[Индекс номера 17 (06.03.2020)]



Мини–футбол

Мы в финале!

Одолев нижегородский «Оргхим» по итогам двух матчей, «Норильский никель» вышел в финал Кубка России по мини–футболу.

«Оргхим» — молодая, но очень амбициозная команда Высшей лиги, по итогам сезона претендующая на повышение в классе. Обе встречи — и в Нижнем Новгороде, и в Норильске — получились насыщенными опасными моментами, а интрига сохранялась вплоть до последнего момента. Несмотря на поражение в первом матче (4:6), в ответной игре подопечные Евгения Куксевича, хоть и не без труда, но смогли–таки сломить сопротивление соперника (6:3) и в четвёртый раз в своей истории пробиться в финал Кубка. Но обо всём по порядку. Крепкий Нижний «Норильский никель» подошёл к игре в немного усечённом составе. Кого–то не досчитались по состоянию здоровья: например, лучшего бомбардира Суперлиги последних лет Руслана Кудзиева, восстанавливающегося после травмы. А кто–то и вовсе покинул команду — в последний день зимнего трансферного окна Болинья заключил контракт с «Тюменью». Но появилась в стане северян и новая фигура: пока ещё мало кому известный Дмитрий Матицын, ранее выступавший за якутскую «Зарю». Забегая вперёд, отметим, что 24–летний универсал оставил приятные впечатления, а в ответной встрече и вовсе открыл счёт своим голам за новый клуб. С первых минут матча норильчане завладели преимуществом и организовали ряд опасных моментов. На девятой минуте вблизи ворот «Оргхима» капитан гостей Сергей Сергеев организовал с Владимиром Гончаровым перепасовку, получил мяч и без особых проблем поразил ворота нижегородцев. На 11–й минуте гости удвоили своё преимущество: Занотто сделал прострельную передачу, и у самой линии ворот Родригиньо не оставалось ничего другого, как удачно подставить ногу. Прошло около минуты, и «Оргхим» свёл на нет все усилия никельщиков. Сперва Александр Телегин нанёс дальний и, казалось бы, не самый опасный удар по воротам, а обычно уверенный в себе Иван Поддубный на этот раз оказался в роли статиста. Затем и Денис Аширов после розыгрыша опасного штрафного сравнял счёт. На 18–й минуте «Норильский никель» вновь вышел вперёд благодаря прорыву Павла Соколова по флангу и его неотразимому удару в створ. И всё же первый тайм завершился вничью: перед самым уходом на перерыв Телегин оформил дубль, открывшись на идеальную передачу, — 3:3. Второй тайм преимущественно остался за нижегородцами. На 29–й минуте голкипер хозяев Давид Савлохов, не встретив сопротивления, дошёл до чужой половины площадки и неожиданно пробил по воротам, причём точно в цель. На 31–й минуте счёт на табло вновь увеличился, на этот раз благодаря Дуду, завершившему ударом с дальней дистанции образцово–показательную атаку. На 35–й минуте Денис Аширов воспользовался суматохой во вратарской никельщиков и довёл счёт до неприличного. И только на 44–й минуте норильчане сократили отставание: в убойной позиции оказался Родригиньо и уверенно замкнул прострел — 6:4 в пользу «Оргхима». Добились своего Ответная игра должна была расставить все точки над i. При этом «Норильский никель» устроила бы не просто победа, но ещё и с определённым результатом — в плей–офф учитывается как разница забитых и пропущенных мячей, так и фактор гола, забитого на чужой площадке. Именно поэтому подопечным Евгения Куксевича нужно было выигрывать, допустим, со счётом 2:0, но никак не 6:5, что во многом усложняло задачу одним и упрощало другим. Дмитрий Матицын, чьё появление в составе норильчан в Нижнем Новгороде запомнилось уверенной игрой, с первым же выходом на заполярный паркет смог принести своей новой команде результативное очко: уже на третьей минуте он оказывался на острие атаки, поразив цель после отскока мяча о штангу. На седьмой минуте Сергей Сергеев на полном ходу получил выверенную передачу и сделал счёт 2:0 в пользу хозяев. На это Иван Обжорин на 18–й минуте сократил отставание «Оргхима» и вновь обострил интригу. Вторая 25–минутка началась с прессинга каждой из сторон. При этом нижегородцы заметно нервничали, что сказывалось на их игре, — они стали больше фолить, причём временами казалось, без всякой на то причины. В итоге на 32–й минуте судья назначил шестиметровый пенальти в ворота «Оргхима», и его уверенно реализовал поймавший кураж Владислав Шаяхметов — 3:1. Пять минут спустя счёт голам за норильчан открыл и Дарлан, успешно пробив издали. Ответ «Оргхима» не заставил долго ждать: Антон Опер дважды — на 44–й и 49–й минутах — ставил под сомнение выход норильчан в финал. К этому времени гости уже играли в пять полевых, что в лучших традициях мини–футбола ещё больше накаляло обстановку. Всё стало очевидным, когда за несколько секунд до конца игры нижегородцы нанесли последний отчаянный удар в сторону соперника. На пути мяча оказался Павел Сучилин, и снаряд, изменив направление полёта на противоположное, под звук сирены пересёк линию ворот гостей. 6:3 — «Норильский никель» в финале. Финальное противостояние Кубка России против «Газпром-Югры» норильчане проведут 13 и 20 марта. Первый матч состоится в Норильске. В ближайшее время «Норильский никель» выйдет на паркет 7 и 8 марта в рамках 15–го тура Суперлиги против «Тюмени» на выезде.

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Оргхим» — молодая, но очень амбициозная команда Высшей лиги, по итогам сезона претендующая на повышение в классе. Обе встречи — и в Нижнем Новгороде, и в Норильске — получились насыщенными опасными моментами, а интрига сохранялась вплоть до последнего момента. Несмотря на поражение в первом матче (4:6), в ответной игре подопечные Евгения Куксевича, хоть и не без труда, но смогли–таки сломить сопротивление соперника (6:3) и в четвёртый раз в своей истории пробиться в финал Кубка. Но обо всём по порядку.«Норильский никель» подошёл к игре в немного усечённом составе. Кого–то не досчитались по состоянию здоровья: например, лучшего бомбардира Суперлиги последних лет Руслана Кудзиева, восстанавливающегося после травмы. А кто–то и вовсе покинул команду — в последний день зимнего трансферного окна Болинья заключил контракт с «Тюменью». Но появилась в стане северян и новая фигура: пока ещё мало кому известный Дмитрий Матицын, ранее выступавший за якутскую «Зарю». Забегая вперёд, отметим, что 24–летний универсал оставил приятные впечатления, а в ответной встрече и вовсе открыл счёт своим голам за новый клуб.С первых минут матча норильчане завладели преимуществом и организовали ряд опасных моментов. На девятой минуте вблизи ворот «Оргхима» капитан гостей Сергей Сергеев организовал с Владимиром Гончаровым перепасовку, получил мяч и без особых проблем поразил ворота нижегородцев. На 11–й минуте гости удвоили своё преимущество: Занотто сделал прострельную передачу, и у самой линии ворот Родригиньо не оставалось ничего другого, как удачно подставить ногу. Прошло около минуты, и «Оргхим» свёл на нет все усилия никельщиков. Сперва Александр Телегин нанёс дальний и, казалось бы, не самый опасный удар по воротам, а обычно уверенный в себе Иван Поддубный на этот раз оказался в роли статиста. Затем и Денис Аширов после розыгрыша опасного штрафного сравнял счёт. На 18–й минуте «Норильский никель» вновь вышел вперёд благодаря прорыву Павла Соколова по флангу и его неотразимому удару в створ. И всё же первый тайм завершился вничью: перед самым уходом на перерыв Телегин оформил дубль, открывшись на идеальную передачу, — 3:3.Второй тайм преимущественно остался за нижегородцами. На 29–й минуте голкипер хозяев Давид Савлохов, не встретив сопротивления, дошёл до чужой половины площадки и неожиданно пробил по воротам, причём точно в цель. На 31–й минуте счёт на табло вновь увеличился, на этот раз благодаря Дуду, завершившему ударом с дальней дистанции образцово–показательную атаку. На 35–й минуте Денис Аширов воспользовался суматохой во вратарской никельщиков и довёл счёт до неприличного. И только на 44–й минуте норильчане сократили отставание: в убойной позиции оказался Родригиньо и уверенно замкнул прострел — 6:4 в пользу «Оргхима».Ответная игра должна была расставить все точки над i. При этом «Норильский никель» устроила бы не просто победа, но ещё и с определённым результатом — в плей–офф учитывается как разница забитых и пропущенных мячей, так и фактор гола, забитого на чужой площадке. Именно поэтому подопечным Евгения Куксевича нужно было выигрывать, допустим, со счётом 2:0, но никак не 6:5, что во многом усложняло задачу одним и упрощало другим.Дмитрий Матицын, чьё появление в составе норильчан в Нижнем Новгороде запомнилось уверенной игрой, с первым же выходом на заполярный паркет смог принести своей новой команде результативное очко: уже на третьей минуте он оказывался на острие атаки, поразив цель после отскока мяча о штангу. На седьмой минуте Сергей Сергеев на полном ходу получил выверенную передачу и сделал счёт 2:0 в пользу хозяев. На это Иван Обжорин на 18–й минуте сократил отставание «Оргхима» и вновь обострил интригу.Вторая 25–минутка началась с прессинга каждой из сторон. При этом нижегородцы заметно нервничали, что сказывалось на их игре, — они стали больше фолить, причём временами казалось, без всякой на то причины. В итоге на 32–й минуте судья назначил шестиметровый пенальти в ворота «Оргхима», и его уверенно реализовал поймавший кураж Владислав Шаяхметов — 3:1. Пять минут спустя счёт голам за норильчан открыл и Дарлан, успешно пробив издали. Ответ «Оргхима» не заставил долго ждать: Антон Опер дважды — на 44–й и 49–й минутах — ставил под сомнение выход норильчан в финал. К этому времени гости уже играли в пять полевых, что в лучших традициях мини–футбола ещё больше накаляло обстановку. Всё стало очевидным, когда за несколько секунд до конца игры нижегородцы нанесли последний отчаянный удар в сторону соперника. На пути мяча оказался Павел Сучилин, и снаряд, изменив направление полёта на противоположное, под звук сирены пересёк линию ворот гостей. 6:3 — «Норильский никель» в финале.Финальное противостояние Кубка России против «Газпром-Югры» норильчане проведут 13 и 20 марта. Первый матч состоится в Норильске.В ближайшее время «Норильский никель» выйдет на паркет 7 и 8 марта в рамках 15–го тура Суперлиги против «Тюмени» на выезде.

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