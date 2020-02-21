[Индекс номера 17 (06.03.2020)]



Анонс

Проше, пани, на «Полярку»

Меньше недели остаётся до открытия в Норильске лаборатории современной драматургии «Полярка».

«Полярка» пройдёт в Норильске в восьмой раз. Она будет посвящена современной польской драматургии, которую отличает смелость и дерзость тем, жёсткость их разбора, отсутствие сентиментальности и фальши, самоирония и чёрный юмор. В общем, должно быть интересно. Для работы над эскизами «Полярки» в Норильск приедут режиссёры Бениамин Коц, Мацей Виктор и Томаш Лещинский. Они поставят с нашей труппой пьесы «Двое бедных румын, говорящих по–польски» Дороты Масловской, «Чемодан» Малгожаты Сикорской–Мищук и «Ночь» Анджея Стасюка. Помимо этого гостем лаборатории станет музыкант, драматург и поэт Алексей Паперный: его концерт, который состоится 14 марта в Заполярном драматическом, плавно перетечёт в Театральную ночь «По следам антилопы Гну». А откроет её ещё один приглашённый гость — артист, телеведущий, автор стихов и прозы Дима Рубин. Он основатель Театра живого слова — пространства для поэтических спектаклей, всего за год ставший популярным далеко за пределами столицы. В 20.30 Дима представит ревю «Белеет мой парус», в программе — фрагменты из спектаклей, монологи, стихи русских авторов ХХ века и собственные, песни советской эстрады, интермедии и живое общение. Встреча завершится презентацией поэтического сборника «Точка зрения», изданого автором под псевдонимом Митя Бунин, это отсылка к Ивану Бунину. Также в программу «Полярки» включена лекция театроведа Татьяны Тихоновец «Польский театр в России». На «Полярку» приедут как известные нам критики, так и «новички»: Агнешка Любомира Пиотровска, Татьяна Тихоновец, Ольга Сенаторова, Ирина Ульянина и, конечно, отец–основатель такого рода лабораторий по всей России Олег Лоевский. После каждого эскиза критики и зрители смогут обсудить увиденное, задать вопросы режиссёрам и критикам. Зрительское мнение станет решающим в судьбе эскизов: станут ли они полноценными спектаклями в репертуаре театра или будут забыты как страшный сон. Церемония открытия лаборатории и знакомства с её основными участниками состоится 12 марта в 17.00 в зрительском фойе второго этажа театра, там же будет представлена выставка, посвящённая полякам – узникам Норильлага, подготовленная совместно с Государственным музеем истории ГУЛАГа, Музеем Норильска и фотографом Александром Харитоновым. Проект реализуется в партнёрстве с Агентством развития Норильска при поддержке компании «Норникель».

Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Полярка» пройдёт в Норильске в восьмой раз. Она будет посвящена современной польской драматургии, которую отличает смелость и дерзость тем, жёсткость их разбора, отсутствие сентиментальности и фальши, самоирония и чёрный юмор. В общем, должно быть интересно.Для работы над эскизами «Полярки» в Норильск приедут режиссёры Бениамин Коц, Мацей Виктор и Томаш Лещинский. Они поставят с нашей труппой пьесы «Двое бедных румын, говорящих по–польски» Дороты Масловской, «Чемодан» Малгожаты Сикорской–Мищук и «Ночь» Анджея Стасюка.Помимо этого гостем лаборатории станет музыкант, драматург и поэт Алексей Паперный: его концерт, который состоится 14 марта в Заполярном драматическом, плавно перетечёт в Театральную ночь «По следам антилопы Гну». А откроет её ещё один приглашённый гость — артист, телеведущий, автор стихов и прозы Дима Рубин. Он основатель Театра живого слова — пространства для поэтических спектаклей, всего за год ставший популярным далеко за пределами столицы. В 20.30 Дима представит ревю «Белеет мой парус», в программе — фрагменты из спектаклей, монологи, стихи русских авторов ХХ века и собственные, песни советской эстрады, интермедии и живое общение. Встреча завершится презентацией поэтического сборника «Точка зрения», изданого автором под псевдонимом Митя Бунин, это отсылка к Ивану Бунину. Также в программу «Полярки» включена лекция театроведа Татьяны Тихоновец «Польский театр в России».На «Полярку» приедут как известные нам критики, так и «новички»: Агнешка Любомира Пиотровска, Татьяна Тихоновец, Ольга Сенаторова, Ирина Ульянина и, конечно, отец–основатель такого рода лабораторий по всей России Олег Лоевский. После каждого эскиза критики и зрители смогут обсудить увиденное, задать вопросы режиссёрам и критикам. Зрительское мнение станет решающим в судьбе эскизов: станут ли они полноценными спектаклями в репертуаре театра или будут забыты как страшный сон.Церемония открытия лаборатории и знакомства с её основными участниками состоится 12 марта в 17.00 в зрительском фойе второго этажа театра, там же будет представлена выставка, посвящённая полякам – узникам Норильлага, подготовленная совместно с Государственным музеем истории ГУЛАГа, Музеем Норильска и фотографом Александром Харитоновым. Проект реализуется в партнёрстве с Агентством развития Норильска при поддержке компании «Норникель».

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