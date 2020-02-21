[Индекс номера 17 (06.03.2020)]

 Мир увлечений 
Быстрее. Глубже. Точнее

Традиционные соревнования по дайвингу, прошедшие в Норильском плавательном бассейне, выдались не такими, как обычно.
К финишу лучше идти медленно, но верно
Отличительной особенностью этих состязаний стало то, что подводную трассу нужно было проходить не по одному, а парами. Главный судья соревнований, председатель норильского клуба подводников «Норд» Евгений Бабич пояснил, что изначально дайвинг — это парный вид спорта, погружение в одиночку на открытой воде не приветствуется, поэтому умение работать в команде — навык крайне важный.
– Проводя соревнования с 2009 года, мы каждый раз придумываем новые испытания, модернизируя трассу, — отметил Бабич. — Это делается для того, чтобы, во–первых, постоянным участникам всегда было интересно её проходить, а судьям — судить, а во–вторых, чтобы учесть все условия и ситуации, в которых могут оказаться дайверы. Ведь в естественной среде может произойти что угодно, поэтому опыт и знания, получаемые на тренировках и соревнованиях, будут очень кстати.
В этот раз под водой было оборудовано два тоннеля, один из пяти колец, второй — из двух, и пройти их пловцы должны были одновременно. Преодолев это препятствие, один из участников переходил на дыхание из регулятора напарника, используя альтернативный источник. Достигнув мелкой части бассейна, оба спортсмена должны были снять маски и часть дистанции проплыть без них. Затем развернуться, поменявшись местами, и пройти тоннель в обратном направлении. Действуя чётко и слаженно, нужно было гаечными ключами открыть рундук и собрать фланец (металлическую деталь, используемую для герметичного и прочного присоединения элементов трубопроводов).
За участниками внимательно следили судьи: один с бортика бассейна наблюдал за происходящим на старте, финише и на мелководье, двое контролировали правильность и чёткость выполнения заданий, находясь под водой. Зрители же могли наблюдать за тем, что творится на глубине, благодаря подводной съёмке, которая транслировалась на большом экране. Одно из самых зрелищных испытаний — буксировка «уставшего дайвера». И по традиции роль нуждающегося в помощи подводного пловца исполнил тринадцатилетний Витя Руденко. Причём он тоже принимал участие в соревнованиях, впервые в жизни. В тандеме с Андреем Левченко, который и привёл его в бассейн в пять лет и стал обучать дайвингу в восемь, Виктор с честью справился со всеми заданиями, не заработав ни одного штрафного очка.
– Мы поставили перед собой задачу выполнить всё четко и правильно, — поделился наставник, — и нам это удалось. Пусть и шли к финишу медленно, но зато верно.
Лучшее время показали дудинские спасатели Владимир Ахалкаци и Анатолий Егоров.
– Представителям службы экстренного реагирования, хоть норильчанам, хоть дудинцам, не всегда удаётся посоревноваться — то работой загружены, то погода не позволяет доехать, — поделился Евгений Бабич. — И мы рады, что сегодня ребята не только добрались до нас, но и победили — потому что тренируются они очень усердно. Сегодня они действовали как единый организм, дополняя друг друга и поддерживая, и не допустили ни единой ошибки.
Накануне 8 Марта особо ценно то, что из трёх женщин, принявших участие в подводных баталиях, на пьедестал почёта взошли две: третье место заняла Светлана Сиротинская, второе — Галина Мизина. Причём в тандеме и с одной, и с другой победительницей был один и тот же дайвер. Дело в том, что проверить свои дайверские навыки вызвалось 13 человек, и Денис Мизин вышел на маршрут дважды.
Евгения Бабича такой поворот событий не удивил: Галя с Денисом воспитывают пятерых детей и понимают друг друга с полувзгляда. При этом, являясь участниками дайвклуба «Норд», супруги регулярно посещают тренировки. Так что всё закономерно. Светлана Сиротинская — дайвер опытный, за плечами — не меньше ста погружений, и соревноваться ей не впервой. К тому же она ещё и инструктор по фитнесу, поэтому всегда в отличной физической форме. Хотя сама Светлана призналась, что состязания для неё были особо волнительными — это своего рода её возвращение в строй после трёхлетнего перерыва, связанного с рождением ребёнка. Самый сложный для неё этап соревнований — стрельба: сколько бы ни тренировалась, в цель удаётся попасть крайне редко. Но Светлана не расстраивается.
– Я никогда не стремилась к победе, моя задача — выполнить всё чётко, поэтому особо не тороплюсь, и приятно удивлена, что удалось показать ещё и хорошее время, — пояснила Сиротинская. — Главное же, что я в очередной раз поняла, над чем мне надо особо тщательно поработать. Ради этого, собственно, я и участвую в соревнованиях.
– Состязания прошли очень динамично, — подытожил Евгений Бабич. — Мы правильно сделали, что решили сделать их парными. Приятно, что никто в этот раз не сошёл с дистанции, а такое частенько случается. Правда, пару человек допустили серьёзные промахи, но это как раз сигнал к тому, что нужно больше тренироваться. А ещё выяснилось, что некоторые дайверы не только спортивны, но и креативны: попросив участников дать название своим командам, мы получили не только тематические: Sharks, «Барракуда», «Буревестник», «Чёрный дельфин» и «Спасатель», но и «Офтяльмозавр» (причём никто не смог объяснить, что это означает) и «Кто живой».

Надежда Сидор
Фото Александра ХАРИТОНОВА
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