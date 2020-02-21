[Индекс номера 17 (06.03.2020)]



Вопрос недели

Какие направления надо развивать в Норильске?

— Развитие туризма невольно подтягивает и другие, не менее глобальные проекты. И если говорить о городском пространстве, то Норильск бы оживила более яркая подсветка. А для этого нужно своевременно реставрировать фасады. С потеплением климата и таянием вечной мерзлоты стоит как следует заняться проблемой растепления грунтов .

Говорит эксперт Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор туристической фирмы RussiaDiscovery — Одна из перспективных стратегий — это развитие туризма на Крайнем Севере. Плато Путорана — достопримечательность, у которой нет конкурентов в России да и за рубежом. Природа – горы и базальтовые скалы, водопады, реки, озёра, – покоряет своей красотой. Заповедник, который здесь находится, включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и это важный маркер для того, чтобы сюда поехали иностранные туристы. Заманчивая мысль – развивать здесь промышленный туризм. Наша компания уже давно вынашивает идею водить людей на различные предприятия. У вас всё в шаговой доступности. Тепличное хозяйство, молокозаводы, мясоперерабатывающее производство. Это интересно не только школьникам, но и взрослым. Причём в случае с Норильском акцент нужно делать именно на местную продукцию. Нужно изыскивать возможности организации экскурсий и на переделы «Норникеля». Не до конца раскрыты история с этнографией. В большинстве случаев для знакомства с коренным населением туристы едут в Дудинку. Здорово, если погружение в мир коренных народов Севера станет более глубоким. Например, на Чукотке туристам предлагают не только попробовать национальную кухню, но и переночевать в чуме. Было бы ещё занимательней несколько дней пожить жизнью кочевника. Естественно, это требует основательной подготовки, и такой вариант отдыха подойдёт не всем, но российским любителям экстрима и иностранцам он придётся по душе. Тем более что здесь всё сохранилось практически в первозданном виде. Однако нужно понимать и то, что с наплывом туристов придётся уделять больше внимания сохранению самобытности местных народов. Мне очень нравится идея организации круизов, например, по Енисею, а возможно, и по всему Таймыру. Неплоха и идея экотуризма с возможностью присоединяться к научным экспедициям в качестве волонтёров. Люди оплачивают такие поездки, знакомятся с территорией и при этом выполняют ещё и какую–то научную миссию, как вариант — социальный проект. Развитие туризма невольно подтягивает и другие, не менее глобальные проекты. И если говорить о городском пространстве, то город очень сильно бы оживила более яркая подсветка. А для этого нужно своевременно реставрировать фасады. С потеплением климата и таянием вечной мерзлоты стоит как следует заняться проблемой растепления грунтов. Я слышал, что из–за этого началась деформация зданий, и за последние десять лет она стала сильнее, чем за предыдущие полвека. Можно оштукатурить все дома, но это теряет весь смысл, если сваи проседают. После проведения капитальных ремонтных работ преображение фасадов, например с помощью граффити, будет вполне уместно, но, опять же, не везде, а выборочно. Такие важные моменты надо учитывать при разработке любых стратегий. Отвечают горожане

Валерий Шабурин, председатель Норильского отделения «Боевого братства»: — В первую очередь было бы хорошо обновить жилищный фонд города, при этом построив не просто новые, но ещё и современные, комфортные дома. Кроме того, стоит направить больше сил и средств на озеленение: этот вопрос решался и раньше, но с учётом нашего климата зелень здесь никогда не будет лишней. Ну, а исходя из специфики моей деятельности, хочу предложить проект, направленный на патриотическое воспитание: летом за городом, в идеале — на Ламе можно провести большой фестиваль северной молодёжи. Пригласить туда наиболее активных и отличившихся ребят из Норильска, с Таймыра и из других северных регионов и предложить им испытать себя в спорте, туризме и других состязаниях и конкурсах. Такой фестиваль стал бы отличной визитной карточкой нашего города.

Светлана, мама дошкольницы: — Есть несколько важных вещей, которые, на мой взгляд, необходимы Норильску. Первое — это более удобная и дешёвая транспортная связь с материком. Будет ли это железная дорога или конкурентный рынок авиаперевозок, а может быть, водное сообщение — не знаю, но это важно. Отсюда и развитие туризма, и доступность поездок для норильчан, и многое другое. Плюс как родитель я бы хотела, чтобы в нашем городе больше учитывали интересы детей. Да, сегодня для них в Норильске проводится немало мероприятий, но хочется видеть тематические парки, кафе, детские фестивали, которые были бы столь же широкомасштабны, как аналогичные события для взрослых.

Степан, скучает по Норильску своего детства: — Очень не хватает железнодорожного пассажирского сообщения с Алыкелем и Дудинкой. Возможно, дорога на электричке и занимала чуть больше времени, чем на автобусе, но добираться было куда удобнее. По крайней мере, не припоминаю, чтобы железная дорога была закрыта из–за плохой погоды. Одно из самых ярких впечатлений детства — поездка на электричке всем классом на экскурсию в столицу Таймыра. Учитывая, что сегодня на нашей территории активно развивают туризм, возрождение пригородной железной дороги в Норильске было бы очень в тему. Она бы стала местной достопримечательностью, особенно если ещё и составы тех времён пустить, организовать квест типа «Почувствуй себя комсомольцем–добровольцем», а по пути следования, поближе к Дудинке, разбить пару стойбищ и сделать там остановки — для ознакомления с жизнью коренных. Уверен, такой маршрут был бы востребован и у норильчан, и у гостей города.

Анвар, только что из отпуска: — Может, навеяло материком, но хочется видеть Норильск более солнечным и зелёным. Поскольку количество солнечного света обусловлено естественными причинами, глобальным проектом могла бы стать установка повсюду прожекторов или иных мощных осветительных приборов. Мне ещё нравились прежние проекты застройки города с идеей купола над ним и закрытыми переходами между улицами, домами, что позволило бы сделать Норильск намного зеленее. Отличная мысль!

Ольга, жительница Талнаха: — Я считаю, что у Норильска один минус — это труднодоступность. Понятно, что прокладывать ж/д и автодороги в Заполярье в наше время дорого, экономически не выгодно, да и вообще рискованно. Поэтому нужно развивать то, что есть, — водное и воздушное транспортное сообщение. И здесь нужно брать количеством. Чем больше пассажироперевозчиков, тем, из–за здоровой конкуренции, выше качество услуг и ниже цены. www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















