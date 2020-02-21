[Индекс номера 17 (06.03.2020)]



Школьный двор

Особые потребности

Министерство просвещения РФ подготовило проект нового положения о психолого–медико–педагогических комиссиях. Сегодня мы расскажем о том, как эти изменения коснутся родителей и детей, нуждающихся в особых условиях обучения.

В Министерстве сообщили, что в подготовленных поправках в федеральное законодательство в сфере образования понятие «ограниченные возможности здоровья» заменено на «особые образовательные потребности», а предельный возраст обращения в ПМПК не будет ограничиваться 18 годами. Помимо этого, заключение комиссии для родителей, которое раньше носило рекомендательный характер, станет обязательным к исполнению. О том, как этот процесс организован сейчас, «Заполярной Правде» рассказала руководитель территориальной ПМПК Марина Журавлёва. На сегодняшний день в комиссии работают семь специалистов: педагоги–психологи, учителя–логопеды, дефектологи и социальный педагог. Как правило, на комиссию ребёнка направляют педагоги сада или школы, также родители могут сами обратиться за консультацией. Ребёнка обследуют и в случае необходимости разработают для него специальную программу воспитания и обучения. Как отмечает Марина Журавлёва, и руководство образовательных учреждений, и педагоги идут навстречу таким семьям. Родители сами принимают решение, где будет обучаться их ребёнок: инклюзивно в классе, либо в специализированном классе или группе. За семь лет существования ТПМПК в Норильске отношение родителей к необходимости пройти психолого–медико–педагогическую комиссию изменилось. Если раньше они опасались, что их ребёнку поставят некий страшный диагноз, который станет для него клеймом на всю жизнь, то сейчас всё больше родителей сами обращаются сюда за помощью. И во многом благодаря просветительским мероприятиям ТПМПК. Здесь проводятся дни открытых дверей, семинары для педагогов, ведутся страницы в соцсетях. – Раньше нас считали карательным органом, а мы, наоборот, рекомендуем детям с особыми потребностями адаптированную программу. Тут не ставят диагнозы. Мы можем просто проконсультировать родителей, если они не желают, чтобы их ребёнок проходил комиссию. Сейчас разработанная ПМПК программа особых условий обучения носит рекомендательный характер, и родители вправе от неё отказаться. Когда новые поправки вступят в силу, пока не ясно, но изменения неизбежны, и к ним нужно быть готовыми.

Адрес ТПМПК: Талнахская, 10а (крыльцо с торца здания). Часы приёма: понедельник–пятница — с 10.00 до 16.00. Телефон для обращений 43–14–90.

Надежда Петрова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Министерстве сообщили, что в подготовленных поправках в федеральное законодательство в сфере образования понятие «ограниченные возможности здоровья» заменено на «особые образовательные потребности», а предельный возраст обращения в ПМПК не будет ограничиваться 18 годами. Помимо этого, заключение комиссии для родителей, которое раньше носило рекомендательный характер, станет обязательным к исполнению.О том, как этот процесс организован сейчас, «Заполярной Правде» рассказала руководитель территориальной ПМПК Марина Журавлёва. На сегодняшний день в комиссии работают семь специалистов: педагоги–психологи, учителя–логопеды, дефектологи и социальный педагог. Как правило, на комиссию ребёнка направляют педагоги сада или школы, также родители могут сами обратиться за консультацией. Ребёнка обследуют и в случае необходимости разработают для него специальную программу воспитания и обучения.Как отмечает Марина Журавлёва, и руководство образовательных учреждений, и педагоги идут навстречу таким семьям. Родители сами принимают решение, где будет обучаться их ребёнок: инклюзивно в классе, либо в специализированном классе или группе.За семь лет существования ТПМПК в Норильске отношение родителей к необходимости пройти психолого–медико–педагогическую комиссию изменилось. Если раньше они опасались, что их ребёнку поставят некий страшный диагноз, который станет для него клеймом на всю жизнь, то сейчас всё больше родителей сами обращаются сюда за помощью. И во многом благодаря просветительским мероприятиям ТПМПК. Здесь проводятся дни открытых дверей, семинары для педагогов, ведутся страницы в соцсетях.– Раньше нас считали карательным органом, а мы, наоборот, рекомендуем детям с особыми потребностями адаптированную программу. Тут не ставят диагнозы. Мы можем просто проконсультировать родителей, если они не желают, чтобы их ребёнок проходил комиссию.Сейчас разработанная ПМПК программа особых условий обучения носит рекомендательный характер, и родители вправе от неё отказаться. Когда новые поправки вступят в силу, пока не ясно, но изменения неизбежны, и к ним нужно быть готовыми.

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