[Индекс номера 17 (06.03.2020)]



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Хорошо забытое старое

Шестой форум социальных технологий «Город — это мы!» показал, что развитие Норильска и его преображение зависят от людей, их идей и конкретных мест, где горожане будут воплощать свои задумки. Успешным станет такое планирование или нет — время покажет. А пока коротко о стратегиях изменения города к лучшему.

Мозговой штурм помогает разработать стратегии по преображению Норильска Прямо по курсу Работа форума была выстроена по трём направлениям — «Люди», «Идеи» и «Места». В треке «Люди» участники говорили о том, чем важен для города форум, о том, какие возможности обмена опытом он даёт, как помогает создавать работающие программы, собирать команды для будущих проектов. В ходе диалога сложился портрет активиста, который живёт в Норильске и верит, что изменения к лучшему возможны. За несколько часов работы направления «Идеи» было сформировано восемь задумок, которые уже готовы к реализации. Историко–культурный проект «Прошлое Севера», развитие многофункционального горнолыжного комплекса, появление общественного пространства в Талнахе и масса инициатив по организации интересного досуга для детей и подростков, например верёвочные парки, необычные детские площадки, места отдыха у озёр и так далее. В треке «Места» участники форума говорили об улучшении дворовых территорий. Так, во дворе домов № 8 и 10 на ул. Талнахской активисты предложили создать молодёжное пространство — скейт–парк и площадку с гамаками. О втором проекте норильчане мечтают уже не первый год: мини–яхт–клуб на озере Долгое с мастер–классами по искусству ходить под парусом. А ещё активистам видится красивая набережная Долгого — с велодорожками и лыжнёй, с удобными площадками для проведения пикников и праздников. Также участники попытались развить проект Екатерины Карагодовой «Сад камней». Территорию нужно разделить на небольшие участки и найти для них шефов среди активных семей или организаций, считают они. Диалоги с заинтересованными сторонами Диалоги и стратегии Поговорить с норильчанами пришли представители муниципалитета, компании «Норникель» и общественных организаций. Беседовали об актуальных трендах устойчивого развития компании и города, затронули тему цифровой трансформации компании и цифровых технологий в целом. И если последние понятны больше специалистам в этой области, то вот стратегии устойчивого развития «Норникеля» были интересны всем. Планы градообразующего предприятия перекликаются с потребностями Норильска в целом. Это, например, тема утилизации отходов. Формат мусорной реформы предусматривает открытые полигоны, и сейчас это скорее вынужденная мера, поскольку не найдены альтернативные способы утилизации мусора. Руководитель Школы корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития Московской международной высшей школы бизнеса «Мирбис» Светлана Герасимова говорит, что, по сути, такие полигоны — это «бомбы замедленного действия», которые постепенно отравляют окружающий мир. В качестве альтернативы рассматривается сжигание отходов. Отчасти такой способ уничтожения мусора помогает, но выбросы, образующиеся при горении, также негативно влияют на экологию. Рециклинговая технология утилизации мусора позволяет использовать его повторно, направляя, например, на обогрев домов, изготовление строительных материалов и так далее. Отдельно в числе актуальных тем стоял вопрос переработки пластика. Также компания «Норникель» как тренды устойчивого развития обозначила темы, над которыми ломают головы и во многих других регионах страны. Например, социальное неравенство: бедные — беднеют, богатые — богатеют. Что с этим делать, пока никто не знает. Любое управленческое действие всегда имеет социальные последствия, а какие, не всегда можно просчитать. Ещё одна проблемная история — исчезающие города и населённые пункты. В качестве возможного решения предлагается их использование для выращивания экологически чистых продуктов. Также в числе актуальных тем компания «Норникель» обозначила здоровье и благополучие, и как один из подходов к вопросу — создание привлекательных условий для врачей и студентов–медиков. Следующий пункт дополняет предыдущий — качественное образование, которое является залогом успешной карьеры, стабильного и высокого заработка. К числу трендов устойчивого развития компании и города в целом отнесены и чистая вода, недорогостоящая энергия, а также развитие бизнеса в Норильске. Обмен опытом на форуме – полезная практика для активистов Город для жителей — Меня радует, что с каждым годом интерес норильчан к форуму растёт, что они заинтересованы в том, чтобы жизнь в городе становилась комфортнее, интереснее, чтобы он развивался, — говорит заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. — И что немаловажно, на форуме рождаются идеи, которые находят реальное применение. Интересные мысли высказал урбанист и эксперт по преобразованию парковых зон и городских улиц канадец Гильермо Пеньялос. За его плечами — преобразование более 350 территорий на разных континентах, как в северных, так и в южных городах. Пеньялос приехал в Норильск за три дня до начала форума, осмотрелся, поездил на велосипеде, побегал по городу, набрасывая путевые заметки. — Ваш город очень интересен с точки зрения истории, географии и особенностей строительства, — говорит Гильермо. — Но, как и во многих местах, с момента закладки первого камня тут больше думали о решении жилищного вопроса, чем об удобстве жителей. На ситуацию может повлиять изменение инфраструктуры, причём преобразования должны быть комфортными для людей всех возрастов. Не зря мой проект называется «Город от 8 до 80». 8 и 80 — это крайние возрасты для людей, когда один человек ещё не вполне самостоятелен, но преисполнен энергии, а у другого жизненные силы уменьшаются. Если город неудобен для детей или стариков, то это несчастливый город. Гильермо Пеньялос, урбанист и эксперт по преобразованию парковых зон и городских улиц Гильермо считает, что в преобразовании решающую роль играют не деньги, а желание. У него есть несколько рекомендаций. Для здоровья жителей и для привлечения туристов необходимы парки, велосипедные дорожки, удобные и оригинальные скамеечки. А всевозможные активности: уличные игры, занятия спортом и йогой — дадут возможность людям больше времени проводить вне дома, вести активный образ жизни, помогут бороться с такими проблемами XXI века, как ожирение и одиночество. Сейчас люди всё больше уходят в виртуальное пространство, перестают нормально общаться и заедают стресс вредной пищей. «Город должен быть для людей, а не люди для города», — говорит Гильермо. В современном мегаполисе должно быть больше пешеходных зон, тротуары шире, а скорость автомобилей для без-опасности пешеходов следует ограничить до 30 километров в час. По мнению урбаниста, жара или холод не повод отказываться от прогулок. Нет плохой погоды, всё дело в том, как одеваются люди. Если одеваться по погоде, то можно кататься на велосипеде и больше ходить пешком. Гильермо Пеньялос был до глубины души поражён увиденным в норильских дворах: детские площадки, окружённые машинами, и никакой возможности нормально играть, так как есть риск повредить чужое имущество. – Чему такая площадка может научить ребёнка? — задаёт вопрос путешественник. – Он не чувствует себя нужным обществу, поскольку ничего, кроме стоящих перед ним машин, не видит. Между тем, если окружить детскую площадку лавочками и клумбами, то она станет пространством, объединяющим соседей. Много урбанист говорил о необходимости изменений в организации автобусного движения в Норильске, о строительстве тёплых остановок, о поиске альтернативы автомобильному транспорту. — Не нужно зацикливаться на кажущейся невозможности таких перемен, нужно просто начинать что–то делать. Невозможное возможно, и это подтверждает история развития человечества, — добавил в завершении Гильермо Пеньялос.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Работа форума была выстроена по трём направлениям — «Люди», «Идеи» и «Места». В треке «Люди» участники говорили о том, чем важен для города форум, о том, какие возможности обмена опытом он даёт, как помогает создавать работающие программы, собирать команды для будущих проектов. В ходе диалога сложился портрет активиста, который живёт в Норильске и верит, что изменения к лучшему возможны.За несколько часов работы направления «Идеи» было сформировано восемь задумок, которые уже готовы к реализации. Историко–культурный проект «Прошлое Севера», развитие многофункционального горнолыжного комплекса, появление общественного пространства в Талнахе и масса инициатив по организации интересного досуга для детей и подростков, например верёвочные парки, необычные детские площадки, места отдыха у озёр и так далее.В треке «Места» участники форума говорили об улучшении дворовых территорий. Так, во дворе домов № 8 и 10 на ул. Талнахской активисты предложили создать молодёжное пространство — скейт–парк и площадку с гамаками. О втором проекте норильчане мечтают уже не первый год: мини–яхт–клуб на озере Долгое с мастер–классами по искусству ходить под парусом. А ещё активистам видится красивая набережная Долгого — с велодорожками и лыжнёй, с удобными площадками для проведения пикников и праздников. Также участники попытались развить проект Екатерины Карагодовой «Сад камней». Территорию нужно разделить на небольшие участки и найти для них шефов среди активных семей или организаций, считают они.Поговорить с норильчанами пришли представители муниципалитета, компании «Норникель» и общественных организаций. Беседовали об актуальных трендах устойчивого развития компании и города, затронули тему цифровой трансформации компании и цифровых технологий в целом. И если последние понятны больше специалистам в этой области, то вот стратегии устойчивого развития «Норникеля» были интересны всем.Планы градообразующего предприятия перекликаются с потребностями Норильска в целом. Это, например, тема утилизации отходов. Формат мусорной реформы предусматривает открытые полигоны, и сейчас это скорее вынужденная мера, поскольку не найдены альтернативные способы утилизации мусора. Руководитель Школы корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития Московской международной высшей школы бизнеса «Мирбис» Светлана Герасимова говорит, что, по сути, такие полигоны — это «бомбы замедленного действия», которые постепенно отравляют окружающий мир. В качестве альтернативы рассматривается сжигание отходов. Отчасти такой способ уничтожения мусора помогает, но выбросы, образующиеся при горении, также негативно влияют на экологию. Рециклинговая технология утилизации мусора позволяет использовать его повторно, направляя, например, на обогрев домов, изготовление строительных материалов и так далее. Отдельно в числе актуальных тем стоял вопрос переработки пластика.Также компания «Норникель» как тренды устойчивого развития обозначила темы, над которыми ломают головы и во многих других регионах страны. Например, социальное неравенство: бедные — беднеют, богатые — богатеют. Что с этим делать, пока никто не знает. Любое управленческое действие всегда имеет социальные последствия, а какие, не всегда можно просчитать. Ещё одна проблемная история — исчезающие города и населённые пункты. В качестве возможного решения предлагается их использование для выращивания экологически чистых продуктов.Также в числе актуальных тем компания «Норникель» обозначила здоровье и благополучие, и как один из подходов к вопросу — создание привлекательных условий для врачей и студентов–медиков. Следующий пункт дополняет предыдущий — качественное образование, которое является залогом успешной карьеры, стабильного и высокого заработка. К числу трендов устойчивого развития компании и города в целом отнесены и чистая вода, недорогостоящая энергия, а также развитие бизнеса в Норильске.— Меня радует, что с каждым годом интерес норильчан к форуму растёт, что они заинтересованы в том, чтобы жизнь в городе становилась комфортнее, интереснее, чтобы он развивался, — говорит заместитель главы Норильска по социальной политике НатальяКоростелева. — И что немаловажно, на форуме рождаются идеи, которые находят реальное применение.Интересные мысли высказал урбанист и эксперт по преобразованию парковых зон и городских улиц канадец Гильермо Пеньялос. За его плечами — преобразование более 350 территорий на разных континентах, как в северных, так и в южных городах. Пеньялос приехал в Норильск за три дня до начала форума, осмотрелся, поездил на велосипеде, побегал по городу, набрасывая путевые заметки.— Ваш город очень интересен с точки зрения истории, географии и особенностей строительства, — говорит Гильермо. — Но, как и во многих местах, с момента закладки первого камня тут больше думали о решении жилищного вопроса, чем об удобстве жителей. На ситуацию может повлиять изменение инфраструктуры, причём преобразования должны быть комфортными для людей всех возрастов. Не зря мой проект называется «Город от 8 до 80». 8 и 80 — это крайние возрасты для людей, когда один человек ещё не вполне самостоятелен, но преисполнен энергии, а у другого жизненные силы уменьшаются. Если город неудобен для детей или стариков, то это несчастливый город.Гильермо считает, что в преобразовании решающую роль играют не деньги, а желание. У него есть несколько рекомендаций. Для здоровья жителей и для привлечения туристов необходимы парки, велосипедные дорожки, удобные и оригинальные скамеечки. А всевозможные активности: уличные игры, занятия спортом и йогой — дадут возможность людям больше времени проводить вне дома, вести активный образ жизни, помогут бороться с такими проблемами XXI века, как ожирение и одиночество. Сейчас люди всё больше уходят в виртуальное пространство, перестают нормально общаться и заедают стресс вредной пищей.«Город должен быть для людей, а не люди для города», — говорит Гильермо. В современном мегаполисе должно быть больше пешеходных зон, тротуары шире, а скорость автомобилей для без-опасности пешеходов следует ограничить до 30 километров в час. По мнению урбаниста, жара или холод не повод отказываться от прогулок. Нет плохой погоды, всё дело в том, как одеваются люди. Если одеваться по погоде, то можно кататься на велосипеде и больше ходить пешком.Гильермо Пеньялос был до глубины души поражён увиденным в норильских дворах: детские площадки, окружённые машинами, и никакой возможности нормально играть, так как есть риск повредить чужое имущество.– Чему такая площадка может научить ребёнка? — задаёт вопрос путешественник. – Он не чувствует себя нужным обществу, поскольку ничего, кроме стоящих перед ним машин, не видит. Между тем, если окружить детскую площадку лавочками и клумбами, то она станет пространством, объединяющим соседей.Много урбанист говорил о необходимости изменений в организации автобусного движения в Норильске, о строительстве тёплых остановок, о поиске альтернативы автомобильному транспорту.— Не нужно зацикливаться на кажущейся невозможности таких перемен, нужно просто начинать что–то делать. Невозможное возможно, и это подтверждает история развития человечества, — добавил в завершении Гильермо Пеньялос.

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