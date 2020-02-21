[Индекс номера 17 (06.03.2020)]



Перспективы

Строители идут в садик

Этим летом пять детских садов Норильска будут закрыты на ремонт. Их воспитанники уже до конца мая должны перейти в другие дошкольные учреждения города.

Ремонт коснётся лестничных клеток, коридоров и других крупных общих помещений В этих детсадах планируются комплексные работы, связанные с устранением нарушений по требованию Госпожнадзора. Речь идёт о садике № 3 «Солнышко» (ул. Кирова, 18а); втором корпусе детсада № 5 «Норильчонок» (ул. Комсомольская, 40); № 71 «Антошка» (ул. Нансена, 34); № 73 «Весёлые человечки» (ул. Комсомольская, 21) и № 90 «Цветик–семицветик» (ул. Талнахская, 1а). Ремонт коснётся лестничных клеток, коридоров и других крупных общих помещений. Ожидается, что завершатся работы в 2021 году, пояснил начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов. Какие именно детсады примут на время устранения замечаний новых воспитанников, сейчас решается в управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска. Также в планах УКРиСа — ремонты в школах Большого Норильска, эти работы должны быть закончены к 1 сентября. Всего же в шести образовательных учреждениях города заменят сети инженерно–технического обеспечения — отопление, водоснабжение, водоотведение, в трёх пройдёт ремонт фасадов; в четырёх заменят окна; в пяти отремонтируют кровли; в шести — крыльца. Также в школах преду-смотрены работы по приведению к нормативным показателям температурного режима в холодных чердачных помещениях, а также текущие ремонты, такие как укладка покрытия на детских игровых площадках, монтаж тёплых полов в группах, ремонты бассейнов и так далее. На лето запланирован и большой объём асфальтировки территорий возле десяти дошкольных и общеобразовательных учреждений. Ещё для двух зданий будет разработана проектно–сметная документация по ремонтам будущего лета: речь идёт о втором корпусе детского сада № 14 «Оленёнок» и школе № 30. – Также продолжается реконструкция детского сада на ул. Московской, 18, которую мы хотим завершить до конца 2020–го, — пояснил Дмитрий Самородов. — Планируем в этом году начать подготовку проектно–сметной документации по гимназии № 4. Решено, что она будет реконструирована, а не выстроена заново. Площадь территории школы недостаточна для строительства нового здания по современным требованиям. Они предполагают наличие парковочных мест, зон отдыха, спортплощадок. У нас в наличии только 0,8 га, а требуется 3,5 га. Проектно–сметную документацию разработают до конца года, после прохождения государственной экспертизы деньги заложат в городской бюджет, и тогда можно будет приступать к реконструкции. По опыту прошлых объектов она займёт не меньше 2,5 лет в зависимости от конструктивных особенностей здания. Сегодня уже определены подрядчики на все виды работ, со многими из них УКРиС работал прежде. Всего же на ремонты в садах и школах города в этом году планируется потратить 408,7 миллиона рублей. Выбраны строители и для ремонтов на спортивных объектах, последние контракты будут заключены в марте–апреле. В этом году работы обойдутся муниципальному бюджету в 78,7 миллиона рублей. На эти средства планируется закончить начатый прошлый летом ремонт фасада кайерканского плавательного бассейна. Тогда успели выполнить только штукатурные работы, ожидается, что летом фасад обновят полностью. Планируются ремонты и в других спортивных учреждениях Большого Норильска. В БОКМО заменят кровлю, которая не ремонтировалась с момента строительства здания — на это потребуется 17,5 миллиона рублей. Спортивный зал в спорткомплексе «Талнах» получит современное покрытие. – Также будет вновь заасфальтирована площадь перед Дворцом спорта в Кайеркане. Асфальтировку проводили ещё при строительстве Ледового дворца, сейчас там образовались провалы, которые надо устранить. Это место используется для проведения крупных городских праздников. Там регулярно размещается сцена, так что покрытие площади должно соответствовать стандартам, — отметил Дмитрий Самородов. Продолжатся работы и в Норильском центре безопасности движения. Напомним, прошлым летом там окрасили фасад, теперь строители проведут ремонт сан-узлов в здании. В числе прочих работ — обновление цокольной забирки и входной группы Молодёжного центра в Кайеркане, а также замена систем охранно–пожарной сигнализации в пяти объектах социальной инфраструктуры.

Татьяна Зачупейко Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этих детсадах планируются комплексные работы, связанные с устранением нарушений по требованию Госпожнадзора. Речь идёт о садике № 3 «Солнышко» (ул. Кирова, 18а); втором корпусе детсада № 5 «Норильчонок» (ул. Комсомольская, 40); № 71 «Антошка» (ул. Нансена, 34); № 73 «Весёлые человечки» (ул. Комсомольская, 21) и № 90 «Цветик–семицветик» (ул. Талнахская, 1а).Ремонт коснётся лестничных клеток, коридоров и других крупных общих помещений. Ожидается, что завершатся работы в 2021 году, пояснил начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов. Какие именно детсады примут на время устранения замечаний новых воспитанников, сейчас решается в управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска.Также в планах УКРиСа — ремонты в школах Большого Норильска, эти работы должны быть закончены к 1 сентября. Всего же в шести образовательных учреждениях города заменят сети инженерно–технического обеспечения — отопление, водоснабжение, водоотведение, в трёх пройдёт ремонт фасадов; в четырёх заменят окна; в пяти отремонтируют кровли; в шести — крыльца. Также в школах преду-смотрены работы по приведению к нормативным показателям температурного режима в холодных чердачных помещениях, а также текущие ремонты, такие как укладка покрытия на детских игровых площадках, монтаж тёплых полов в группах, ремонты бассейнов и так далее.На лето запланирован и большой объём асфальтировки территорий возле десяти дошкольных и общеобразовательных учреждений. Ещё для двух зданий будет разработана проектно–сметная документация по ремонтам будущего лета: речь идёт о втором корпусе детского сада № 14 «Оленёнок» и школе № 30.– Также продолжается реконструкция детского сада на ул. Московской, 18, которую мы хотим завершить до конца 2020–го, — пояснил Дмитрий Самородов. — Планируем в этом году начать подготовку проектно–сметной документации по гимназии № 4. Решено, что она будет реконструирована, а не выстроена заново. Площадь территории школы недостаточна для строительства нового здания по современным требованиям. Они предполагают наличие парковочных мест, зон отдыха, спортплощадок. У нас в наличии только 0,8 га, а требуется 3,5 га. Проектно–сметную документацию разработают до конца года, после прохождения государственной экспертизы деньги заложат в городской бюджет, и тогда можно будет приступать к реконструкции. По опыту прошлых объектов она займёт не меньше 2,5 лет в зависимости от конструктивных особенностей здания.Сегодня уже определены подрядчики на все виды работ, со многими из них УКРиС работал прежде. Всего же на ремонты в садах и школах города в этом году планируется потратить 408,7 миллиона рублей.Выбраны строители и для ремонтов на спортивных объектах, последние контракты будут заключены в марте–апреле. В этом году работы обойдутся муниципальному бюджету в 78,7 миллиона рублей.На эти средства планируется закончить начатый прошлый летом ремонт фасада кайерканского плавательного бассейна. Тогда успели выполнить только штукатурные работы, ожидается, что летом фасад обновят полностью.Планируются ремонты и в других спортивных учреждениях Большого Норильска. В БОКМО заменят кровлю, которая не ремонтировалась с момента строительства здания — на это потребуется 17,5 миллиона рублей. Спортивный зал в спорткомплексе «Талнах» получит современное покрытие.– Также будет вновь заасфальтирована площадь перед Дворцом спорта в Кайеркане. Асфальтировку проводили ещё при строительстве Ледового дворца, сейчас там образовались провалы, которые надо устранить. Это место используется для проведения крупных городских праздников. Там регулярно размещается сцена, так что покрытие площади должно соответствовать стандартам, — отметил Дмитрий Самородов.Продолжатся работы и в Норильском центре безопасности движения. Напомним, прошлым летом там окрасили фасад, теперь строители проведут ремонт сан-узлов в здании.В числе прочих работ — обновление цокольной забирки и входной группы Молодёжного центра в Кайеркане, а также замена систем охранно–пожарной сигнализации в пяти объектах социальной инфраструктуры.

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