[Индекс номера 17 (06.03.2020)]

 Есть повод 
Свой парень – медведь

Международный день белого медведя отпраздновали в просветительском центре «Белый мишка».
Белый медведь для Норильска – не чужой
Для детей в Молодёжном центре Норильска дети провели целый фестиваль, посвящённый сохранению белого медведя в Арктике. Гостей собралось неожиданно много, однако каждому нашлось занятие.
Главным событием стало награждение победителей конкурса детского рисунка. Он был объявлен задолго до праздника, и творческое соревнование юных художников приобрело такой размах, что мероприятие в итоге переросло из норильского во всероссийское. Поэтому на церемонии награждения присутствовала и юная конкурсантка из Якутии. Дипломы и награды вручал весёлый белый мишка Пломбир, окружённый медвежатами — школьниками в белых костюмах.
Норильчане к хозяину Арктики исторически имеют непосредственное отношение: взять хотя бы герб нешего города. Самая знаменитая история, прогремевшая на весь мир, — это участие медвежонка Айки в съёмках фильма Юрия Ледина. Тогда медведица жила в норильской квартире автора, гуляла по улицам и стала любимицей норильской детворы.
А последняя нашумевшая история — появление молодой медведицы в Талнахе летом прошлого года: выручать зверя из нетипичной ситуации принялись всем миром. В итоге медведицу спасли и отправили в красноярский парк «Роев ручей». Поправившуюся и посвежевшую Марфу участники праздника в Молодёжном центре увидели в видеопослании. Директор парка Андрей Горбань рассказал детям о самочувствии воспитанницы.
Ответ Марфе решили записать тут же — школьный хор вместе с гостями мероприятия спел для неё песню из мультфильма про белого медвежонка Умку.
Пока шло торжество, ребята могли присоединиться к «беломишкиным» весёлым стартам, ответить на вопросы интеллектуальной викторины об образе жизни и биологии белого медведя — местах обитания, количестве зубов и когтей, масти, цвете глаз и многом другом. Самым осведомлённым в этой области в финале полагалось мороженое — пломбир с изображением белого медведя.

Денис Кожевников
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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