работы начались год назад и будут завершены к маю этого года. Сегодня они выполнены на 85%. «Изначально на проекте были заняты сотрудники ремонтно–строительного треста, «Норильскремонта» и «Норильскэнерго-ремонта», работали 70 человек в четыре смены по 12 часов без выходных. К маю прошли 3 000 м2, а на сегодня бОльшая часть работы по футеровке проведена. В данный момент производим кислотоупорную защиту 13–й секции газохода, заняты 10 специалистов. Затем останется ещё одна секция, и проект будет завершён», — пояснил собеседник. После капремонта газоход будет перераспределять газы в трубу № 1, а труба № 2 встанет на ремонт.

Наталья Черкашина Фото из семейного архива www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На Север Жанна приехала в 1996 году из Казахстана, из села Чулаккурган. В Норильск её забрал муж Бахит, который тогда уже год работал электрослесарем на ВСС–1 (вспомогательный скиповой ствол) рудника «Скалистый». В один из отпусков он приехал на родину, посоветовался с родными и по казахским обычаям украл девушку. Поженились и собрались на Крайний Север. Жанне тогда было 16 лет — несовершеннолетняя, и в загсе отказались их регистрировать. Ждали год, пока мама Жанны не оформила согласие и не отправила документ на Север. Снова свадьба, правда, уже светская.– Наша семья живёт по казахским обычаям и традициям, — говорит Жанна. — Муж — глава семьи. Когда расписывались в талнахском загсе, мне было 17, мужу 31. Перед трудоустройством в компанию я прошла обучение по специальности «стволовая 3–го разряда». На отлично сдала экзамены, год проходила проверки и наконец пришла на рудник. Люблю работать и считаю, что со всем можно справиться, было бы желание. Начинала в 2008 году на ВС–7 (ВС — вентиляционный ствол), потом были ВСС, ВЗС (ВЗС — вентиляционно–закладочный ствол), сейчас работаю на ВС–9.В первый рабочий день Жанна робела: всё новое, незнакомое. Взрослые наставницы сначала подозрительно поглядывали на новенькую, а потом увидели, что у неё глаз на работу горит, и приняли. Стволовые отвечают за спуск и подъём людей и материалов в шахту. Профессия непростая в моральном плане: стволовому приходится общаться с несколькими сотнями уставших после смены горняков.Первые недели девушка больше наблюдала за процессом спуска–подъёма клети. До рукояти не допускали. Большая ответственность, а на чаше весов жизни людей.– Я всегда хотела больше знать о своей профессии, — поясняет Жанна. — Первый раз спустилась в шахту на ВС–7 не в клети, а в бадье, похожей на большое ведро. У бадьи крыши нет, и ты видишь спусковые канаты, все эти механизмы, что–то капает, и от этого становилось не по себе, но любопытство всё пересиливало. На глубине 800 метров было тяжело дышать. Тогда я и поняла, как непросто горнякам. Со временем привыкла.Первый раз Жанна самостоятельно опускала клеть на ВСС. Двери клети тяжело открывались и закрывались, но ребята–шахтёры помогали новенькой. Так принято на рудниках. Это было до реконструкции вспомогательного скипового ствола. В декрете, находясь на лёгком труде, Жанна поняла, что кабинетная работа не для неё, ей больше нравится в шахте. Ей говорили, что работа неженская, но механизмы манили, и иногда она даже помогала своим ребятам справляться с агрегатами.Говорить о работе наша героиня может долго, но всё же её радость и гордость — четверо ребятишек. Старшей, Алине, — 21 год. Она с 12 лет учится на материке: сначала в лицее для одарённых детей, где были одни девочки, а теперь в Международном университете информационных технологий города Алматы на третьем курсе факультета «Система информационной безопасности». Сыну Багжану — 14 лет. С казахского его имя переводится как «удачливый». Учится в 8–м классе. Дочери Меруерт (на казахском — «драгоценный камень») — десять, и она четвероклассница. Самый маленький в этой большой и дружной семье — первоклассник Женис, он родился 9 мая, его имя означает «победа». Багжан в поиске. Пробовал себя в лыжах, дзюдо, некоторое время вместе с сестрой занимался танцами в ансамбле «Выкрутасы», сейчас постигает азы профессии видеооператора в ЦВР. Меруерт увлечена танцами и занимается по классу флейты и трубы в музыкальной школе. Её увлечение музыкой поддерживает младший брат, который осваивает баян. Дети под стать своим родителям, которые с удовольствием открывают для себя новые знания. Жанна говорит, что их папа может всё что угодно. Семья неоднократно участвовала в спортивных состязаниях «Мама, папа, я — спортивная семья». Наша героиня — активный участник соревнований по настольному теннису и стрельбе из пневматической винтовки. А дома она всю себя отдаёт кулинарии. Её коронное лакомство — гонконгская вафля с мороженым, для которой нужна особая вафельница. Делала свой десерт на заказ для знакомых и друзей.– Я если чем загораюсь, то в своём увлечении иду до конца, — улыбается Жанна.Благодаря своей маме–мастерице кулинарное искусство осваивают и дети. Блины — это их конёк. А больше всего домашние любят традиционные казахские блюда баурсаки (воздушные пончики), бешбармак и плов.На вопрос «В чём секрет её женского счастья?» Жанна Уасова отвечает: «В большой и дружной семье. В любящем и понимающем муже, в детях, родных и близких людях. В том, что работа мне нравится, что я постоянно в движении, да и вообще стараюсь жить с удовольствием и с желанием».Большая семья становится ещё больше, когда Уасовы едут на Родину, в Казахстан, где их ждут многочисленные родственники. Об ушедшей маме Жанна говорит с грустью: мама для неё герой. Отец умер, когда девочке было шесть лет, и женщина одна поднимала десятерых детей.– Пока каждого навестишь, погостишь — и отпуск незаметно пролетает. А ведь ещё нужно и в горы сходить, побродить. Живём, стараясь не отрываться от своих корней, — добавляет Жанна.

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