[Индекс номера 17 (06.03.2020)]



Время первых

Константин Соколов

Мы продолжаем рассказывать о молодых людях, родившихся в начале нового тысячелетия. Об их интересах, планах, надеждах, переживаниях — о том, что заботит вчерашних детей, неожиданно для нас так быстро повзрослевших.

Константину было всего три года, когда родители впервые взяли его на рок–сейшн. Со временем он самостоятельно освоил бас–гитару и теперь выступает в составе музыкальных групп. На его предпочтения повлияли сразу несколько исполнителей, а в особенности — Nirvana с непревзойдённым Куртом Кобейном. После средней школы Константин поступил в профессиональный техникум на сварщика. Но вскоре понял, что рабочая специальность — не то, чего бы он хотел от жизни. В итоге он перешёл в Норильский колледж искусств, где сейчас осваивает ударную установку. — Хорошая музыка не может быть устаревшей или популярной. Часто не мы выбираем музыкальное направление, а оно выбирает нас. Так случилось и со мной. Ещё лет шесть назад я не знал, куда иду, а потом, как по мановению волшебной палочки, нашёл себя. Не могу сказать, что я лучше, счастливее или, наоборот, несчастнее других. Я такой, какой я есть. Меня не тревожит то, чему я посвящаю время и силы, ведь для меня это в радость, — говорит он. 19–летний Константин признаётся, что за последние годы многие его друзья и знакомые по тем или иным причинам покинули город. Он и сам после учёбы планирует перебраться в Питер, где будет больше возможностей для раскрытия творческого потенциала. Константин уверен, что если стоять на одном месте, есть риск стать вечным статистом. – И всё же у Норильска есть будущее. Здесь живут и работают замечательные и сильные люди — металлурги, горняки... Но для того чтобы мой родной город процветал, мало одних лишь производственных показателей. Нужно больше доверять молодёжи, позволять ей творить и привносить что–то новое в благоустройство и культурную жизнь, — говорит Константин. Продолжая рассуждать о своих сверстниках, наш герой говорит, что многие из них в той или иной мере начали интересоваться политикой. Сам он не поддерживает конкретных лидеров — даже на выборы ещё ни разу не ходил. И в то же время уверяет: человек может всю жизнь бегать от серьёзных тем, но в итоге окажется, что безразличие и аполитичность приведут к тому, что уже никому не будет дела до его прав и свобод. Себя он называет сторонником социалистических идей. — Моё поколение в постоянном поиске. Именно поэтому, наверное, я и считаю, что каждое новое поколение лучше предыдущего: вбирая в себя всё хорошее, мы не забиваем свои головы и сердца популистскими речами, которыми пытаются нас усыпить. Мне, как и моим друзьям — открытым и добрым, чужды авторитарные взгляды. Мы хотим жить и наслаждаться жизнью, работать и творить. Я не берусь судить людей, которые в противовес моим убеждениям ведут себя как–то иначе — это их дело. Главное — чтобы у каждого из нас оставались права, тогда можно будет заниматься тем, что действительно по душе, — убеждён Константин.

Михаил Туаев Фото из архива Константина Соколова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Константину было всего три года, когда родители впервые взяли его на рок–сейшн. Со временем он самостоятельно освоил бас–гитару и теперь выступает в составе музыкальных групп. На его предпочтения повлияли сразу несколько исполнителей, а в особенности — Nirvana с непревзойдённым Куртом Кобейном.После средней школы Константин поступил в профессиональный техникум на сварщика. Но вскоре понял, что рабочая специальность — не то, чего бы он хотел от жизни. В итоге он перешёл в Норильский колледж искусств, где сейчас осваивает ударную установку.— Хорошая музыка не может быть устаревшей или популярной. Часто не мы выбираем музыкальное направление, а оно выбирает нас. Так случилось и со мной. Ещё лет шесть назад я не знал, куда иду, а потом, как по мановению волшебной палочки, нашёл себя. Не могу сказать, что я лучше, счастливее или, наоборот, несчастнее других. Я такой, какой я есть. Меня не тревожит то, чему я посвящаю время и силы, ведь для меня это в радость, — говорит он.19–летний Константин признаётся, что за последние годы многие его друзья и знакомые по тем или иным причинам покинули город. Он и сам после учёбы планирует перебраться в Питер, где будет больше возможностей для раскрытия творческого потенциала. Константин уверен, что если стоять на одном месте, есть риск стать вечным статистом.– И всё же у Норильска есть будущее. Здесь живут и работают замечательные и сильные люди — металлурги, горняки... Но для того чтобы мой родной город процветал, мало одних лишь производственных показателей. Нужно больше доверять молодёжи, позволять ей творить и привносить что–то новое в благоустройство и культурную жизнь, — говорит Константин.Продолжая рассуждать о своих сверстниках, наш герой говорит, что многие из них в той или иной мере начали интересоваться политикой. Сам он не поддерживает конкретных лидеров — даже на выборы ещё ни разу не ходил. И в то же время уверяет: человек может всю жизнь бегать от серьёзных тем, но в итоге окажется, что безразличие и аполитичность приведут к тому, что уже никому не будет дела до его прав и свобод. Себя он называет сторонником социалистических идей.— Моё поколение в постоянном поиске. Именно поэтому, наверное, я и считаю, что каждое новое поколение лучше предыдущего: вбирая в себя всё хорошее, мы не забиваем свои головы и сердца популистскими речами, которыми пытаются нас усыпить.Мне, как и моим друзьям — открытым и добрым, чужды авторитарные взгляды. Мы хотим жить и наслаждаться жизнью, работать и творить. Я не берусь судить людей, которые в противовес моим убеждениям ведут себя как–то иначе — это их дело. Главное — чтобы у каждого из нас оставались права, тогда можно будет заниматься тем, что действительно по душе, — убеждён Константин.

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