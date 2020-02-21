[Индекс номера 17 (06.03.2020)]



Проекты ЗП

Забавная полянка

Здравствуйте, мои дорогие читатели! Поздравляю вас с началом календарной весны. Желаю, чтобы почаще выдавались погожие деньки, когда можно подолгу гулять на улице, форсировать снежные крепости и играть в хоккей. Хотя, судя по новостям из детских садов, у вас там кипит насыщенная жизнь. Ваша девочка Заполярочка

Пример мужества С песней служба веселей

Воспитанники детского сада «Оленёнок» поздравили с Днём защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. Приглашать ветеранов — здесь старая добрая традиция, На их примере в дошколятах воспитывают такие качества, как мужество и отвага. Ребята встретили гостей торжественным маршем: дружным строем с боевой песней прошли команды «Моряков», «Пограничников» и «Десантников». Показали они и свою отличную физическую подготовку, состязаясь в силе и ловкости: успешно преодолевали препятствия, лихо «строили мосты», проворно доставляли «боеприпасы». А папы, которые приняли активное участие в боевых действиях, смогли «разминировать» поле, добавив очки своим командам. Чтобы поддержать боевой дух маленьких «армейцев», их друзья и воспитатели подготовили замечательные концертные номера. В знак признательности за подвиги ветеранам вручили подарки от родителей и сотрудников «Оленёнка». А дети подарили своим папам, братьям и дедушкам открытки, которые сделали сами. Была и армейская каша, её на глазах ребят сварил солдат и пригласил всех на полевую кухню.

Чёрно–белая баталия

В Норильске прошёл десятый юбилейный городской шашечный турнир среди дошкольников. В нём приняли участие восемнадцать воспитанников старших групп из детсадов Норильска — по шесть человек из каждого района, ставших лучшими в полуфинале. А полуфинальные состязания в детских садах прошли «с изюминкой». Например, в «Облачке» участников соревнований напутствовал победитель первого шашечного турнира десятилетней давности, выпускник детсада Максим Коляда. В детском саду «Снежинка» юных спортсменов поддерживали сказочные персонажи и символ состязаний Белый мишка. А в «Норильчонке» собралось больше всего участников полуфинала, там за чёрно–белыми досками сошлись представители аж 22 садов, непросто было выявить из них лучших. Подобные соревнования не только радуют детсадовцев, но и помогают воспитывать в них самостоятельность и организованность. Ну а победителями турнира стали Элина Андриянова («Улыбка») и Демьяна Зиновьева («Норильчонок»), вторые места у Назара Гринькова («Зайчонок») и Дарьи Климчук «Зимушка», третьего места удостоились Юнус Шабанов («Серебряное копытце») и Валерий Никитин («Голубок»). Поздравляем победителей! Большая благодарность организаторам, судьям и всем участникам турнира.

Фото предоставлено ДС № 14 www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

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