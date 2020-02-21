[Индекс номера 17 (06.03.2020)]



Юбилей

Крепкой кровли!

Ведение проходок, крепление выработок, строительство подземных объектов — все эти задачи выполняют шахтопроходческие управления № 1 и № 2 Заполярной строительной компании, отметившие на днях 45–летний юбилей.

Горные строители — авангард производства. Эти люди в числе первых врываются в подземные недра, обнажая богатства северной земли. А шахтопроходческие управления — фундамент Заполярной строительной компании, генерального подрядчика на строительстве всех рудников Заполярного филиала «Норникеля». 1 марта 1975 года для строительства рудника «Октябрьский» были созданы ШПУ–1 и ШПУ–2. Спустя 45 лет два управления в общей сложности насчитывают более 10 участков, на которых трудятся почти 650 человек и свыше 55 единиц современной техники: погрузочно–доставочные машины, самосвалы, буровые установки и другая вспомогательная автотехника. Гарант стабильности На участках и службах ШПУ–1 всегда работали горняки с передовыми взглядами на горное производство. И сегодня новое поколение шахтостроителей продолжает трудовые традиции, используя уникальный опыт своих предшественников. Основной производственной площадкой ШПУ–1 является рудник «Октябрьский» — самый протяжённый в России. Управление регулярно показывает высокие показатели производства. По признанию генерального директора ЗСК Алексея Былкова, именно такая стабильная работа позволяет компании с уверенностью смотреть в будущее и без сомнений браться за реализацию новых комплексных проектов. Во многом это возможно благодаря внедрению современного оборудования и технологий. Как пример – механизированные крепления подземных выработок сталеполимерными анкерами. Прежде всего эта технология позволяет сократить время проходки за счёт использования быстродействующих смесей. Во–вторых, процесс крепления сводов в выработках становится намного безопаснее, так как исключает присутствие людей на определённых участках. За последние четыре года специалисты ШПУ–1 провели колоссальную работу. Построено и введено в эксплуатацию шесть пусковых комплексов и 18 рудоспусков на руднике «Октябрьский». Сегодня идёт строительство третьего пускового комплекса по проекту «Вскрытие и обработка богатых медистых и вкрапленных руд на Западном фланге». Его планируется ввести в строй в четвёртом квартале 2022 года. Метр за метром специалисты отбивают горную породу, монтируют коммуникации, укрепляют подземные тоннели. Экстремальные условия Основной производственной площадкой для шахтопроходческого управления № 2 является рудник «Таймырский», один из самых глубоких на Евразийском континенте. Добыча полезных ископаемых ведётся на глубине свыше 1,5 километров, ежемесячно на поверхность поднимают около 350 000 тонн руды. Как отметил Алексей Былков, специалисты ШПУ–2 работают в самых сложных условиях: глубина, температурный режим, непростое горно–геологическое окружение. Поэтому там требуется большой уровень профессионализма. За последние пять лет проходчики, взрывники и крепильщики ШПУ–2 построили и ввели в эксплуатацию более семи пусковых комплексов на «Таймырском». А сегодня горняки работают над другими приоритетными задачами. В первом и третьем кварталах этого года в эксплуатацию должны быть сданы первый и третий пусковые комплексы проекта «Рудник «Таймырский». Вскрытие, подготовка и обработка залежей С3 и С4». В 2020 году запланированы строительство порядка пяти километров горных выработок, выдача 100 тысяч кубов отбойки и 90 тысяч квадратов крепления постоянного вида крепи. Почёт и уважение В уютном зале КДЦ им. В. Высоцкого с почти домашней атмосферой в прошлую пятницу работники ШПУ принимали поздравления и заслуженные награды. На протяжении всего торжества неоднократно повторялось, что главный ресурс в работе управлений — это люди. Высокий профессионализм, добросовестный труд и личный вклад в общее дело 16 сотрудников были отмечены грамотами и благодарственными письмами от генерального директора ЗСК Алексея Былкова и главы Норильска Рината Ахметчина. Замглавы города по району Талнах Михаил Шевченко отметил, что ему особенно приятна оказанная честь, поскольку в 1975 году он был назначен начальником участка ШПУ–1, где отработал шесть лет. Алексей Былков в своей поздравительной речи поблагодарил всех без исключения сотрудников. – Перед нами стоят серьёзные задачи — автоматизация производства, цифровизация, геолого–маркшейдерское обеспечение, системы управления горными работами, увеличение скоростей проходки. Самое главное — безопасность. Наша цель — нулевой травматизм. Я уверен, мы вместе с вами выполним все поставленные задачи, — сказал он. В очередной раз богатство кадрового потенциала было продемонстрировано на сцене, где исполнялись популярные композиции из репертуара артистов отечественной эстрады. Выступления взрывника Евгения Серебрякова, специалистов Яны Межуевой, Оксаны Кравец, Ирины Ишмурзиной, а также победителя корпоративного конкурса «Корпорация звезд - 2019» Надежды Чанцовой бесспорно украсили официальную церемонию. В адрес горных строителей в этот вечер звучали пожелания слаженной безаварийной работы и крепкой кровли над головой. Новости «Норникеля» Среди работников Заполярного филиала и РОКС компании провели традиционные соревнования по пулевой стрельбе. Победителей и призёров выявляли во Дворце спорта «Арктика» — в личном зачёте, как среди мужчин, так и женщин. Всего за звание сильнейших боролись более ста участников. В итоговом протоколе у мужчин победу отпраздновал Рамазан Багамедов – «Норильскникельремонт», вторым стал Григорий Кефер — штаб по делам ГОиЧС, третьим – Александр Щербаков с медного завода. Среди женщин первое место досталось Нине Гончаровой – «Норильский обеспечивающий комплекс», серебро у Антонины Кривенко — управление корпоративных проектов, бронза у Анны Томаевой — медный завод. Для проведения планового ремонта полностью остановлена вторая технологическая линия плавильного цеха № 1 Надеждинского металлургического завода.График проведения ремонта уточнялся очень тщательно под руководством заместителей директора Заполярного филиала «Норникеля», не единожды просчитывалось потенциальное снижение производства в случае различных сценариев остановки линии на ремонт с учётом работы смежных подразделений филиала. Первоначально ремонтные работы должны были занять девять суток, но за счёт совместных организационных решений заводчан и подрядчиков в лице «Норильскникельремонта» сроки сократили до семи. В отведённый период входит остановка, расхолаживание, ремонтные работы, очистные работы, пусконаладка, разогрев и запуск оборудования в работу. Одним из основных видов работ, которые непосредственно влияют на продолжительность ремонта, является замена двух транспортёров, подающих концентрат. По словам начальника плавильного цеха № 1 Владимира Моргослепа, их техническое состояние уже требует оперативного вмешательства — износ максимальный. На замену транспортёров отведено семь суток, включая их прокрутку и запуск в работу. Большой объём работ запланирован на печи ПВП: замена девяти стеновых кессонов в зоне расплава, части охлаждающих элементов на реакционной шахте и аптейке, некоторые другие манипуляции. С учётом изменения технологии и ряда технических моментов в котле–утилизаторе будут проводиться специализированные очистные работы для устранения отложений. Такие операции уже проводились ранее, ими занимается подрядная организация, специализирующаяся на удалении спеченных горячих массивов. После очистки отложений на место установят скребковый транспортёр под котлом–утилизатором. Чтобы не выйти за рамки отведённого для ремонта срока, привлечены дополнительные силы подрядчиков с других подразделений ЗФ, отлажена система управления работами и контроля со стороны заводчан и управлений ЗФ.

Надежда Петрова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Горные строители — авангард производства. Эти люди в числе первых врываются в подземные недра, обнажая богатства северной земли. А шахтопроходческие управления — фундамент Заполярной строительной компании, генерального подрядчика на строительстве всех рудников Заполярного филиала «Норникеля».1 марта 1975 года для строительства рудника «Октябрьский» были созданы ШПУ–1 и ШПУ–2. Спустя 45 лет два управления в общей сложности насчитывают более 10 участков, на которых трудятся почти 650 человек и свыше 55 единиц современной техники: погрузочно–доставочные машины, самосвалы, буровые установки и другая вспомогательная автотехника.На участках и службах ШПУ–1 всегда работали горняки с передовыми взглядами на горное производство. И сегодня новое поколение шахтостроителей продолжает трудовые традиции, используя уникальный опыт своих предшественников. Основной производственной площадкой ШПУ–1 является рудник «Октябрьский» — самый протяжённый в России. Управление регулярно показывает высокие показатели производства. По признанию генерального директора ЗСК Алексея Былкова, именно такая стабильная работа позволяет компании с уверенностью смотреть в будущее и без сомнений браться за реализацию новых комплексных проектов. Во многом это возможно благодаря внедрению современного оборудования и технологий. Как пример – механизированные крепления подземных выработок сталеполимерными анкерами. Прежде всего эта технология позволяет сократить время проходки за счёт использования быстродействующих смесей. Во–вторых, процесс крепления сводов в выработках становится намного безопаснее, так как исключает присутствие людей на определённых участках.За последние четыре года специалисты ШПУ–1 провели колоссальную работу. Построено и введено в эксплуатацию шесть пусковых комплексов и 18 рудоспусков на руднике «Октябрьский». Сегодня идёт строительство третьего пускового комплекса по проекту «Вскрытие и обработка богатых медистых и вкрапленных руд на Западном фланге». Его планируется ввести в строй в четвёртом квартале 2022 года. Метр за метром специалисты отбивают горную породу, монтируют коммуникации, укрепляют подземные тоннели.Основной производственной площадкой для шахтопроходческого управления № 2 является рудник «Таймырский», один из самых глубоких на Евразийском континенте. Добыча полезных ископаемых ведётся на глубине свыше 1,5 километров, ежемесячно на поверхность поднимают около 350 000 тонн руды. Как отметил Алексей Былков, специалисты ШПУ–2 работают в самых сложных условиях: глубина, температурный режим, непростое горно–геологическое окружение. Поэтому там требуется большой уровень профессионализма.За последние пять лет проходчики, взрывники и крепильщики ШПУ–2 построили и ввели в эксплуатацию более семи пусковых комплексов на «Таймырском». А сегодня горняки работают над другими приоритетными задачами. В первом и третьем кварталах этого года в эксплуатацию должны быть сданы первый и третий пусковые комплексы проекта «Рудник «Таймырский». Вскрытие, подготовка и обработка залежей С3 и С4». В 2020 году запланированы строительство порядка пяти километров горных выработок, выдача 100 тысяч кубов отбойки и 90 тысяч квадратов крепления постоянного вида крепи.В уютном зале КДЦ им. В. Высоцкого с почти домашней атмосферой в прошлую пятницу работники ШПУ принимали поздравления и заслуженные награды. На протяжении всего торжества неоднократно повторялось, что главный ресурс в работе управлений — это люди. Высокий профессионализм, добросовестный труд и личный вклад в общее дело 16 сотрудников были отмечены грамотами и благодарственными письмами от генерального директора ЗСК Алексея Былкова и главы Норильска Рината Ахметчина.Замглавы города по району Талнах Михаил Шевченко отметил, что ему особенно приятна оказанная честь, поскольку в 1975 году он был назначен начальником участка ШПУ–1, где отработал шесть лет. Алексей Былков в своей поздравительной речи поблагодарил всех без исключения сотрудников.– Перед нами стоят серьёзные задачи — автоматизация производства, цифровизация, геолого–маркшейдерское обеспечение, системы управления горными работами, увеличение скоростей проходки. Самое главное — безопасность. Наша цель — нулевой травматизм. Я уверен, мы вместе с вами выполним все поставленные задачи, — сказал он.В очередной раз богатство кадрового потенциала было продемонстрировано на сцене, где исполнялись популярные композиции из репертуара артистов отечественной эстрады. Выступления взрывника Евгения Серебрякова, специалистов Яны Межуевой, Оксаны Кравец, Ирины Ишмурзиной, а также победителя корпоративного конкурса «Корпорация звезд - 2019» Надежды Чанцовой бесспорно украсили официальную церемонию. В адрес горных строителей в этот вечер звучали пожелания слаженной безаварийной работы и крепкой кровли над головой.

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