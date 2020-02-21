[Индекс номера 17 (06.03.2020)]



Общество

8 Марта — Международный женский день

Прекрасные норильчанки! Примите самые тёплые и искренние поздравления с замечательным праздником — Международным женским днём!

Женщины Норильска — особенные. Вы удивительным образом сочетаете в себе закалённый суровой зимой нашего города сильный характер с женской теплотой и обаянием. Вы можете работать на производстве, руководить предприятием, стоять на страже порядка, неукоснительно оберегая честь мундира, а после тяжёлого рабочего дня возвращаться домой и перевоплощаться в нежных, любящих жён и матерей. Мы знаем, иногда совмещать работу и заботу о доме очень тяжело. Но нет той задачи, которую вы не смогли бы решить. И мы не покривим душой, если скажем: без вас, замечательных женщин, мы, мужчины, давно бы пропали. Пусть на вашем жизненном пути будет как можно больше тепла, доброты и света, а родные и близкие окружают заботой не только 8 Марта, но и каждый день вашей жизни. Счастья, любви, процветания и успехов! Ринат Ахметчин, глава города Норильска Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов глава города Норильскапредседатель Норильского городского Совета депутатов И вновь весна! Вся эта неделя посвящена прекрасной половине человечества и Международному женскому дню. В культурных центрах Большого Норильска предпраздничные вечера подготовлены именно для дам. Первым начал поздравлять норильчанок Городской центр культуры: вчера на большой сцене прошёл праздничный концерт «Агентство «МММ»: Мужчина Может Многое». Подхватил эстафету Талнах. КДЦ им. В. Высоцкого. В тот же предпраздничный день здесь показали программу «сНежное дыхание весны», где выступили студия «Аквамарин», ансамбли танца «Вдохновение», «Талнахский перепляс» и «Дека–dance», коллективы «Жарки» и «Тагридис», дуэт «Чёрное золото» и вокалистка Елена Петелина. Пятница продолжает праздничную эстафету в Кайеркане: «Самый женский вечер» проходит в КДЦ «Юбилейный». Перед концертом для зрителей работают персональные выставки от Натальи Колесник «Кукла Тильда», Светланы Глушковой «Амигуруми» и мастер–класс «Вуалетка» по изготовлению головного убора от Оксаны Петровской. Здесь также подводят итоги фотоконкурса «Очарование весны», который стартовал 17 февраля. Спонсоры приготовили для победительниц призы. А 8 Марта «Весенним букетом» поздравят жительниц Снежногорска: их ждёт праздничный концерт.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Женщины Норильска — особенные. Вы удивительным образом сочетаете в себе закалённый суровой зимой нашего города сильный характер с женской теплотой и обаянием. Вы можете работать на производстве, руководить предприятием, стоять на страже порядка, неукоснительно оберегая честь мундира, а после тяжёлого рабочего дня возвращаться домой и перевоплощаться в нежных, любящих жён и матерей. Мы знаем, иногда совмещать работу и заботу о доме очень тяжело. Но нет той задачи, которую вы не смогли бы решить. И мы не покривим душой, если скажем: без вас, замечательных женщин, мы, мужчины, давно бы пропали.Пусть на вашем жизненном пути будет как можно больше тепла, доброты и света, а родные и близкие окружают заботой не только 8 Марта, но и каждый день вашей жизни. Счастья, любви, процветания и успехов!

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