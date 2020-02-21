[Индекс номера 17 (06.03.2020)]



Выставка

Благодатная тема

Выставка «Земля смеётся цветами» стала весенним подарком норильчанкам.

Каждая композиция рассказывает об удивительном мире цветов Клуб флористов–дизайнеров «Галакс» представил свои творческие работы норильчанам в художественной галерее. Наступление календарной весны обусловило тему экспозиции — самую что ни на есть весеннюю и женскую — цветы. На выставке — работы 18 авторов, 97 экспонатов (некоторые объединены в общие композиции), выполненных в различных техниках декоративно–прикладного искусства и из разнообразных материалов. Здесь и настенные панно, и декоративные подушки, и сувениры, и восковая живопись... Каждая композиция рассказывает об удивительном мире цветов — нежном и ярком, каждый мастер демонстрирует свой поиск интересных техник. Творения получились фактурными, у большинства посетителей выставки руки сами тянулись, чтобы прикоснуться и ощутить структуру материала. Это уже пятый проект «Галакса», проводимый под руководством Ольги Терешонок, до этого были — «Свет ангелов», «Время. Пространство. Впечатления», «Стиль вояж» и «Код Севера». В 2018 году таланты мастериц и их творческий поиск были отмечены на региональном уровне: указом губернатора Красноярского края клубу «Галакс» присвоено почётное звание «Народная самодеятельная студия». — Цветы восхищают и пленяют нас многообразием своих форм, оттенков, ароматов, — говорит Ольга Терешонок. — Это нежные и хрупкие создания, а природа, которая их создала, — хрустальный шар, который очень легко разбить. Наша выставка — это общение с норильчанами: через свои работы мы делимся с ними чувствами. Для творческого роста также очень важны занятия с профессиональными преподавателями. Я хочу поблагодарить нашего идейного вдохновителя и художника Андрея Попова, а ещё педагога Талнахской художественной школы Елену Барсукову за авторский мастер–класс по восковой живописи. Мастерицы считают, что цветы — это благодатная тема, особенно для норильчан, трепетно относящихся к природе, скучающих по солнечному свету и яркому цвету. Картины, панно, палантины различаются не только по фактуре, но и по настроению. «Подснежники» словно перенеслись с лесной полянки, а вот уже манят за собой «Вечерние тропинки». О насыщенных летних красках, о жарком солнце и плодородной кубанской земле рассказывают маки, которые расцвели на панно и декоративной подушке, сделанных руками Анастасии Масловой. Для 13–летней Насти эта выставка — дебют. Технике мокрого и сухого валяния её обучила мама — дизайнер «Заполярки» Анна Погодина. Процесс валяния — кропотливый, и, по словам Насти, требует много времени и усидчивости... Идёшь по выставочному залу дальше и видишь спрятавшихся в траве куропаток, а рядом будто слышится кряканье уток. «Куропатки» и «Утки» — это работы Анны Погодиной из серии «Цветущая тундра», они выполнены в новой для мастерицы технике многослойной росписи акрилом с фигурными штампами. Тема тундры продолжается, и вот уже тебя настигает «Огонь весны» в исполнении Светланы Дубовской, а потом ты погружаешься в «Цветочное кружево лета» Светланы Мязиной. Работы заставляют вновь и вновь возвращаться к ним, чтобы увидеть новые детали, завораживают и их названия. Этим выставка отличается от предыдущих: каждый автор написал небольшое эссе–пояснение к своему творению. Как говорит Ольга Терешонок, ей интересно сначала посмотреть на работу, а потом прочитать название и сравнить с собственными ощущениями. Например, глядя на «Огненный цветок» Ольги, только прочитав табличку с пояснением, понимаешь, что это обычный, давно знакомый кипрей или, как его ещё называют, иван–чай. Ещё одна дебютантка выставки «Земля смеётся цветами» — десятилетняя Варвара Переверзева. Она тоже ученица Анны Погодиной. В течение года Варвара занималась по индивидуальной программе, осваивая техники мокрого и сухого валяния. Они привлекают автора большими возможностями: с их помощью можно делать одежду, украшения, фигурки. Панно Варвары «Краски осени» — это переход от зелени лета с его цветами и красками к осени с буйством всех оттенков жёлтого, красного, охристого и бордового. На выставке показаны и коллективные работы — два больших панно, выступающих как арт–объекты, — «Водопад» и «Земля смеётся цветами». Эскиз работы, давшей название всей выставке, мастерицам предложил художник Андрей Попов. Размер её — 150 на 240 сантиметров, и над ней трудились сразу несколько авторов: Андрей Попов, Ольга Терешонок, Анна Погодина и Лариса Вавилова. Лоскуток за лоскутком превращались в небо, землю, траву, ручьи, петелька за петелькой расцветали цветами, а после все детали панно кропотливо вручную собирались и закрепились между собой. Вдохновение и творчество — в каждом миллиметре этой выставки. Что–то рождалось спонтанно, какие–то идеи долго вынашивались и тщательно продумывались. И сейчас мастерицы уже начинают планировать новую выставку, где собираются поиграть и пошалить... Экспозиция «Земля смеётся цветами» будет открыта для посетителей до 5 апреля.

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Клуб флористов–дизайнеров «Галакс» представил свои творческие работы норильчанам в художественной галерее. Наступление календарной весны обусловило тему экспозиции — самую что ни на есть весеннюю и женскую — цветы. На выставке — работы 18 авторов, 97 экспонатов (некоторые объединены в общие композиции), выполненных в различных техниках декоративно–прикладного искусства и из разнообразных материалов. Здесь и настенные панно, и декоративные подушки, и сувениры, и восковая живопись... Каждая композиция рассказывает об удивительном мире цветов — нежном и ярком, каждый мастер демонстрирует свой поиск интересных техник. Творения получились фактурными, у большинства посетителей выставки руки сами тянулись, чтобы прикоснуться и ощутить структуру материала.Это уже пятый проект «Галакса», проводимый под руководством Ольги Терешонок, до этого были — «Свет ангелов», «Время. Пространство. Впечатления», «Стиль вояж» и «Код Севера». В 2018 году таланты мастериц и их творческий поиск были отмечены на региональном уровне: указом губернатора Красноярского края клубу «Галакс» присвоено почётное звание «Народная самодеятельная студия».— Цветы восхищают и пленяют нас многообразием своих форм, оттенков, ароматов, — говорит Ольга Терешонок. — Это нежные и хрупкие создания, а природа, которая их создала, — хрустальный шар, который очень легко разбить. Наша выставка — это общение с норильчанами: через свои работы мы делимся с ними чувствами. Для творческого роста также очень важны занятия с профессиональными преподавателями. Я хочу поблагодарить нашего идейного вдохновителя и художника Андрея Попова, а ещё педагога Талнахской художественной школы Елену Барсукову за авторский мастер–класс по восковой живописи.Мастерицы считают, что цветы — это благодатная тема, особенно для норильчан, трепетно относящихся к природе, скучающих по солнечному свету и яркому цвету. Картины, панно, палантины различаются не только по фактуре, но и по настроению. «Подснежники» словно перенеслись с лесной полянки, а вот уже манят за собой «Вечерние тропинки».О насыщенных летних красках, о жарком солнце и плодородной кубанской земле рассказывают маки, которые расцвели на панно и декоративной подушке, сделанных руками Анастасии Масловой. Для 13–летней Насти эта выставка — дебют. Технике мокрого и сухого валяния её обучила мама — дизайнер «Заполярки» Анна Погодина. Процесс валяния — кропотливый, и, по словам Насти, требует много времени и усидчивости... Идёшь по выставочному залу дальше и видишь спрятавшихся в траве куропаток, а рядом будто слышится кряканье уток. «Куропатки» и «Утки» — это работы Анны Погодиной из серии «Цветущая тундра», они выполнены в новой для мастерицы технике многослойной росписи акрилом с фигурными штампами. Тема тундры продолжается, и вот уже тебя настигает «Огонь весны» в исполнении Светланы Дубовской, а потом ты погружаешься в «Цветочное кружево лета» Светланы Мязиной.Работы заставляют вновь и вновь возвращаться к ним, чтобы увидеть новые детали, завораживают и их названия. Этим выставка отличается от предыдущих: каждый автор написал небольшое эссе–пояснение к своему творению. Как говорит ОльгаТерешонок, ей интересно сначала посмотреть на работу, а потом прочитать название и сравнить с собственными ощущениями. Например, глядя на «Огненный цветок» Ольги, только прочитав табличку с пояснением, понимаешь, что это обычный, давно знакомый кипрей или, как его ещё называют, иван–чай.Ещё одна дебютантка выставки «Земля смеётся цветами» — десятилетняя Варвара Переверзева. Она тоже ученица Анны Погодиной. В течение года Варвара занималась по индивидуальной программе, осваивая техники мокрого и сухого валяния. Они привлекают автора большими возможностями: с их помощью можно делать одежду, украшения, фигурки. Панно Варвары «Краски осени» — это переход от зелени лета с его цветами и красками к осени с буйством всех оттенков жёлтого, красного, охристого и бордового.На выставке показаны и коллективные работы — два больших панно, выступающих как арт–объекты, — «Водопад» и «Земля смеётся цветами». Эскиз работы, давшей название всей выставке, мастерицам предложил художник Андрей Попов. Размер её — 150 на 240 сантиметров, и над ней трудились сразу несколько авторов: Андрей Попов, Ольга Терешонок, Анна Погодина и Лариса Вавилова. Лоскуток за лоскутком превращались в небо, землю, траву, ручьи, петелька за петелькой расцветали цветами, а после все детали панно кропотливо вручную собирались и закрепились между собой.Вдохновение и творчество — в каждом миллиметре этой выставки. Что–то рождалось спонтанно, какие–то идеи долго вынашивались и тщательно продумывались. И сейчас мастерицы уже начинают планировать новую выставку, где собираются поиграть и пошалить...Экспозиция «Земля смеётся цветами» будет открыта для посетителей до 5 апреля.

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